به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدرضا بابایی» مدیر حج و زیارت مازندران در گفت‌وگویی از آغاز اعزام کاروان‌های عمره مفرده این استان خبر داد و گفت: از هفتم مهرماه اعزام‌ها به‌طور مستقیم از فرودگاه ساری انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا آغاز ماه مبارک رمضان سال آینده، حدود ۱۵ هزار زائر مازندرانی به سرزمین وحی مشرف شوند.

وی اظهار داشت: اعزام‌ها به حول و قوه الهی از ابتدای شهریورماه از ایستگاه پروازی تهران آغاز شد و از تاریخ ۷ مهر نیز پروازهای مستقیم از ساری برقرار شده است.

بابایی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها و سهمیه در نظر گرفته‌شده از سوی سازمان حج و زیارت تهران، تا ابتدای ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴، حدود ۱۵ هزار نفر از استان مازندران به عمره مفرده اعزام خواهند شد.

مدیر حج و زیارت مازندران همچنین در خصوص روند اعزام‌ها توضیح داد: در حال حاضر، به‌صورت زمینی نیز بین ۱۳ تا ۱۶ کاروان در طول هفته از مرز مهران به عتبات عالیات اعزام می‌شوند. همچنین پروازهای عمره از فرودگاه ساری به‌طور منظم در روزهای شنبه انجام خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به هماهنگی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سفرهای معنوی زائران خاطرنشان کرد: تمام امکانات رفاهی و تمهیدات لازم برای زائران در نظر گرفته شده و ان‌شاءالله این اعزام‌ها با نظم و برنامه‌ریزی تا پایان فصل اعزام ادامه خواهد یافت.

