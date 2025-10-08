امام جمعه شیعیان در جنوب کابل: کارکردن زنان با رعایت دستورات دینی هیچ اشکالی ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا مظفر، امام جمعه شیعیان در جنوب کابل و نماینده آیت‌الله موحد نجفی می‌گوید که کارکردن زنان با حفظ موازین شرعی و دستورات دینی هیچ اشکالی ندارد.

حجت‌الاسلام مظفر روز سه‌شنبه(۱۴ مهر) در یک فایل صوتی با استناد به احادیث شریف در مورد فعالیت‌های اقتصادی زنان اظهار داشت که بر اساس دستورات دینی و مشروط بر این‌که حق شوهر ضایع نشود، کارکردن زنان هیچ‌گونه مشکل شرعی ندارد.

امام جمعه جنوب کابل، فعالیت‌های اقتصادی حضرت خدیجه(س) را به عنوان نمونه یادآوری کرد و افزود که آن حضرت تجارت‌پیشه و سرمایه‌دار معروف شهر مکه بود.

آقای مظفر، کسب‌وکار و طلب روزی حلال را کسب ثواب دانست و گفت: این‌جا پیامبر اکرم(ص) قیاس می‌کند، کسی‌که در طلب روزی حلال گام بردارد، مثل کسی‌ می‌ماند که در راه خدا شمشیر بزند. لذا اسلام، دین کار و زحمت است. تلاش کنید و در مسیر به دست آوردن روزی حلال از هیچ تلاشی دریغ نکنید.

این اظهارات از سوی یک عالم مطرح شیعه در شرایطی بیان می‌شود که حکومت طالبان از چهار سال بدین‌سو زنان را از کارکردن در عرصه‌های مختلف افغانستان منع کرده است.

با ممنوعیت کار زنان، بسیاری از خانواده‌های افغانستان، خصوصا خانواده‌های شیعه‌ای که از سوی زنان سرپرستی می‌شدند، گرفتار فقر و بحران اقتصادی شدید شدند.

اقدامات طالبان علیه زنان و دختران از جمله منع آموزش دختران و منع کار زنان، افغانستان را به شکل بی‌سابقه‌ای در سطح جهانی منزوی کرده است.

