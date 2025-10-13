خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در دنیای امروز که مصرفگرایی به یک رقابت بیپایان تبدیل شده، بسیاری از ما آرامش حقیقی را در میان انبوه خواستهها و خریدها گم کردهایم. اما آیا ممکن است با شکرگزاری و قناعت، راهی به سوی زندگی سادهتر و رضایتبخشتر پیدا کنیم؟ این مطلب شما را به سفری برای کشف ارزشهای فراموششده دعوت میکند.
۱. معنای شکر و قناعت در منطق وحی
قرآن کریم، شکر را نشانهی رشد معرفتی و درک معنوی میداند: "لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ" (ابراهیم/۷)؛ «اگر شکر کنید، نعمت شما را میافزایم، و اگر کفران کنید، عذاب من سخت است». در تفسیر المیزان، علامه طباطبایی شکر را نه فقط سپاس زبانی بلکه «شناخت نعمت، استفاده درست از آن و نسبتدادن خیر به منبع حقیقیاش یعنی خدا» میداند (۱).
قناعت نیز از منظر روایی، نشانهی غنای درونی است. امام علی(ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «القَناعَةُ مَالٌ لَا یَنفَدُ»؛ قناعت، ثروتی است که پایان ندارد (۲). این آموزه، انسان را از چرخهی حرص و رقابت ناسالم بیرون میآورد و نوعی رهایی ذهنی میآفریند که تمدن مادی امروز از آن محروم است.
۲. شکر به مثابه بینش فلسفی و اخلاقی
شکر در منطق قرآن صرفاً یک عمل عبادی نیست، بلکه نگرشی فلسفی به هستی است. در فرهنگ اسلامی، انسان شاکر کسی است که در هر وضعیت، خیر پنهان را میبیند و با این دیدگاه، از اضطراب و نارضایتی رها میشود. شهید مطهری در آثار خود مینویسد: «شکر یعنی دیدن دست خدا در متن واقعیتها؛ یعنی هر نعمت را پلی برای تعالی روح دانستن» (۳).
از سوی دیگر، شکر به معنای فعال است؛ شکر حقیقی در مصرف صحیح نعمتهاست. جامعهای که شکر عملی دارد، به اسراف تن نمیدهد و منابع را عادلانه به کار میگیرد. از همینرو، در سبک زندگی اسلامی، شکر و عدالت اقتصادی دو روی یک سکهاند.
۳. قناعت؛ هنر زیستن در عصر مصرف
دنیای مدرن، با تبلیغ مداوم نیازهای مصنوعی، انسان را از قناعت تهی ساخته است. روانشناسان معاصر مانند اریک فروم، این وضعیت را «بحران وجودی مصرفگرایی» مینامند. اسلام قرنها پیش، راه درمان را نشان داده است. امام صادق(ع) میفرماید: «مَن قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ أَغْنَی النَّاسِ»؛ هر که به رزق الهی قانع باشد، بینیازترین مردم است (۴).
قناعت در نگاه اسلامی، نه به معنای فقر و رکود، بلکه نوعی عقلانیت اقتصادی است؛ یعنی شناخت حد کافی برای زندگی و تمرکز بر رشد معنوی به جای مسابقهی مصرف. قرآن با تعبیر «کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا» (اعراف/۳۱) میآموزد که اسراف، دشمن سلامت روح و جامعه است.
۴. شکر و قناعت در سبک زندگی اسلامی
ترکیب شکر و قناعت، یک فلسفه زیستن است که از درون، آرامش میآفریند و از بیرون، عدالت اجتماعی را تقویت میکند. در جامعهای که انسانها به جای مقایسه، به رضایت قلبی دست یابند، سرمایه اجتماعی افزایش مییابد.
در نگاه تمدنی، این دو فضیلت زیربنای «اقتصاد مقاومتی» و استقلال فرهنگی نیز هستند. جامعهای که شاکر و قانع است، وابستگی به تجمل و کالاهای بیگانه ندارد. امام خمینی(ره) در بیاناتی میفرمایند: «اگر ملت ما روح قناعت و شکر را در خود زنده کند، هیچ قدرتی نمیتواند آن را به وابستگی بکشاند» (۵).
نتیجهگیری
شکر و قناعت در منطق اسلام، دو رکن آرامش و آزادیاند. آنها انسان را از بردگی مصرف آزاد میکنند و جامعه را به سمت توازن، عدالت و معنویت میبرند. بازخوانی این دو اصل در زندگی امروز، یعنی بازسازی رابطهی انسان با خدا، با طبیعت و با خود. در جهانی که بینهایت خواستن به بیماری بدل شده، شکر و قناعت داروی روحاند.
منابع
۱. طباطبایی، محمدحسین. تفسیر المیزان، ج ۱۲، ص ۳۵۲.
۲. نهجالبلاغه، حکمت ۳۷۲.
۳. مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام، ص ۱۶۵.
۴. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۱۳۸.
۵. امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۲۷۸.
