اعزام و بازگشت بیش از ۳ هزار زائر گلستانی از فرودگاه گرگان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی متانت» مدیرکل فرودگاههای گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای آغاز عملیات عمره تاکنون، ۱۶ سورتی پرواز رفت و برگشت ویژه زائران گلستانی به مقصد عربستان سعودی انجام شده است.
مدیرکل فرودگاههای گلستان از اعزام و بازگشت سه هزار و ۲۲۲ زائر گلستانی به سرزمین وحی خبر داد و گفت: این جابهجایی با انجام ۱۶ سورتی پرواز رفت و برگشت از فرودگاه بینالمللی شهدای گرگان انجام شد.
وی با اشاره به آمادگی کامل پرسنل فرودگاه گرگان افزود: کارکنان این مجموعه تلاش کردهاند تا با ارائه خدمات مطلوب، زائران با آرامش خاطر سفر معنوی خود را آغاز و به پایان برسانند.
متانت تصریح کرد: در جریان این پروازها بیش از ۶۴ هزار کیلوگرم بار زائران نیز جابهجا شده است.
مدیرکل فرودگاههای گلستان خاطرنشان کرد: عملیات اعزام عمرهگزاران گلستانی همچنان ادامه دارد و با رعایت استانداردهای پروازی و خدماتی، بهترین شرایط برای اعزام و بازگشت حجاج فراهم خواهد شد.
