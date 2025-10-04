روح انسان در ابتدای خلقت؛ آیا جنسیت معنایی داشت؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: روح و نفس انسان مراحل متعدد و مختلفی دارد. [۱] اگرچه روح زن و مرد و نیز بر اساس آیاتی مانند آیه ۹۸ سوره انعام، روح افراد و نژادهای مختلف همگی از یک «نفس واحده» سرچشمه گرفته و از این نظر با هم تفاوتی ندارند؛ اما در دنیای مادی و هنگامی که روح با بدن ارتباط میگیرد، ممکن است آن دو بر هم تأثیر متقابل داشته باشند. [۲]
«بدن» مادی بوده و پذیرنده «روح» است، و قهرا روح مناسب با خود را میپذیرد؛ [۳] یعنی تفاوت جزئی بین بدنها ایجاب میکند که روحها هم مقداری متفاوت باشند. به عنوان نمونه، تفاوت میان بدن مرد و زن موجب میشود، روح آنها نیز تفاوتهایی داشته باشند؛ لطافت بدن زن باعث میشود تا او روح لطیفتری نسبت به مرد داشته باشد، و قدرت بدنی مرد متناسب با داشتن روح قویتری است.
