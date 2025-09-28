به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «حسین مهدیان» در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال پنج نفر از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی استان گلستان به مرحله نهایی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافته‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به میزبانی استان کردستان در این دوره از رقابت‌ها گفت: مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور برترین چهره‌های قرآنی کشور برگزار می‌شود.

افزود: این دستاورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای قرآنی در گلستان و علاقه عمیق مردم استان به قرآن و معارف الهی است.

حجت‌الاسلام مهدیان افزود: امیرحسین فلاحی در رشته اذان، سید روح‌الله هاشمی در رشته دعاخوانی، حسین جعفری‌نژاد در رشته حفظ ۲۰ جز، حسین دهقان در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، امیرعلی قزلسفلو و معصومه عباسی در رشته دعاخوانی جز نفراتی هستند که به این دوره از مسابقات راه یافتند.

مدیرکل اوقاف گلستان با تأکید بر اینکه این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش، تمرین، و حمایت خانواده‌ها و اساتید بوده، گفت: امید است نمایندگان استان با کسب رتبه‌های برتر، جایگاه گلستان را در میان استان‌های برتر قرآنی کشور تثبیت کنند.

وی از مردم استان دعوت کرد تا با مشارکت و حضور در برنامه‌های قرآنی، از این استعدادهای درخشان حمایت کرده و به ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه کمک کنند.

به گفته حجت‌الاسلام مهدیان، مسابقات سراسری قرآن کریم فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای قرآنی کشور و تقویت پیوند نسل جوان با مفاهیم دینی است.

