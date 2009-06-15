به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از سي‏ان‏ان، در ماه ژوئن سارقي وارد مغازه «محمد سهيل» در شهر نيويورک شد و از وي درخواست پول کرد. اما اين مغازه‏دار پاکستاني‏الاصل مسلمان با خونسردي در برابر در خواست سارق، اسلحه‏اي را که در مغازه داشت برداشته و به سمت وي نشانه رفت. سارق با مشاهده اين اقدام شروع به التماس کرد و اظهار داشت که براي تامين مايحتاج خانواده خود ناچار به دزدي شده.

در اين حادثه که توسط دوربين مدار بسته مغازه ضبط شده است مغازه‏دار مسلمان بعد از مشاهده التماس سارق به وي چهل دلار پول و يک نان محلي داده و از وي درخواست کرد ديگر دست به سرقت نزند.

براساس اين گزارش، محمد سهيل چهل و هفت ساله، شش ماه بعد از اين حادثه نامه‏اي دريافت کرد که آدرس فرستنده بر روي آن درج نشده بود اما پنجاه دلار در آن قرار داده شده بود و در آن نوشته شده بود که فرستنده نامه اکنون شغل خوبي پيدا کرده و درآمد خوبي دارد و تلاش مي‏کند همچون «محمد سهيل»، مسلماني واقعي باشد و دستورات اسلام را بطور کامل اجرا کند.

اين مهاجر پاکستاني گفت: براساس نصيحت مادرش که هميشه بر کمک به افراد نيازمند تاکيد مي‏کرد به اين سارق کمک کرده است.

شبکه سي‏ان‏ان افزود: بعد از انتشار خبر اين حادثه محمد سهيل نامه‏هاي زيادي از مناطق مختلف آمريکا دريافت کرده که در اين نامه‏ها از اقدام وي قدرداني شده و برخي از فرستندگان نامه‏ها هم چند صد دلار براي وي فرستاده‏اند. اين مساله باعث شده وي براي کمک به افراد ديگر مصمم‏تر شود.

سي‏ان‏ان همچنين گفت: اکنون پليس تلاش مي‏کند فردي را که با هدف سرقت وارد مغازه محمد سهيل شده بود شناسايي کند. محمد سهيل هم بسيار علاقمند است اين فرد را بار ديگر از نزديک ببيند.

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