به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین ایزدی» امروز سهشنبه، 8 مهر 1404 در حاشیه نشست با کانون مداحان استان مازندران، از برگزاری نخستین اجلاسیه سقاخانههای استان خبر داد و بر حمایت همهجانبه از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مداحان تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران با اشاره به اهمیت جایگاه مداحان در حفظ و ترویج فرهنگ دینی و آیینی استان گفت: مداحان اهلبیت (ع) بخش مهمی از هویت فرهنگی مردم مازندران را تشکیل میدهند و ادارهکل میراثفرهنگی استان در جهت پشتیبانی از این قشر ارزشمند، تمامی ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی و گردشگری خود را به کار خواهد گرفت.
وی افزود: در نشست مشترکی که با اعضای هیأت رئیسه کانون مداحان استان برگزار شد، تصمیمات مهمی در راستای ارتقای خدمات به مداحان و خانوادههای آنان اتخاذ شد.
ایزدی خاطرنشان کرد: اجلاسیه سقاخانهها بهعنوان رویدادی فرهنگی و مذهبی، در راستای گرامیداشت آداب سنتی مرتبط با عزاداریهای محرم و صفر و با مشارکت دستگاههای اجرایی و کانونهای مذهبی استان برگزار خواهد شد.
---------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما