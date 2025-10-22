به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «احمد مبلغی» عضو مجلس خبرگان رهبری، در دومین نشست از سلسله نشستهای بررسی گزارشات علمی کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی (دوحه) که با محوریت «حقوق کودکان و مسائل نوظهور» در قم برگزار شد، به تشریح فضای جدید در مجامع فقهی جهان اسلام پرداخت.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مرکز آیتالله احمدی فقیه یزدی (موسسه عالی اجتهاد) میتواند یک پایگاه خوب برای بازتولید فقه در ارتباط با مسائل مستحدثه باشد.
وی دفتر نمایندگی ایران را «پل علمی» میان حوزه قم و مجمع فقه جده خواند و گفت: این پل، دادهها و اندیشهها و قرارات آنجا را میتواند اینجا بیاورد، به بحث فقهی بگذارد و پیشنهاداتی را بگیرد و منتقل بکند و خوشبختانه امروز فضای جهان اسلام چنین اقتضا و ایجابی را دارد و خود دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی جده هم عنایت دارد که حتماً همیشه چند نفر از حوزه علمیه قم آنجا حضور به هم برسانند و اصرار دارند و این خیلی مهم است.
وی بر فضای مثبت و به دور از تعصب در مجمع جهانی فقه تاکید کرد و افزود: یک نکته خیلی خوب که آنجا ما دیدیم، این است که سعی میکنند خالی و خارج از تعصب بحثها را بشنوند و اگر تعصب بود، ما را اینقدر دعوت نمیکردند و اصرار نمیکردند و آنچه را ما عرضه میکنیم، با بدون تعصب منعکس میکنند.
آیتالله مبلغی این فضا را یک فرصت مغتنم دانست و تصریح کرد: این خیلی فرصت خوبی است و ما همیشه از دیرباز دنبال چنین فرصتی بودیم که بتوانیم شیعه و سنی با هم فقه اسلامی را بازتولید کنیم و ما هم میتوانیم دیدگاههای شیعه را عرضه کنیم و آنها هم دنبال همین هستند و استقبال میکنند.
وی ادامه داد: اتفاقاً امسال ما آن بحث فقه شیعه در مورد شیر و تأثیرش بر آن رابطه رضاعی را که صحبت میکردیم، میگفتند چنین فتوایی را ما نداشتیم و این فتوای خیلی خوبی شما دارید.
نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی افزود: در مسائل مستحدثه، مشترکات ما خیلی بیشتر است تا آن مسائل قدیمی که محل اختلاف بود و قم باید حرف خود را و نگاه خود را از طریق این پلی که ما ایجاد کردیم، انشاءالله منتقل کند.
