به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از سيانان، در ماه ژوئن سارقي وارد مغازه «محمد سهيل» در شهر نيويورک شد و از وي درخواست پول کرد. اما اين مغازهدار پاکستانيالاصل مسلمان با خونسردي در برابر در خواست سارق، اسلحهاي را که در مغازه داشت برداشته و به سمت وي نشانه رفت. سارق با مشاهده اين اقدام شروع به التماس کرد و اظهار داشت که براي تامين مايحتاج خانواده خود ناچار به دزدي شده.
در اين حادثه که توسط دوربين مدار بسته مغازه ضبط شده است مغازهدار مسلمان بعد از مشاهده التماس سارق به وي چهل دلار پول و يک نان محلي داده و از وي درخواست کرد ديگر دست به سرقت نزند.
براساس اين گزارش، محمد سهيل چهل و هفت ساله، شش ماه بعد از اين حادثه نامهاي دريافت کرد که آدرس فرستنده بر روي آن درج نشده بود اما پنجاه دلار در آن قرار داده شده بود و در آن نوشته شده بود که فرستنده نامه اکنون شغل خوبي پيدا کرده و درآمد خوبي دارد و تلاش ميکند همچون «محمد سهيل»، مسلماني واقعي باشد و دستورات اسلام را بطور کامل اجرا کند.
اين مهاجر پاکستاني گفت: براساس نصيحت مادرش که هميشه بر کمک به افراد نيازمند تاکيد ميکرد به اين سارق کمک کرده است.
شبکه سيانان افزود: بعد از انتشار خبر اين حادثه محمد سهيل نامههاي زيادي از مناطق مختلف آمريکا دريافت کرده که در اين نامهها از اقدام وي قدرداني شده و برخي از فرستندگان نامهها هم چند صد دلار براي وي فرستادهاند. اين مساله باعث شده وي براي کمک به افراد ديگر مصممتر شود.
سيانان همچنين گفت: اکنون پليس تلاش ميکند فردي را که با هدف سرقت وارد مغازه محمد سهيل شده بود شناسايي کند. محمد سهيل هم بسيار علاقمند است اين فرد را بار ديگر از نزديک ببيند.
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