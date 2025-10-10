آثار و برکات ذکر «لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم»

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ»؛ یعنی هیچ نیرو و توانی جز از سوی خداوند بلندمرتبه و بزرگ نیست.
واژه «حول» در لغت به معنای حرکت و جنبش، [۱] و «قوّة» به معنای استطاعت و توانایی است. [۲]
بنابر این، معنای عبارت فوق این است که: هیچ حرکت و قدرتی در جهان آفرینش جز به مشیت خداوند متعال و بزرگ وجود ندارد.
این ذکری است که خداوند در شب معراج به پیامبر اکرم(ص) هدیه داده است: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ لَیْلَةَ الْمِعْرَاجِ أَعْطَیْتُکَ کَلِمَتَیْنِ مِنْ خَزَائِنِ عَرْشِی لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا مَنْجَی مِنْکَ إِلَّا إِلَیْک».[۳]
این ذکر آثار و برکات فراوانی دارد. امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل میکند: ... هر کس فقر بر او فشار آورد، جمله «لا حَولَ و لا قُوّةَ إلّاباللَّه العلیّ العظیم» را زیاد بگوید که فقر را بر طرف میکند: «وَ مَنْ أَلَحَّ عَلَیْهِ الْفَقْرُ، فَلْیُکْثِرْ مِنْ قَوْلِ «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ» یَنْفِی عَنْهُ الْفَقْرَ».[۴]
در روایت آمده است پیامبر اکرم(ص) به علی (ع) فرمود: چون در ورطهای هولناک افتی، بگو: «بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الّا بالله العلیّ العظیم» که خداوند به وسیله این دعا بلا را بر میگرداند. [۵]
«لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ»... ذکر افراد مؤمن و اولیای الهی است؛ آنان که حول و قوتی در مقابل قدرت و اراده و عظمت پروردگار متعال برای خود قائل نیستند، و در انجام وظایف بندگی و اوامر الهی پیوسته کوشا میباشند؛ از ظاهر و باطن، و در نهان و آشکار، عبادت و اطاعت خداوند متعال را به جا میآورند، و حالات بود و نبود، زیادی و کمی، مدح و ذم، و عزت و ذلت در نظر آنان برابر و یکسان است؛ زیرا همه این حالات مختلف از مبدأ واحد و از یک سر چشمه سرازیر میشود و جریان پیدا میکند.
آنان چون خداوند عزیز متعال را به عینه و از روی شهود، حاضر و محیط و ناظر و قیوم و مالک و سلطان دیده، و خود، بلکه همه موجودات جهان را در تحت نظر و احاطه و سلطنت و قیومیت او محو و فانی دیدند، قهراً و بیاختیار پیوسته در مقام عبودیت و بندگی و اطاعت بوده، و سراپا تسلیم و مطیع و خاضع شده، و هیچگونه حول و قوتی از غیر او نخواهند دید.
و در اینجا است که حقیقت «لا حول و لا قوة الا باللَّه العلی العظیم» را چنانکه شایسته است مشاهده خواهند کرد؛ یعنی هیچگونه تحول در حالات مختلف جهان و موجودات، و هیچگونه ظهور نیرو و قدرتی پدید نشود، مگر از او و به سبب او و هیچ موجودی را حول و قوتی از خود نیست. [۶]
