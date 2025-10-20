چرا نگهبانان جهنم ۱۹ نفر هستند؟ پاسخ قرآن را بخوانید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا: چرا در آیه ۳۰ سوره مدثر، تعداد نگهبانان جهنم ۱۹ نفر تعیین شدهاند؟ آیا عدد خاصی است و قرآن منظور خاصی دارد؟ آیا میشود این عدد هیچ حکمت و دلیلی نداشته و خداوند کاملاً اتفاقی چنین عددی را گفته باشد؟ چرا عدد ۱۹؟ چرا عدد دیگری نباشد؟
قرآن کریم بهعنوان کتابی الهی، از ساختاری برخوردار است که هیچ واژه، عدد یا حرفی در آن بدون حکمت و تدبیر الهی بکار نرفته است. هر جزء از این کتاب آسمانی، بیانگر حقیقتی عمیق و نشانهای از علم و قدرت پروردگار است. در آیه ۳۰ سوره مبارکه مدثر، تعداد نگهبانان و خازنان دوزخ ۱۹ نفر معرفی شدهاند: «عَلَیْهَا تِسْعَهَ عَشَرَ» (۱)
این عدد خاص، پرسشهایی را در میان مخاطبان قرآن، بهویژه مشرکان و کافران زمان نزول، برانگیخت. برخی این تعداد را اندک پنداشته و به استهزا گرفتند و برخی دیگر در توانایی این تعداد برای اداره امور دوزخ تردید کردند. آیه ۳۱ همین سوره، حکمتهایی را برای انتخاب عدد ۱۹ روشن میسازد که در ادامه به تبیین آن پرداخته خواهد شد.
تحلیل حکمتهای عدد ۱۹
قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که اصولاً مسائل مربوط به قیامت و بهشت و دوزخ و جزئیات و خصوصیات آنها برای ما که در محیط دنیا محدودیم دقیقاً روشن نیست و آنچه ما میدانیم کلیات آن است، (۲) با این حال، آیه ۳۱ سوره مدثر برخی از حکمتهای عدد ۱۹ در این آیه را آشکار میسازد که ازاینقرار است:
آزمایش کافران
یکی از حکمتهای ذکر عدد ۱۹، آزمایش و امتحان کافران است. این آزمایش از دو جهت بود: نخست اینکه آنها استهزا و مسخره میکردند که چرا از میان تمام اعداد عدد ۱۹ انتخاب شده، درحالیکه هر عدد دیگری انتخاب شده بود جای همین سؤال وجود داشت. از سوی دیگر این تعداد را کم میشمردند و از روی تمسخر میگفتند: ما در مقابل هر یک از آنها ده نفر قرار میدهیم تا آنها را در هم بشکنیم! (۳)
و یا میگفتند این تعداد اندک چگونه میتوانند برای عذاب کردن بیشتر ساکنان جهان اعم از جن و انس، از آغاز آفرینش تا روز قیامت کافی باشند؟ این تردیدها و استهزاها درواقع ریشه در عدم درک قدرت مطلق الهی و تفاوت شرایط قیامت با دنیای مادی دارد و کسی که به اقتدار بیحد پروردگار ایمان داشته باشد، چنین شبهاتی در ذهنش راه نمییابد. (۴)
به یقین رسیدن اهلکتاب
بیان این مطلب که تعداد نگهبانان دوزخ ۱۹ نفر است، برای اهلکتاب (یهودیان و مسیحیان) نشانهای از حقانیت قرآن و پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله بود. چراکه آنان از این تعداد اطلاع داشتند و متوجه شدند که این مطلب حق و از طرف خداست ازاینرو باعث تأیید حقانیت قرآن و رفع تردیدهای آنها شد. (۵) ازاینرو خدای سبحان در این آیه شریفه میفرماید: ما برای این گفتیم موکلین بر آتش ۱۹ فرشتهاند که اهلکتاب یقین کنند به اینکه قرآنِ نازلشده بر تو حق است، چون میبینند قرآن هم مطابق کتاب آسمانی ایشان است. (۶)
افزایش ایمان مؤمنان
این همخوانی و هماهنگی میان قرآن و دیگر کتب آسمانی، علاوه بر ایجاد یقین برای اهلکتاب، موجب افزایش ایمان و اطمینان قلبی مؤمنین شد تا در عقیده و ایمان خود راسختر شوند. (۷)
نتیجهگیری:
عدد ۱۹ در آیه ۳۰ سوره مدثر، فراتر از یک عدد ساده، حامل حکمتهای الهی عمیقی است که در سه محور اصلی خلاصه میشود: آزمایش کافران برای آشکار ساختن نگرشهای نادرست آنها، بهیقین رسیدن اهلکتاب از طریق همخوانی با کتب آسمانی آنها و افزایش ایمان مؤمنان. این حکمتها گواه عمق و دقت ساختار قرآن کریم است و نشان میدهد که حتی یک عدد بهظاهر ساده در آن، میتواند حامل پیامهای عمیق و هدایتگر باشد.
