۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۷
تازه‌ترین آمار قربانیان جنگ نسل‌کشی در غزه؛ شمار شهدا به ۶۷۱۹۴ نفر رسید

زارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در تازه‌ترین گزارشی آماری خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ شهید و ۴۹ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در تازه‌ترین گزارشی آماری خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ شهید (از جمله یک پیکر از زیر آوار خارج شده) و ۴۹ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

  این وزارتخانه افزود که هنوز تعدادی از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها گرفتار هستند و تیم‌های امدادی تا کنون قادر به رسیدن به آنها نبوده‌اند.

بدین ترتیب، مجموع قربانیان جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۷۱۹۴ شهید و ۱۶۹۸۹۰ مجروح رسیده است.

تعداد شهدا و مجروحان از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (از زمان نقض مجدد آتش‌بس و ازسرگیری حملات رژیم صهیونیستی) تا امروز نیز به ۱۳۵۹۸ شهید و ۵۷۸۴۹ مجروح رسیده است.

شهدای لقمه نان

در ۲۴ ساعت گذشته، ۲ شهید و ۱۳ مجروح از این گروه به بیمارستان‌ها منتقل شدند، و مجموع شهدای «لقمه نان» (افرادی که در صف دریافت کمک‌های غذایی هدف قرار گرفتند) که به بیمارستان‌ها رسیده‌اند، به ۲۶۱۵ شهید و بیش از ۱۹۱۷۷ مجروح افزایش یافته است.

