عمر حضرت نوح(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در آیه ۱۴ سوره «عنکبوت» آمده است که : (ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنها هزار سال به جز پنجاه سال، درنگ کرد)؛ «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلاّ خَمْسِینَ عاماً».

تعبیر به «هزار سال الاّ پنجاه سال» ـ در حالی که ممکن بود از اول ۹۵۰ سال بگوید ـ برای اشاره به عظمت و طول این زمان است؛ زیرا عدد «هزار»، آن هم به صورت «هزار سال»، برای «مدت تبلیغ» عدد بسیار بزرگی محسوب می شود.



ظاهر آیه فوق این است که این مقدار، تمام عمر نوح(علیه السلام) نبود ـ هر چند «تورات» کنونی این عدد را برای تمام مدتِ عمر نوح(علیه السلام) ذکر کرده، (۱) بلکه بعد از طوفان هم مدت دیگری زندگی کرد که طبق گفته بعضی از مفسران، سیصد سال بود.

البته، این عمر طولانی در مقیاس عمرهای زمان ما بسیار زیاد است و هیچ گاه طبیعی به نظر نمی رسد، ممکن است میزان عمر در آن ایام، با امروز تفاوت داشته، اصولاً قوم نوح، چنان که از بعضی مدارک، به دست می آید عمر طولانی داشتند، و در این میان عمر خود نوح(علیه السلام) نیز فوق العاده بوده است، ضمناً این نشان می دهد که ساختمان وجود انسان به او امکان عمر طولانی می دهد.

مطالعات دانشمندان امروز، نیز نشان داده که عمر انسان حد ثابت و معینی ندارد، و این که بعضی آن را محدود به ۱۲۰ سال، یا کمتر و بیشتر، دانسته اند، کاملاً بی پایه است، بلکه با تغییر شرائط ممکن است کاملاً دگرگون شود.



هم اکنون، به وسیله آزمایش هائی توانسته اند، عمر پاره ای از گیاهان و یا موجودات زنده دیگر را به دوازده برابر عمر معمولی، و حتی در بعضی از موارد، ـ اگر تعجب نکنید ـ به نهصد برابر برسانند! و اگر موفق شوند با همین معیار عمر انسان را افزایش دهند، ممکن است انسان هزاران سال عمر کند. (۲)، (۳)

پی نوشت ها: