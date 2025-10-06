به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سیدعلی بهشتی، متولد استان بامیان افغانستان از رهبران معروف سیاسی و مذهبی شیعه در این کشور است که ۲۹ سال پیش، در مهر ماه سال ۱۳۷۵ درگذشت و در زادگاهش، شهرستان ورس بامیان به خاک سپرده شد.
فعالیتهای سیاسی و مذهبی آیتالله بهشتی زبانزد خاص و عام مردم افغانستان است و سیطره نفوذ او محدود به جامعه تشیع نمیشود، بلکه میان اهل سنت نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. مبارزه جهادی، انسجام رهبران سیاسی و مذهبی، تشکیل «شورای اتفاق اسلامی» و اداره حکومت محلی شیعه و همچنین نقش او در سازماندهی حزب وحدت اسلامی از دستآوردهای بزرگ او بود.
سیدعبدالقاهر بهشتی، عضو خانواده آیتالله بهشتی در مصاحبه اختصاصی به خبرنگار ابنا گفت که این رهبر سیاسی و دینی در شرایطی علیه ظلم و استبداد احزاب کمونیستی وقت افغانستان مبارزه کرد که هرگونه ظلم و ستم از عنوان شورای احزاب کمونیستی بر مردم و خصوصا شیعیان روا دانسته میشد، مردم آزادی مذهبی و آزادی سیاسیشان را از دست داده بودند و به دین و مذهب جامعه مسلمان افغانستان توهین صورت میگرفت.
او گفت: سرانجام در سال ۱۳۵۸ آیتالله بهشتی در جایگاه عالم دینی و مجتهد شیعه، به عنوان رسالت دینی خویش، علمای مناطق مرکزی را با نخبگان اجتماعی، شامل خانها، علما و دانشجویان فعال در عرصه انقلاب اسلامی هماهنگی و مدیریت کرد تا مقابل ظلم شوروی و دولت وقت کمونیستی افغانستان ایستادگی کنند.
شورای اتفاق اسلامی
به گفته سیدعبدالقاهر بهشتی، آغاز شکلگیری شورای اتفاق اسلامی در سال ۱۳۵۸ رقم خورد؛ زمانیکه مناطق مرکزی از برخی از مناطق در استان دایکندی و بامیان تحت رهبری آیتالله بهشتی از سوی قوای جهادی از سیطره حکومت کمونیستی آزاد ساخته شد و پس از آزادسازی این مناطق، تصویب شد که به هدف ایجاد حکومت اسلامی، همه در مناطق مرکزی هماهنگ شوند و بعد از رایزنیها و تلاش، آیتالله بهشتی با جمعی از علما به استانهای غزنی، دایکندی و غور نامه ارسال کرد که بر روی ایجاد یک تنظیم جهادی و تشکیل حکومت اسلامی به نتیجه برسند.
او در ادامه افزود که در سنبله/شهریور ۱۳۵۸ تمام نمایندگان مناطق مرکزی در مرکز شهرستان «ورس» که به نام مرکز «وحدت» نامیده میشود، جمع میشوند و به خاطر ایجاد شورای اسلامی اتفاق پس از یک هفته رایزنی و تبادل نظر، اساسنامه شورا نهایی و به این ترتیب، آیتالله بهشتی به عنوان رهبر شورا اعلام میشود. هنگام تعیین این رهبر سیاسی و مذهبی افغانستان حدود ۷۰۰ نماینده از سراسر مناطق مرکزی حضور داشتند.
حزب وحدت اسلامی بدون آیتالله بهشتی شکل نمیگرفت
عبدالقاهر بهشتی در این مصاحبه به خبرنگار ابنا گفت: نقش آیتالله بهشتی در انسجام اجتماعی که توانست طیفهای مختلف جامعه از علما و نخبگان را کنار هم قرار دهد تا تشکیلاتی به نام شورای اسلامی اتفاق بسازد، در تاریخ مناطق مرکزی افغانستان بیسابقه است.
او اظهار داشت: مرحوم آیتالله بهشتی در راستای وحدت و انسجامبخشی نخبگان سیاسی نقش تعیینکننده داشت و بنابر اعتراف و اذعان شخصیتهای سیاسی که در حزب وحدت اسلامی نقش داشتند، این حزب بدون حضور آیتالله بهشتی اصلا شکل نمیگرفت و در احیای عزت مردم نقش اساسی و اثرگذار داشت، تا از تفرقه و نفاق جلوگیری کند و وحدت را میان نخبگان سیاسی و اجتماعی پیاده بسازد.
پیام آیتالله بهشتی برای نسل امروز شیعیان افغانستان
بر اساس اظهارات این عضو خانواده آیتالله بهشتی، وحدت مایه عزت جامعه افغانستان است و مرحوم بهشتی با این شعار و نیز با امنیتبخشیدن ثابت کرد که وحدت برای امروز افغانستان اثربخش است؛ یکی از کلامهای تاثیرگذار و تاریخی بهشتی این است که در هر شرایطی باید متحد بود و روی موضوعات سیاسی و اجتماعی جامعه با استفاده از کثرت نگاهها و دیدگاهها همه در کنارهم بمانند و همدیگرپذیر باشند.
عبدالقادر بهشتی در بخش پایانی این مصاحبه گفت: این پیام روشن آیتالله بهشتی بود که با وحدت و اتفاق نخبگان سیاسی، اجتماعی و عموم مردم میتوان دشوارترین شرایط را به مطلوبترین شرایط برای جامعه مبدل نمود. چنانچه اتفاق نداشته باشیم و به جای اتفاق، نفاق در جامعه رخنه کند، آزادیهای فردی و کرامت انسانی حفظ نمیشود.
از سوی هم، برخی از دانشگاهیان شیعه افغانستان به مناسبت بیستونهمین سالروز رحلت آیتالله بهشتی میگویند که تشکیل و ظهور شورای اتفاق به رهبری او، نقطه عطف در تاریخ شیعیان و هزارهها است.
تشکیل شورای اتفاق نقطه عطف شیعیان افغانستان بود
سیدجواد سجادی، استاد دانشگاه در این رابطه در صفحه فیسبوک خود نوشته است: تشکیل و ظهور شورای اتفاق به رهبری آیتالله بهشتی یک نقطه عطف در تاریخ شیعیان است؛ نقطه عطفیکه تاریخ این جامعه نظیر آن را در سیرتحولات افغانستان یعنی از زمان احمدشاه ابدالی تا دوره عبدالرحمن تاکنون سراغ ندارد. مردمیکه در مسیر تاریخ همواره مورد ستم و نسلکشی قرار میگرفتند و پیوسته اسیر محرومیتهای ساختاری و در معرض تبعیضهای سیستماتیک بودند، در سال ۱۳۵۷ در یک اقدام جسورانه، سرزمینهای خود را از سلطه حکومت مورد حمایت شوروی آزاد کردند و متعاقب آن در سال ۱۳۵۸ بیباکانه به تشکیل حکومت خودمختار محلی دست زدند.
این استاد دانشگاه افزوده است: جدای از غوغاسالاریها و نزاعهای بیحاصلی که اینک دامنگیر جامعهی شیعه و هزاره شده است، به حکم قاعدهی انصاف باید گفت که سکهی اولین حکومت خودمختار محلی شیعیان و هزارهها در تاریخ، به نام آیتالله بهشتی ضرب شده است و تاکنون این افتخار مختص اوست.
او در ادامه خاطرنشان ساخته که با الهام از همین مقطع تاریخی، برای مردم هزاره و شیعه، در جهت حرکت بهسوی آینده، هیچ سرمایهگذاریای ماندگارتر و هیچ سیاستی خردمندانهتر از «اتحاد» نیست.
در این برهه، خودباوری در میان شیعیان و هزارهها به نقطهی اوج خود رسیده بود و ظرف شجاعت و شهامت در مناطق مرکزی لبریز شده بود، بهگونهای که مردم با ابزارهای کشاورزی و محلی، بدون ترس، در برابر نیروهای دولتی مقاومت میکردند و با کلنگ، جبل/دیلم و مارتول/پتک، سنگ میکندند و آن را سنگپَر میکردند تا به وسایل موتوری ضربه بزنند و جلو پیشروی آنها را بگیرند. براساس محاسبات عقلی، این اعمال در ردیف اعمال «خودکشیمحض» قرار میگیرند؛ اما مردم به یک باور رسیده بودند و آن باور، در سایهی اتحاد و همدلی، معجزه میکرد. مردم از این دستاورد بزرگ و بیسابقه و حاکمیت بر سرنوشت خویش، به خود میبالیدند؛ اما این بهار بیداری و اتحاد بینظیر، دیری نپایید..
