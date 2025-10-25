تطابق آیات قرآن با آفرینش انسان و دانش پزشکی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) - ابنا: آیا مطالب قرآن درباره چگونگی آفرینش انسان و از جمله جنین با یافتههای پزشکی مطابقت دارد؟ وقتی بشر آن روز با روند شکلگیری جنین آشنا نبود، توصیف این روند چه فایدهای برای او داشته است؟ به عبارت دیگر، اگر خبر داشتند، اعجاز علمی نیست و اگر خبر نداشتند، چه سودی برای آنان داشته است؟
پاسخ:
برخی در مقام اثبات ناسازگاری قرآن با علم گفتهاند: «مطابق یافتههای علمی، رشد جنین از آغاز لقاح تا انتهای هشتهفتگی (حدود شصتروز که فرم کلی جنین ایجاد شده است) به ۲۳ مرحله تقسیم میشود. جنین بعد از هشتهفتگی بهسرعت رشد میکند و تمام قسمتها و ارگانهای داخلی و بافتها تا هنگام تولد تکامل مییابند.
جنین در هیچ مرحلهای خون بسته، گوشت جویده یا استخوان نیست. اساساً رشد تمام بافتها از جمله عضله و استخوان با هم پیش میروند، نه اینکه ابتدا جنین تبدیل به استخوان شود و سپس گوشت اطراف استخوانها را فراگیرد». در این نوشتار، این مدعا بررسی و نقد میشود.
جنینشناسی قرآنی
هرچند قرآن کتابی علمی نیست و هدفش هدایت مردم است، اما در مقام بیان قدرت و حکمت الهی از جمله در زمینۀ زندهکردن مردگان پس از مرگ، بارها به مراحل مختلف رشد جنین اشاره کرده است: ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ مِنْ سُلاٰلَهٍ مِنْ طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَهً فِی قَرٰارٍ مَکِینٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَهَ عِظٰاماً فَکَسَوْنَا اَلْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَکَ اَللّٰهُ أَحْسَنُ اَلْخٰالِقِینَ﴾: و بهیقین ما انسان را از چکیدهای از گِل آفریدیم، سپس آن را نطفهای در قرارگاهی استوار [چون رحم مادر] قرار دادیم.
آنگاه آن نطفه را علقه گرداندیم، پس آن علقه را به صورت پارهگوشتی درآوردیم. پس آن پارهگوشت را استخوانهایی ساختیم و بر استخوانها گوشت پوشاندیم. سپس او را با آفرینشی دیگر پدید آوردیم. پس همیشه سودمند و بابرکت است خدا که نیکوترین آفرینندگان است (۱).
بر اساس یافتههای علم روز، پس از لقاح اسپرم مرد (منی) با تخمک زن، سلول مؤنث به نطفه تبدیل میشود، سپس سلول رشد میکند و به توده تبدیل میگردد و از طریق لولۀ رحم وارد آن میشود: ﴿ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَهً فِی قَرٰارٍ مَکِینٍ﴾. سپس آن توده به دیواره رحم میچسبد و پس از چند روز همانند زالو (علقه) شروع به تغذیه از خون مادر میکند: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَهَ عَلَقَهً﴾.
بهمرور شاهد تشکیل سه لایه هستیم که همۀ بافتهای انسانی از آنها تشکیل میشوند و کمکم به شکل لقمۀ جویدهشده (مضغه) درمیآیند: ﴿فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَهَ مُضْغَهً﴾. لایۀ میانی به سلولهای استخوان و غضروف تبدیل میشود: ﴿فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَهَ عِظٰاماً﴾ که سپس با دو لایۀ بیرونی که به سلولهای ماهیچه و پوست تبدیل میشوند، پوشیده میشود:
﴿فَکَسَوْنَا اَلْعِظٰامَ لَحْماً﴾. همانطور که مشخص است با اینکه قرآن به زبان علمی و همانند کتب علمی با جزئیات و موشکافانه مراحل تشکیل جنین را بیان نمیکند و فقط به اشاره و تشبیه بسنده کرده است، اما میان قرآن و علم هیچگونه تضاد و اختلافی وجود ندارد؛ درنتیجه دانشمندان نهتنها این آیات را رد نکردهاند، بلکه بر درستی آنها مهر تأیید زدهاند (۲).
حکمت اشارۀ قرآن به مراحل تشکیل جنین
قرآن کتاب هدایت است، نه کتاب علمی؛ ازاینرو خداوند از بیان آیات مربوط به خلقت انسان اهدافی را دنبال میکند که فراتر از اطلاعرسانی علمی هستند. از جمله آن اهداف خداوند میتوان به این امور اشاره کرد:
۱. تقویت توحید و خداشناسی: آیات مربوط به چگونگی آفرینش انسان، آدمی را متوجه قدرت، حکمت و علم خالق میکنند و با برانگیختن حس شگفتی و حیرت انسان، سبب احترام و ایمان او به عظمت و حکمت آفریدگارش و درنتیجه پرستش او میشوند؛
۲. پاسخ به منکران معاد و رستاخیز: قرآن با یادآوری چگونگی آفرینش انسان از خاک و نطفه و گذراندن مراحل پیچیده، ثابت میکند همان خدایی که توانسته است از چنین مواد سادهای انسانی پیچیده بیافریند، به طریق اولی می تواند او را پس از مرگ دوباره زنده کند؛
۳. تشویق مسلمانان به تأمل در خود و آفرینش و علمآموزی: قرآن با ارائۀ آیاتی که به آفرینش انسان، طبیعت و نظم جهان اشاره میکند، انگیزهای برای تأمل و کاوش علمی در میان مسلمانان ایجاد کرد و زمینههای نظری و عملی را برای رشد علوم تجربی، از جمله پزشکی در تمدن اسلامی فراهم آورد؛
۴. اثبات الهیبودن قرآن: قرآن گفتههای خود را «آیه» (نشانه) مینامد. برخی از این نشانهها در همان زمان برای مخاطبان درکشدنی بودند، اما برخی دیگر دربرگیرندۀ حقایقی بودند که فقط با پیشرفت علم در آینده میتوانستند به طور کامل درک و تأیید شوند؛ همان چیزی که امروزه از آن با عنوان «اعجاز علمی قرآن» یاد میشود. بنابراین این آیات به منزله پیشگوییهایی علمی هستند که با یافتههای جدید علمی تأیید میشوند و حجتی برای اثبات حقانیت قرآن خواهند بود.
نتیجه:
آیات قرآن دربارۀ چگونگی آفرینش انسان و از جمله مراحل شکلگیری جنین نهتنها با یافتههای پزشکی مخالفتی ندارند، بلکه درستی آنها را دانشمندان تأیید کردهاند. هرچند بشر زمان نزول قرآن با روند شکلگیری جنین آشنا نبود، اما با شنیدن این آیات از قدرت، حکمت و علم بیکران خداوند آگاهی یافت؛ درنتیجه افزون بر افزایش احترام و ایمان او به خداوند و مخلوقاتش، دیگر معاد جسمانی برای او محال و غیرممکن نبود.
امروزه نیز این آیات در جایگاه نشانههایی عمل میکنند که با پیشرفت علم، اعجاز و الهیبودن قرآن را اثبات میکنند و ایمان انسانها به الهیبودن قرآن را راسختر میسازند.
پینوشتها:
۱. مؤمنون: ۱۲ ـ ۱۴.
۲. حسین رضایی؛ عرصۀ سیمرغ (پاسخی قاطع به شبهات کتاب «نقد قرآن سُها»)؛ قم: پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآن، ۱۳۹۸ ش، ص ۴۳ ـ ۵۳. از دانشمندانی که صحت این آیات را تأیید کردهاند، میتوان به کید لئون مور (Keith L. Moore)، تیوی ان پرساود (T. V. N. Persaud)، موریس بوکای (Maurice Bucaille)، مارشال جانسون (Marshall Johnston)، جرالد سی جررینگر (Gerald C. Goeringer) و ژولی سیمپسون (Julie Simpson) اشاره کرد (همان، ص ۵۳ ـ ۵۶).
نظر شما