به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «کریستوف درابلای» رهبر حزب راستگرای دموکرات مسیحی سوییس روز گذشته طی سخنانی خواستار مقابله با ساخت قبور جدید برای مسلمانان و یهودیان این کشور شد. پس از اظهارات دارابلای بود که برخی مسیحیان افراطی سوییس به قبرستان مسلمانان حمله کرده و به قبور آنها بی‏احترامی کرده بودند.

با این حال پس از انتقادات شدیدی که مجمع خاخام‏های اروپا از گفته‏های درابلای کرد، او نیز در مصاحبه با رسانه‏های سوییس با ابراز تأسف از سخنان خود در مورد یهودیان، گفت که منظور من ساخت مقبره برای مردگان مسلمان بوده است و اگر برای یهودیان نیز می‏خواهند قبرهای جدید بسازند، باید اطراف آنها حصار کشیده شود!

مجمع خاخام‏های اروپا در نامه اعتراضی خود آورده بود: این گفته‏های دارابلای، از آثار منع ساخت مناره مساجد در سوییس است که رفته رفته همه مظاهر آزادی دینی ادیان مختلف را دربرمی‏گیرد.

همچنین دارابلای در گفتگوی تلویزیونی دیگری نیز گفته بود باید با نقاب و استفاده از آن در سوییس مقابله شود.