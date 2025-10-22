آیا رجعت، نوعی حرکت قهقرایی و مخالف با حرکت جوهری و سیر تکاملی است؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: رجعت یا برگشتن به دنیا در زمان ظهور امام زمان (ع) در راستای تکامل مؤمنان محض و تحمیل کیفرِ کافران محض به شمار میآید (۱) و مخالف حرکت جوهری و سیر تکاملی نیست. حرکت جوهری، تغییر ذاتی و تدریجی بهسوی تکامل است (۲) و رجعت در دو صورت ذیل منافاتی با حرکت تکاملی ندارد و مستلزم محال و سیر قهقرایی نخواهد بود.
الف. فردی که استعدادش به زندگی در برزخ مشروط باشد و پس از مرگ و دیدن برزخ، دارای آن استعداد شود، در این صورت فرد، جهت دستیابی به استعدادش، دوباره به دنیا برمیگردد تا آن کمال را بهدست آورد. چنین برگشتی در راستای حرکت جوهری تکاملی اوست.
ب. استعدادی که در زمان خاصی فراهم میشود، اما بهواسطه مرگ غیر طبیعی (مانند قتل، بیماری) به آن زمان نرسیده است؛ چنین فردی برای بهدست آوردن آن استعداد دوباره زنده خواهد شد. این زنده شدن در جهت حرکت تکاملی اوست (۳).
در این دو فرض برگشت به دنیا نهتنها مستلزم امر محال نیست بلکه در راستای سیر تکاملی و حرکت جوهری است. جهان آفرینش در مسیر حرکت بهسوی کمال مطلوب و شکوفایی استعدادهای خود، مراحل متوالی، ظهور، رجعت و قیامت را طی خواهد کرد (۴). بر این اساس، رجعتْ در مسیر تکامل بشریت قرار دارد. بهواسطه برگشت برخی انسانها به دنیا، مراتبی از قیامت واقع میشود و استعدادهای به فعلیت نرسیده در زمانهای پیشین به شکوفایی میرسد. به عنوان مثال، اگر کتابی ارزشمند را، فقط به مدت یک روز، به کسی قرض دهند و او فرصت نمیکند تمام مطالب کتاب را بخواند یعنی در طی یک روز نکاتی از آن را نخوانده است. پس از مدتی دوباره فرصت مطالعه آن کتاب را یک روزِ دیگر به او دهند؛ اگر این فرد احساس کند میتواند به دیگران برای خواندن کتاب کمک کند، یا در آن مدت محدود، فرصت مطالعه همه کتاب را نداشته و حق مطلب را ادا نکرده است و هنوز روحیه مطالعه کتاب را دارد، از آن فرصت استقبال میکند و کسی که بیش از آن نمیتوانسته از آن کتاب استفاده کند، از فرصت پیش آمده استقبال نمیکند؛ ازاینرو، رجعت یک فرصت است، برای مؤمنینی که هنوز جای تعالی یا به تعالی رساندن دیگران دارند و نیز برای مؤمنینی که در مدت عمر کوتاه به کمال مطلوب نرسیدند و همچنین اشقیایی که طالب شقاوت بیشتر بودند و در مدت محدود عمر به شقاوت کامل نرسیدند (۵). قابل ذکر است که اگرچه رجعت در همین دنیای مادی اتفاق خواهد افتاد؛ لکن دوران رجعت عالمی است با ویژگیهای خاص خود که نه دقیقاً همچون عالم دنیاست و نه همانند عالم آخرت و در عین حال، برزخ هم نیست، بلکه شبیه قیامت و از مراتب روز قیامت محسوب میشود؛ زیرا در زمان رجعت کل عالم تغییر وجودی میکند، از حالت دنیایی درمیآید و بهحالت قیامتی شبیه میشود، یعنی وارد عالمی میشود که مرز دنیا و قیامت است و در آن هنگام حقایق ظاهر و بارز میشوند و شر و فساد به حداقل میرسد (۶).
بنابراین رجعت، برگشتن مؤمنان محض و کافران محض به دنیا در زمان ظهور امام زمان، حرکت جوهری، تغییر ذاتی، تدریجی در راستای تکامل مؤمنان محض و تحمیل کیفرِ کافران محض است. درواقع گروهی از مخلصین برای برپایی حکومت حق به دنیا باز میگردند. همچنین مؤمنان خالصی که زمینه رسیدن به کمالات والا را داشته، ولی به علت وجود موانعی از رسیدن به آن محروم ماندهاند، این سیر را در زمان رجعت کامل میکنند. اینان افزون بر اینکه شاهد برپایی حکومت حقاند، خود نیز در آن نقش خواهند داشت. گروهی که در کفر محض غوطهور شدهاند، نیز برمیگردند تا در همین دنیا به کیفرهای دنیوی خود برسند. به عبارتی رجعت، در مسیر تکامل بشریت قرار دارد و مرتبهای از مراتب روز قیامت است.
پینوشت
۱- سبحانی، جعفر (۱۴۲۱ق) محاضرات فیالإلهیات، چهارم، قم: مؤسسه امام صادقعلیهالسلام، ص ۴۲۶.
۲- طباطبایی، محمدحسین (۱۳۸۸) بدایهالحکمه، ترجمه: علی شیرانی، پانزدهم، قم: دارالعلم، ص ۳۹۰ و ۳۹۳.
۳- طباطبایی، محمدحسین (۱۳۷۴) تفسیر المیزان، ترجمه: محمدباقرموسوی، ج۲، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص ۱۶۳-۱۵۹.
۴- طباطبایی، محمدحسین (۱۳۷۴) تفسیر المیزان، ترجمه: محمدباقرموسوی، ج۲، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص ۱۶۳.
۵- اصغر طاهر زاده (۱۳۹۰) آخرالزمان شرایط ظهور باطنیترین بُعد هستی، اول، اصفهان: لب المیزان، ص۶۵
۶- طباطبایی، محمدحسین (۱۳۷۴) تفسیر المیزان، ترجمه: محمدباقرموسوی، ج۲، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص۱۶۳ و ۱۵۹؛ اصغر طاهر زاده (۱۳۹۰) عوامل ورود به عالم بقیت اللّهی، اول، اصفهان: لب المیزان، ص ۷۸-۶۵.
نظر شما