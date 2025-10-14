سیره پیامبر(ص)، در گریه بر اموات

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: روایاتی که دلالت بر وقوع گریه از پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا گریه دیگران در حضور آن حضرت دارد بسیار زیاد است که ما به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:



۱ ـ روایتی است که در صحیح بخاری به این مضمون نقل شده است:

«پیامبر(صلی الله علیه وآله) قبل از آن که خبر شهادت زید و جعفر و ابن رواحه به مردم برسد شهادت آنان را خبر داد، پس فرمود: زید پرچم را به دست گرفت و به شهادت رسید، سپس جعفر پرچم را به دست گرفت و به شهادت رسید سپس ابن رواحه گرفت و او هم شهید شد، در حال گفتن این کلمات، قطرات اشک از چشم پیامبر جاری بود» (۱)

در این خبر به گریه کردن آن حضرت بر شهادت مؤمنینی که پرچمدار سپاه اسلام می شدند، تصریح شده است.



۲ ـ در روایت دیگر که مورخان نقل کرده اند چنین می خوانیم:

«هنگامی که جعفر و اصحاب او در جنگ به شهادت رسیدند، رسول خدا(صلی الله علیه وآله) وارد خانه جعفر شد و فرزندان جعفر را جمع کرد و آن ها را بویید و چشمان مبارکش پر از اشک شد. همسرش اسماء گفت: پدر و مادرم به فدایت! چرا گریه می کنید؟ آیا از جعفر و اصحابش خبری به شما رسیده است؟ فرمود: آری، امروز به شهادت رسیدند. اسماء می گوید: من صیحه زنان برخاستم و زن ها جمع شدند و در همین حال فاطمه وارد شد در حالی که گریه میکرد و می گفت: و اعمّاه! و رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: بر شخصی مثل جعفر باید گریه کنند گریه کنندگان» (۲)



۳ ـ و در روایت دیگری چنین آمده است:

«انس می گوید: با رسول خدا(صلی الله علیه وآله) وارد خانه شدیم در حالی که ابراهیم (پسر پیامبر خدا) در حال احتضار بود، چشمان رسول خدا شروع به اشک ریختن نمود، عبدالرحمان بن عوف به رسول خدا عرض کرد: ای رسول خدا شما هم (در مرگ فرزندتان گریه می کنید) پیامبر فرمود: این اشک ریختن (از باب) رحمت است. سپس حضرت فرمود: چشم میگرید، قلب محزون می شود، اما چیزی که رضایت خدا در آن نباشد بر زبان جاری نمی کنیم و ما ای ابراهیم! در فراق تو محزون هستیم» (۳)

در سنن ابن ماجه در ادامه این روایت می گوید:

«حضرت، خود را بر بدن ابراهیم افکند و گریه کرد» (۴)



۴ ـ همچنین در روایت دیگری آمده است:

«بعد از غزوه اُحُد، هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از خانه های انصار صدای گریه بر شهیدانشان را شنید، چشمان مبارک پر از اشک شد و گریست و فرمود: اما حمزه هیچ گریه کننده ای ندارد. سعد بن معاذ این سخن را شنید و زنان بنی عبدالاشهل رابه خانه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) آورد و آنها بر حمزه گریه کردند. پیامبر(صلی الله علیه وآله) پس از شنیدن این خبر برای آن زنان دعا کرد و آنها را باز گرداند. پس از آن روز هیچ زنی از انصار بر مرده ای گریه نکرد مگر آن که ابتدا بر حمزه گریست و سپس بر مردگان خود گریه کرد» (۵)



بنابراین گریه کردن پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر شهدا و گریه کردن دیگران در حضور آن حضرت و بلکه تشکیل جلسه برای گریه و عزا در حضور پیامبر(صلی الله علیه وآله) و سفارش آن حضرت به گریه کردن بر بزرگان دلالت بر این دارد که گریه بر اموات و بزرگان جزء سیره پیامبر(صلی الله علیه وآله) بوده است. (۶)

پی نوشت ها: