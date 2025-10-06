اجرای پویش نذر کاشی به نام ۸ هزار شهید گیلانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مجید دوهندو» رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان در گفتوگویی به اجرای پویش نذر ۸۰۰۰ کاشی به نیت ۸۰۰۰ شهید گیلانی خبر داد، گفت: به عشق سیدالشهدا(ع)، به یاد شهیدان اقتدار ایران در سرزمین آسمانی کربلا، میان خشتهای خاکی و آجرهای خونخورده، جایی هست برای هر دل عاشقی که میخواهد نام خود را بر دیوار عشق بنویسد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با بیان اینکه با اجرای به نیّت ۸۰۰۰ شهید گلگونکفن استان گیلان، فرصتی فراهم شده تا با نذر هر کاشی، نام شهیدی بر در و دیوار حرم اهلبیت(ع) بدرخشد، افزود: نذر هر کاشی، نذر یک دلتنگی است، یک سلام به ارباب، یک گام در مسیر بازسازی عتبات عالیات شمرده میشود.
وی تصریح کرد: همه گیلانیان ولایتمدار میتوانند در این حرکت عظیم معنوی شریک باشند.
دوهندو خاطرنشان کرد: نذر کاشی بهنام شهید، هر کاشی، با قیمت پایه ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان به نحوه مشارکت در نذر کاشی اشاره و اظهار کرد: علاقمندان می توانند تذوراتشان را به شماره حساب ۷۲۷۲۰۱۳ بانک سپه شماره حساب ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان واریز کنند.
وی در پایان اذعان کرد: ثبت نذر آنلاین و اطلاعات بیشتر در سامانه www.atabat.org امکان پذیر است.
