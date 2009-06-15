<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع)ـابناـ سرپرست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اردبيل با اشاره به برگزاري نخستين همايش ملي هنرهاي شيعي در اردبيل در ارديبهشت ماه امسال گفت: با برگزاري اين سمينار نخستين نمايشگاه هنرهاي شيعي نيز در موزه ختايي اردبيل برگزار شد.
در این نمایشگاه آثار بيش از دهها هنرمند در قالب 130 اثر از رشتههاي مختلف صنايع دستي كشور و 14 كارگاه توليد زنده با حضور استادان هنرهاي سنتي و صنايع دستي كشور به نمايش گذاشته شد.
ندايي از برگزاري دومين سمينار ملي هنرهاي شيعي در سال آينده خبر داد و اضافه كرد: از هم كنون برنامه ريزيهاي منسجمي در حال انجام است كه اين برنامه به صورت بينالمللي برگزار شود.
سرویس شهرستانها/ پریسا نجات
......................
پایان پیام/ 118