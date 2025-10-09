شهدا با سلاح معنویت جنگیدند؛ ثمره ایمانشان عزت اسلام و انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمدحسن سلامی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران، در آیین اولین که با هدف معرفی یادمانهای برتر شهدای گمنام در گلزار شهدای گمنام شهرستان نکا برگزار شد، اظهار کرد: استان مازندران، استان مجاهدان و شهیدان است؛ در هفته دفاع مقدس برنامههای خوبی برگزار شد و عطر ایثار و شهادت در سراسر جامعه پیچید. برگزاری این جشنواره نیز در امتداد همان مسیر و همپیوست برنامههای هفته دفاع مقدس است.
وی افزود: رزمندگان و شهدا در سختترین شرایط و با کمترین امکانات، در برابر مجهزترین دشمنان ایستادند و نتیجه مجاهدت آنان، پیروزی و عزت اسلام و انقلاب بود.
سلامی با بیان اینکه مجاهدان گمنام، ثمرات انقلاب و نشانههای مسیر نورانیت در جامعه هستند، گفت: این شهیدان گمنام امامزادگان عشقاند که با ایثار و فداکاری خود، راه را برای هدایت جامعه گشودند و شما خادمان شهدای گمنام، در حقیقت در مسیر مجاهدت گام برمیدارید.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران یادآور شد: پرداختن به سیره شهدا و نورافشانی راه آنان، روح زندگی و معنویت را در وجود انسان زنده میکند. دفاع مقدس مکتبی مقدس و دانشگاهی انسانساز بود که ثمره آن، تربیت انسانهای وارسته و شهیدانی است که به مقام قرب الهی رسیدند.
وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، انسانها ساخته شدند، به سلاح معنویت مجهز گشتند و در مسیر بندگی و شهادت گام نهادند. این شهدا، وارستگان مکتب دفاع مقدساند که با ایمان و اخلاص خود، جامعه را نورانی ساختند.
سلامی خاطرنشان کرد: یادمانهای شهدا مکانهایی با فضیلت و الهامبخش هستند؛ مردم به این مکانها دلبستگی ویژهای دارند و اگر در ترویج فرهنگ آنها درست عمل کنیم، ارتباطی عاطفی و عمیق میان مردم و شهدا برقرار خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ۱۸۱ یادمان شهدای گمنام در استان مازندران گفت: باید هر یک از این یادمانها به کانونی فرهنگی و مرکزی برای نشر ارزشهای دفاع مقدس تبدیل شود. این مأموریت، وظیفهای سنگین اما الهی بر دوش ماست.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران تأکید کرد: باید تلاش کنیم نورافشانی شهدا را به نسل جوان منتقل کنیم؛ چراکه جبهههای دفاع مقدس جبهههای حقانیت بودند و شهدا برای عزت اسلام و انقلاب به میدان رفتند و به فیض شهادت نائل شدند.
وی افزود: در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، استفاده از برنامههای فرهنگی و هنری متنوع و خلاقانه ضروری است تا پیام شهدا در قالبهای اثرگذار به جامعه منتقل شود.
سلامی اظهار کرد: امروز نقطه مقابل آسیبهای اجتماعی، یادمانهای شهدای گمنام هستند. این مکانها میتوانند با ایجاد فضای معنوی و هویتساز، نقش موثری در تربیت جوانان ایفا کنند. بنابراین باید کار را به جوانان سپرد و هر کس در حد توان خود، سهمی در خدمت به این مسیر داشته باشد.
وی همچنین خواستار سوق دادن دانشآموزان مدارس نزدیک به یادمانها شد و گفت: باید روایتگری و انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جدید تقویت شود تا آنان از سیره شهدا درس بگیرند و اثر وجودی آنان را در زندگی خود لمس کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران با بیان اینکه یادمان شهدا باید زیارتگاه معنوی مردم باشد، افزود: این اماکن به جامعه نورانیت، معنویت و استقامت میبخشند و باید در کانون توجه همگان قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه معنوی یادمان شهدای نکا گفت: یادمان شهدای نکا به کانون فرهنگی شهر تبدیل شده است و باور عمومی مردم این منطقه بر این است که شهدا راه سعادت و رستگاری را به جامعه نشان میدهند.
سلامی خاطرنشان کرد: یکی از یادمانهای شهدای ما در استان مازندران تاکنون میزبان بیش از ۱۰۰ مراسم عقد و ازدواج بوده است؛ این امر نشاندهنده باور عمیق جوانان ما به قداست و برکت حضور در کنار شهداست.
وی تأکید کرد: در یادمانها باید به جوانان میدان داده شود تا بتوانند در عرصههای فرهنگی و اجتماعی گرهگشایی کنند و با خلاقیت خود، ارزشهای دفاع مقدس را در جامعه زنده نگه دارند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران در پایان یادآور شد: جشنواره افلاکیان استان مازندران فرصتی برای تبادل تجربیات، ارائه دستاوردها و بهرهمندی از تجارب ارزشمند خادمان شهداست. باید از این توفیق الهی برای خدمت به شهدا، نهایت بهره را برد.
