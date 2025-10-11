ارسال بیش از 1600 اثر به دبیر خانه جشنواره شب شعر ایران مقتدر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مجتبی ملکی چوبری» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان روز شنبه، 19 مهر 1404 در گفت‌وگویی اظهار کرد: دومین جشنواره سراسری شعر و داستان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان ایران مقتدر از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۱ مهر ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در رشت برگزار می شود.

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان افزود: این دوره از جشنواره با برنامه ریزی انجام شده، در راستای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و جهش تحول آفرین و هم چنین کارآمدی فرهنگی و فعالیت‌های پویا می‌باشد.

وی تصریح کرد: شب شعر ایران مقتدر با ترکیبی از بهترین شعرا و شعرای جوان دانشگاه از جمله این جشنواره می باشد.

ملکی چوبری، اظهار کرد: این جشنواره، در دو بخش شعر (سنتی و نیمایی) و داستان کوتاه و بخاطر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهادت دانشمندان، فرماندهان و هموطنان بنام ایران مقتدر برگزار شده است.

ارسال بیش از یک هزار و ۶۰۰ اثر به دبیر خانه جشنواره شب شعر ایران مقتدر تصریح کرد: یک هزار و ۶۹۷ اثر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده است، که از این مجموع ۴۵۸ داستان کوتاه، شعر سنتی ۴۹۳اثر، شعر نو و نیمایی ۷۴۷ اثر است.

گفتنی است، این جشنواره ۲۱ مهر با تجلیل از نفرات برگزیده به کار خود پایان خواهد داد. ‌

