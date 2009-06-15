به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «کریستوف درابلای» رهبر حزب راستگرای دموکرات مسیحی سوییس روز گذشته طی سخنانی خواستار مقابله با ساخت قبور جدید برای مسلمانان و یهودیان این کشور شد. پس از اظهارات دارابلای بود که برخی مسیحیان افراطی سوییس به قبرستان مسلمانان حمله کرده و به قبور آنها بیاحترامی کرده بودند.
با این حال پس از انتقادات شدیدی که مجمع خاخامهای اروپا از گفتههای درابلای کرد، او نیز در مصاحبه با رسانههای سوییس با ابراز تأسف از سخنان خود در مورد یهودیان، گفت که منظور من ساخت مقبره برای مردگان مسلمان بوده است و اگر برای یهودیان نیز میخواهند قبرهای جدید بسازند، باید اطراف آنها حصار کشیده شود!
مجمع خاخامهای اروپا در نامه اعتراضی خود آورده بود: این گفتههای دارابلای، از آثار منع ساخت مناره مساجد در سوییس است که رفته رفته همه مظاهر آزادی دینی ادیان مختلف را دربرمیگیرد.
همچنین دارابلای در گفتگوی تلویزیونی دیگری نیز گفته بود باید با نقاب و استفاده از آن در سوییس مقابله شود.
گفتنی است پس از تصویب قانون منع ساخت مناره برای مساجد در سوییس طی هفتههای گذشته و محکوم نکردن آن از سوی کشورهای اسلامی تأثیرگذار در صحنههای بینالمللی، سوییس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، در سلب آزادیهای دینی مسلمانان قوت قلب گرفتهاند!
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