جایگاه « آسان گیری بر مردم» در تعالیم اسلامی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: امام علی(علیه‌السلام) در بخشی از خطبه متقین در بیان اوصاف ایشان می فرماید: «[می بینی پرهیزکار را که] امورش آسان و به اصطلاح خفیف المؤوْنه است». از صفات متقیان سادگی امور و کم خرجی آنها است. آنها با مسائل، ساده و آسان برخورد می کنند، نه با سختی و شدت و تکلّف و این، ناشی از روح بلند و ایمان قوی آنها است.



انسان گاهی افرادی را می بیند که وقتی می خواهند از خانه خارج شوند یا به میهمانی روند یا مسافرتی کنند، بسیار ساده امور خود را ترتیب می دهند و سریع به کار خود می رسند؛ ولی بعضیها برای یک میهمانی رفتن آن قدر خود را در چهارچوب آداب و رسوم تجملاتی محصور می کنند و چنان خود را به تکلف و زحمت می اندازند که مسافرت رفتن آنها نیز با مشقت و زحمت همراه است، باید حتماً چند چمدان از این طرف لباس ببرند و چند چمدان سوغاتی از آن طرف بخرند و بیاورند، به زیارت حج و طواف خانه کعبه می روند؛ ولی تجملات و تکلّفات آنها را ببین چه قدر است، برعکس انسان خفیف المؤونة و ساده که با یک کیف کوچک به سفری چند ماهه می رود و باز می گردد و خود را مقید به این قیود و آداب زائد نمی کند.



انسان پرهیزکار در معامله با مردم آسان می گیرد، در قرض دادن و کارهای خیر دیگر سخت گیری نمی کند، در گرفتن طلب و قرض خود شدت به خرج نمی دهد، در مسئله ازدواج بسیار راحت برخورد می کند، و از تنگ نظری به دور است نه خود را به زحمت می اندازد و نه دیگران را به دردسر.

و همین نیک نفسی و خوش حسابی با مردم موجب می شود که رحمت الهی بر او نازل شده و خداوند نیز با او همان گونه محاسبه کند.



برای این که سهل الامر بودن و در مقابل آن سخت گیر بودن روشن شود، حدیثی را از تفسیر برهان که در ذیل آیه ۲۱ سوره «رعد» وارد شده نقل می کنیم. خداوند در سوره رعد در مورد کسانی که دعوت حق را اجابت نکردند می فرماید: «أُوْلَئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ» (۱)؛ (برای آنها، حساب سخت و جایگاهشان جهنم است که بسیار بد جایگاهی است) و در دنباله همین سوره درباره کسانی که دستورات خداوند را عمل کرده و خاشع شدند می فرماید: «یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» (۲)؛ (از سختی و بدی حساب می ترسند). حمّاد بن عثمان گفت: «مردی بر امام صادق(علیه السلام) وارد شد و درباره یکی از اصحاب امام شکایت کرد، در همان موقع آن مردی که از اصحاب بود، سر رسید، حضرت به او فرمودند: چرا فلانی از تو شکایت می کند! گفت: چون می خواهم تمام حقّم را از او بگیرم [تا دینار آخر را می خواهم در سر وقت بگیرم] حضرت با حالت غضب نشستند و فرمودند: تو گمان می کنی وقتی تا آخرین حقّت را گرفتی بدی نکرده ای و کار سوئی انجام نداده ای! آیا ندیده ای قول خداوند را که از قول افراد نیک حکایت می کند: «یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» آیا فکر می کنی از خدا می ترسند که ظلم بر آنها روا دارد، نه به خدا قسم نمی ترسند؛ مگر از این که خداوند تا آخرین چیزِ آنها را محاسبه کند این گونه حساب را خداوند عزوجل بدحسابی [سوء الحساب] نامیده است».(۳)



از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که مردم در قیامت به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی هستند که خداوند حساب آنها را به آسانی و سهولت رسیدگی می کند و هیچ گونه سختگیری در موردشان نخواهد کرد: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ * فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَاباً یَسِیراً» (۴) و به عکس کسانی هستند که با شدّت به حساب آنها رسیدگی می شود و ذره مثقال آن، مورد دقت قرار می گیرد، چنانکه درباره بعضی از شهرها که مردم آن، سرکش و گنهکار بودند می فرماید: «فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِیداً وَ عَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّکْراً» (۵) و یا می فرماید: «أُوْلَئِکَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ» (۶) : به خاطر این است که عده ای در زندگی دنیا و رسیدگی به حساب دیگران فوق العاده سختگیرند، و به اصطلاح مو را از ماست می کشند و سعی دارند حق خود را تا آخرین دینار به هر قیمتی که شده بگیرند و به هنگامی که خطائی از دیگری سر زد تا آخرین حدّ ممکن او را مجازات کنند، اینها کسانی هستند که در زندگی کمترین گذشتی حتی در مورد زن و فرزند و برادر و دوستان ندارند و از آنجا که زندگی جهان دیگر بازتاب و انعکاسی از زندگی این جهان است خداوند نیز در حساب آنها چنان سختگیری می کند که باید در برابر هر کاری که کرده اند جوابگو باشند، بی آنکه کمترین گذشتی درباره آنها بشود!

امّا به عکس، کسانی هستند آسانگیر و پرگذشت و بزرگوار، مخصوصاً به هنگامی که در برابر دوست و آشنا و یا کسانی که بر آنها حق دارند و یا افراد ضعیف قرار می گیرند، آن قدر بزرگوارند که سعی می کنند، در بسیاری از موارد خود را به تغافل زنند و گناهان بعضی را نادیده بگیرند، البته گناهانی که نسبت به آنها جنبه شخصی دارد، خداوند در مورد این گونه اشخاص آسان می گیرد و آنها را مشمول عفو بی پایان و رحمت وسیع خود قرار می دهد و با حساب یسیر و آسان آنها را محاسبه می کند و این درسی است بزرگ برای همه انسانها، مخصوصاً کسانی که در مصدر کاری هستند و با گروه زیادی سر و کار دارند. (۷)



اگر ما در محاسبات خود سختگیری نکنیم خداوند نیز حساب ما را آسان می گیرد و بلکه بدون حساب وارد بهشت می کند و بدون حساب روزی می دهد: «یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ» (۸)



اگر انسان سهل الامر و خفیف المؤونه شد خداوند کارهای او را سریع سامان می دهد، گاهی انسان تعجب می کند از بعضی افراد که چگونه کارهای زندگی آنها سریع و راحت حلّ می شود، گویا دست خداوند قبل از رسیدن او، گره را باز کرده است؛ حتی دیده شده چنین افرادی مرگ و کارهای بعد از مرگشان به راحتی انجام می گیرد و می گویند چه مرگ راحتی کرد و چگونه کارها و قرض هایش سریع انجام و پرداخت شد، اینان هم خود سبکبار و سبکبالند و به راحتی به سوی آخرت پرواز می کنند و هم بار مردم را سبک می کنند و تکلیفی به دوش دیگران نمی گذارند، دیگران را برای کار خود به زحمت نمی اندازند.



امام صادق(علیه السلام) در روایتی می فرمایند: «تکلّف در هر بابی و موردی از اخلاق و سیره صالحین نیست و خداوند متعال به پیامبرش فرمود: قُل لَااَسْئَلُکُم عَلَیهِ مِن اَجرٍ وَ مَا اَنَا مِنَ المُتَکَلِّفِینَ» (۹)؛ (بگو بر امور رسالت خود اجر و پاداشی از شما نمی خواهم و من از افراد متکلّفِ سختگیر نیستم).(۱۰)

