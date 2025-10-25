خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در عصر حاضر که فناوریهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را درنوردیدهاند، مسئله حفظ حریمها و روابط با نامحرم در فضای مجازی به چالشی اساسی تبدیل شده است. این مقاله با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) به تبیین لزوم حفظ حیا در فضای مجازی و کنترل ارتباط با نامحرم میپردازد و راهکارهایی برای عمل به این توصیههای دینی در دنیای مدرن ارائه میدهد.
عصر ارتباطات و چالشهای جدید
گسترش گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی، شیوه تعاملات انسانی را دگرگون ساخته است. به رغم مزایای متعدد این فناوریها، آسیبهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از آنها نیز غیرقابل انکار است. از جمله این آسیبها، شکسته شدن حریمهای اخلاقی در روابط بین زنان و مردان است. دین اسلام که برنامه جامع زندگی بشر است، برای این شرایط نیز راهکارهایی ارائه داده که مبتنی بر مفهوم "حیا" و "کنترل نگاه" و "حفظ حریم روابط" است.
مفهوم حیا در اسلام از دیدگاه قرآن و روایات
تعریف حیا
حیا در لغت به معنای خودداری از کارهای زشت و ناپسند است و در اصطلاح، حالتی نفسانی است که انسان را از ارتکاب اعمال قبیح بازمیدارد.
حیا در قرآن
قرآن کریم در آیات متعددی بر لزوم حفظ حریمها تأکید کرده است:
· سوره نور، آیه ۳۰: "قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِکَ أَزْکَیٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ" (به مردان باایمان بگو چشمهای خود را [از نگاه به نامحرم] فروگیرند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزهتر است زیرا خدا به آنچه میکنند آگاه است)
· سوره نور، آیه ۳۱: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ..." (و به زنان باایمان بگو چشمهای خود را [از نگاه به نامحرم] فروگیرند و پاکدامنی ورزند...)
این آیات به وضوح نشان میدهد که دستورات الهی درباره کنترل نگاه و حفظ پاکدامنی، محدود به فضای حقیقی نیست و در همه عرصهها جاری است.
حیا در روایات
امامان معصوم(ع) نیز بر اهمیت حیا تأکید فراوان داشتهاند:
· پیامبر اکرم(ص): "الحیاء شعبة من الایمان" (حیا شاخهای از ایمان است)(1)
· امام صادق(ع): "لا ایمان لمن لا حیاء له" (کسی که حیا ندارد، ایمان ندارد)(2)
فضای مجازی: گستره جدید، احکام ثابت
تعمیم احکام بر فضای مجازی
اگرچه فضای مجازی پدیدهای جدید است، اما احکام شرعی درباره نگاه، گفتگو و ارتباط با نامحرم در آن ثابت است. همانگونه که در دنیای واقعی نگاه به نامحرم، گفتگوی غیرضروری و ایجاد رابطه حرام است، در فضای مجازی نیز این احکام پابرجاست.
خطرات ارتباط بیضابطه در فضای مجازی
· شکسته شدن حریمهای اخلاقی
· تضعیف بنیان خانواده
· افتادن در دام دوستیهای نامشروع
· سست شدن باورهای دینی
راهکارهای عملی برای حفظ حیا در فضای مجازی
۱. کنترل نگاه و محتوا
همانگونه که در دنیای واقعی نگاهمان را کنترل میکنیم، در فضای مجازی نیز باید از مشاهده تصاویر و محتوای نامناسب پرهیز کنیم.
۲. رعایت حریم در گفتگو
· پرهیز از گفتگوهای غیرضروری با نامحرم
· رعایت ادب و پرهیز از شوخیهای نامناسب
· خودداری از بیان مسائل شخصی و خصوصی
۳. مدیریت پروفایل و انتشار محتوا
· پرهیز از انتشار عکس و فیلم شخصی بدون ضرورت
· رعایت حجاب و عفاف در تصاویر منتشر شده
· توجه به اینکه هر محتوایی در فضای مجازی ممکن است توسط افراد مختلف دیده شود
۴. تنظیم زمان استفاده
· اختصاص زمان معقول برای فضای مجازی
· پرهیز از غرق شدن در شبکههای اجتماعی
۵. افزایش دانش دینی و اخلاقی
· مطالعه آیات و روایات مربوط به حیا و عفاف
· شرکت در جلسات مذهبی و اخلاقی
· مشورت با علما و کارشناسان دینی
نتیجهگیری
فضای مجازی اگرچه جدید است، اما احکام اخلاقی و دینی درباره روابط با نامحرم تغییری نکرده است. با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین(ع)، حفظ حیا و کنترل ارتباط با نامحرم در فضای مجازی نه تنها لازم، بلکه ضروری است. مسلمانان باید با بهرهگیری از تعالیم دینی، این فضا را نیز مانند دنیای واقعی، به عرصهای برای تقرب به خدا و عمل به فرامین الهی تبدیل کنند.
