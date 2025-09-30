به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کارگاه تخصصی و عملی «شاخصها، الگوها و فرآیندهای نظریهپردازی بینالمللی» با محوریت جایزه جهانی شهید صدر، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۱ در ساختمان کتابخانه، معاونت پژوهش جامعهالزهرا(س) برگزار خواهد شد.
این کارگاه با تدریس حجتالاسلام والمسلمین دکتر «یحیی جهانگیری» و با هدف توانمندسازی پژوهشگران، طلاب سطح سه، سطح چهار و فقه عالی در عرصه نظریهپردازی بینالمللی برگزار میشود.
مهلت ثبتنام در این کارگاه تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و علاقهمندان میتوانند از طریق نشانی اینترنتی forms.jz.ac.ir/f_۲۵ اقدام به نامنویسی کنند.
