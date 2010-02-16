مقصد دین اسلام تربیت انسان است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع)ـابناـ حجتالاسلام والمسلمین «سيد حسن عاملي» در جلسه همانديشي دبيران ديني و مربيان آموزش و پرورش اردبيل افزود: تربيت امري است كه به صورت يك جانبه و يك سويه محقق نميشود بلكه تحقق آن نيازمند تربيتدهندگان و مربيان زبده و باهوش است.
وي گفت: در دين اسلام بيشتر از رشد جسماني به رشد و تعالي معنوي و حقيقي انسانها توجه شده است چرا كه اگر فكر انسان بزرگ شود كارهاي بزرگ تحقق مييابد.
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل تصريح كرد: در دين اسلام انبيا و صلحا با نيت و هدف تربيت انسان مبعوث شدهاند و اگر امروز نيز اين فايده و معنا از دين اخذ نشود حركت ما ابتر و ناقص است.
عاملي مقصد را در دين اسلام نه خوردن و خوابيدن، بلكه توانا شدن و تربيت يافتن عنوان كرد.
وي تربيت و حكومت را دو هنر ارزشمند خواند و گفت: تربيت سرنوشت انسان را تغيير ميدهد چرا كه اگر انسان اصلاح و تربيت شود خلقت معنا گرفته و به سمت كمال حركت ميكند.
امام جمعه اردبيل به مدارج دين، اعتقادات و معنويات در راستاي رسيدن انسان به كمال و تربيت واقعي اشاره كرد و افزود: خداوند به عنوان نخستين معلم انسان در قرآن كريم مبدا و محور حركت انسان را تربيت و رشد واقعي توصيف ميكند و در اين باب شايسته است معلمان و مربيان ما ظرايف اين تربيت اسلامي و ديني را مدنظر قرار دهند.
وي در پايان گفت تربيت با همفكري و تعامل محيط خانه و مدرسه محقق ميشود و حركت غير از اين نتیجه مطلوب نمی دهد.
سرویس شهرستانها/ پریسا نجات
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پایان پیام 132
وي گفت: در دين اسلام بيشتر از رشد جسماني به رشد و تعالي معنوي و حقيقي انسانها توجه شده است چرا كه اگر فكر انسان بزرگ شود كارهاي بزرگ تحقق مييابد.
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل تصريح كرد: در دين اسلام انبيا و صلحا با نيت و هدف تربيت انسان مبعوث شدهاند و اگر امروز نيز اين فايده و معنا از دين اخذ نشود حركت ما ابتر و ناقص است.
عاملي مقصد را در دين اسلام نه خوردن و خوابيدن، بلكه توانا شدن و تربيت يافتن عنوان كرد.
وي تربيت و حكومت را دو هنر ارزشمند خواند و گفت: تربيت سرنوشت انسان را تغيير ميدهد چرا كه اگر انسان اصلاح و تربيت شود خلقت معنا گرفته و به سمت كمال حركت ميكند.
امام جمعه اردبيل به مدارج دين، اعتقادات و معنويات در راستاي رسيدن انسان به كمال و تربيت واقعي اشاره كرد و افزود: خداوند به عنوان نخستين معلم انسان در قرآن كريم مبدا و محور حركت انسان را تربيت و رشد واقعي توصيف ميكند و در اين باب شايسته است معلمان و مربيان ما ظرايف اين تربيت اسلامي و ديني را مدنظر قرار دهند.
وي در پايان گفت تربيت با همفكري و تعامل محيط خانه و مدرسه محقق ميشود و حركت غير از اين نتیجه مطلوب نمی دهد.
سرویس شهرستانها/ پریسا نجات
...............
پایان پیام 132