به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در تازهترین گزارشی آماری خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ شهید (از جمله یک پیکر از زیر آوار خارج شده) و ۴۹ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند.
این وزارتخانه افزود که هنوز تعدادی از قربانیان زیر آوار و در خیابانها گرفتار هستند و تیمهای امدادی تا کنون قادر به رسیدن به آنها نبودهاند.
بدین ترتیب، مجموع قربانیان جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۷۱۹۴ شهید و ۱۶۹۸۹۰ مجروح رسیده است.
تعداد شهدا و مجروحان از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (از زمان نقض مجدد آتشبس و ازسرگیری حملات رژیم صهیونیستی) تا امروز نیز به ۱۳۵۹۸ شهید و ۵۷۸۴۹ مجروح رسیده است.
شهدای لقمه نان
در ۲۴ ساعت گذشته، ۲ شهید و ۱۳ مجروح از این گروه به بیمارستانها منتقل شدند، و مجموع شهدای «لقمه نان» (افرادی که در صف دریافت کمکهای غذایی هدف قرار گرفتند) که به بیمارستانها رسیدهاند، به ۲۶۱۵ شهید و بیش از ۱۹۱۷۷ مجروح افزایش یافته است.
