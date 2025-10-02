به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن ظفر نقوی، خطیب شناخته‌شده پاکستان و دبیرکل مرکزی مجلس وحدت مسلمین پاکستان، نسبت به طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ درباره غزه واکنش شدید نشان داد و آن را «یک تله شیطانی» توصیف کرد.

وی افزود: از طریق این طرح، به استثنای چند کشور اسلامی، کل جهان اسلام در تله گرفتار می‌شود.

نقوی گفت: حکمرانان پاکستان که عملاً قبلاً اسرائیل را به نوعی پذیرفته‌اند، اکنون از طریق همین طرح شیطانی به طور علنی در حال پذیرش آن هستند و به امضای اعلامیه‌ای می‌پردازند که به نابودی فلسطینیان رسمیت می‌بخشد.

وی تأکید کرد که هدف این توافقنامه تنها مشروعیت‌بخشی به اشغال فلسطین نیست، بلکه دائمی کردن تصرف بیت‌المقدس توسط اسرائیل را نیز دنبال می‌کند.

این عالم شیعه پاکستان بیان کرد: این خیانت با خون هزاران و میلیون‌ها فلسطینی آغشته است و جهان اسلام در مقابل آن تماشاگر است. تسهیل‌گران آمریکا و اسرائیل نیز در این توطئه شریک‌اند.

نقوی به تلاش‌هایی اشاره کرد که گفته می‌شود در پاکستان با نشاندن عوامل اسرائیلی در رسانه‌ها برای مهندسی افکار عمومی صورت می‌گیرد و گفت که در چنین وضعیت خطیری، به‌جز چند حزب، بیشتر گروه‌های سیاسی و مذهبی سکوتِ مجرمانه اختیار کرده‌اند.

وی هشدار داد که تاریخ این خیانت بزرگ را نخواهد بخشید و کسانی که امروز به فلسطین خیانت می‌کنند، فردا رسوا خواهند شد.

عضو مجلس وحدت مسلمین همچنین اخطار داد که برخی نیروهای خارجی و داخلی برای رسیدن به مقاصد خود در صدد دامن زدن دوباره به تفرقه‌های فرقه‌ای‌ هستند.

وی هشدار داد اگر علمای اسلام امروز فریاد برندارند و در برابر طرح‌های آمریکا و اسرائیل نایستند، به‌تدریج نوبت همه خواهد رسید. اکنون زمان نشستن در خانه نیست، بلکه زمان ایستادن در میدان، پاسخ‌گویی به اتهامات و دفاع از مواضع و کرامت امت است.

