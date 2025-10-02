به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمود رجبی» رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در جمع مدیران و کارکنان این موسسه، با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) که فرمودند: کارگر مبدا تمام موجوات است و خداوند متعال مبدا کار است، اظهار کرد: فعل خداوند همواره جاری است؛ به این معنا که هیچ‌گاه فیض‌رسانی خداوند قطع نمی‌شود و تا ابد، خداوند در حال فعالیت است.

رئیس موسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه کار خداوند همواره با دو ویژگی همراه است، گفت: نخستین ویژگی آن اتقان و دومین ویژگی زیبایی است و خداوند هر موجودی را متقن و زیبا آفریده و قرآن می‌فرماید «الذی التقن کل شی» خدا کسی است که هر موجودی را با اتقان آفریده و نیز می‌فرماید «الذی احسن کل شی خلقه» خدا کسی است که هرچه را آفریده نیکو آفریده و این دو شاخصه باید الگوی انسان که خلیفه و جانشین خداست در زندگی فردی و اجتماعی قرار گیرد.

آیت‌الله رجبی ادامه داد: خداوند انسان را آفرید تا کار نیکو انجام دهد و به مقام خلافت الهی برسد و او همه مخلوقات را برای انسان خلق کرد و انسان را در بوته آزمایش قرار داد تا مشخص شود کدام یک از بندگان، نیکوکارتر است و این هدف اساسی خلقت است و پیامبران نیز برای هدایت بشر در مسیر تحقق همین هدف مبعوث شدند.

وی با اشاره به معیار نیکوکاری عنوان کرد: بهترین کار دو شرط دارد؛ نخست اینکه ذات آن کار خوب باشد و کارها مورد توصیه و دعوت شیطان، انس و جن نباشد و دوم اینکه نیت انجام آن الهی باشد و بسیاری از قدرت‌های دنیا مانند صهیونیسم و آمریکا جنایات سنگینی را مرتکب می‌شوند اما در خیال خودشان آن را کار درست و زمینه رسیدن به اهداف خود می‌دانند و این همان جدایی از وحی الهی است و در مقابل، خداوند برای بشر همواره هدایتی فرستاده تا راه درست را بیابد و فرموده است، انسانی که متکی به هدایت الهی است نه از نگران آینده است و نه از گذشته خود اندوهگین است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: آنچه باید مایه نگرانی ما باشد این است که آیا وظیفه و دستور خداوند را درست انجام داده‌ایم یا خیر و قرآن کریم تأکید می‌کند اعمال ریاکارانه نزد خداوند ارزشی ندارد و هلاک می‌شوند و به همین دلیل اگر امروز آثار و برکات علامه مصباح یزدی در مؤسسه امام خمینی(ره) ماندگار شده، به خاطر نیت پاک و الهی ایشان بوده است.

وی با تأکید بر اینکه نیت الهی رمز پایداری انقلاب اسلامی نیز هست، گفت: نظام جمهوری اسلامی با وجود همه دشمنی‌ها و فشارها به خاطر اخلاص و اتکال به خداوند امام خمینی(ره) و در ادامه رهبر معظم انقلاب زنده و پویاست، بنابراین هر کارمند و هر انسان مؤمن باید وظیفه خود را درست انجام دهد و در کنار آن نیت الهی را به عمل خود بیفزاید تا ماندگار شود.

آیت‌الله رجبی تصریح کرد: گاهی انسان چیزی را از خدا می‌خواهد که ممکن است به ضرر او باشد و خداوند آن را عطا نمی‌کند، اما آن را به بهترین وجه جبران خواهد کرد، پس کار خوب برای هدف خوب و با نیت خوب بدون پاداش نمی‌ماند. اگر کاری با اتقان انجام شود، قطعاً دعای پیامبر اسلام پشت سر آن خواهد بود که فرمودند خدا رحمت کند آسمانی را که کاری انجام می‌دهد، با اتقان انجام دهد.

وی در ادامه تأکید کرد: رهبر انقلاب اسلامی همواره یادآور شده‌اند که باید به کارهای نشده و افق‌های پیش رو نگاه کنیم و این سخن باید سرلوحه کار همه مدیران و کارکنان قرار گیرد تا اقدامات بزرگ‌تری در مسیر تعالی جامعه اسلامی محقق شود.

آیت‌الله رجبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت منطقه و نقش دشمنان گفت: از آغاز انقلاب، بسیاری از پیشرفت‌های ما مرهون دشمنی دشمنان بوده است، چرا که نقاط ضعف را آشکار کرده و ما آن‌ها را به نقاط قوت تبدیل کرده‌ایم. فلسطینی که در حال فراموشی در سطح جهان بود، امروز با جنایات اسرائیل و آمریکا به مسئله اول جهان اسلام و بلکه جهان تبدیل شده است و در مقابل، اسرائیل و آمریکا به منفورترین حکومت‌های جهان بدل گشته‌اند.

رئیس موسسه امام خمینی(ره) در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که در عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی با نیت خالص، کار متقن و تلاش مستمر وارد میدان شویم تا هم رضایت خداوند را جلب کنیم و هم مسیر آینده انقلاب اسلامی را روشن‌تر از گذشته بسازیم.

......................

پایان پیام / ۳۴۸