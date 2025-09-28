به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدمهدی قربانیان» رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان در گفتوگویی، از اعلام نتایج مرحله مقدماتی چهلوهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در رشتههای آوایی خبر داد و اظهار کرد: اسامی متسابقان برگزیده بخش مقدماتی مرحله کشوری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش آوایی اعلام شد و هشت متسابق گیلانی به فینال این مسابقات راه یافتند.
وی افزود: در بخش آقایان ابوالفضل اقدسی و محمدطاعا شافعی در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال، طاها مرصادی در رشته قرائت بزرگسال، محمدحسین ایزدی در رشته ترتیل و مجتبی خوش رفتار در رشته اذان، در بخش بانوان هم عاطفه ناصح در رشته ترتیل، فاطمه پوردهنده در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال و هانیه کریمی در رشته دعاخوانی به مرحله فینال چهلوهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم راه یافتند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان گفت: مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن اوقاف در بخش آوایی از ۲۶ مهرماه تا ۶ آبانماه در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی کردستان برگزار میشود.
وی اظهار کرد: ٢٠ متسابق و ٢ گروه جمعخوانی از استان گیلان در بخش آوایی به مرحله مقدماتی کشوری چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافته بودند.
