آیا ملاقات با امام زمان ممکن است؟ راهنمای تشخیص ادعای واقعی از جعلی

مسئلهی غیبت کبری و امکان ملاقات با امام زمان عجلاللهتعالیفرجه از مهمترین مباحث اعتقادی در میان شیعیان است. جایگاه محوری امامت در مذهب تشیع، در کنار اشتیاق عمیق مؤمنان به ارتباط با امام عصر، سبب شده این موضوع همواره مورد توجه قرار گیرد. در طول تاریخ، گزارشهای فراوانی از دیدار با حضرت مطرح شده (۱) که برخی از آنها، الهامبخش و تأثیرگذار بودهاند.
بااینحال، همین مسیر پرشور، گاه با ادعاهای نادرست و تحریفشده نیز روبهرو بوده است. ازاینرو، بررسی صحت و اعتبار این گزارشها ضرورتی جدی دارد. نوشتار پیشرو میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که بر چه اساسی میتوان روایتی از ملاقات با امام زمان عجلاللهتعالیفرجه را پذیرفت یا رد کرد. برای این منظور، دو معیار اصلی در ارزیابی این روایتها مدنظر قرار گرفته است: یکی بررسی سندی و دیگری تحلیل محتوایی.
نکته اول: بررسی محتوایی
یکی از مهمترین ملاکهای پذیرش هرگونه خبر یا گزارش در مسائل دینی، سنجش آن با اصول مسلّم و قطعی دین است. ماجراهای نقلشده از ملاقات با امام زمان عجلاللهتعالیفرجه نیز از این قاعده مستثنا نیستند و محتوای آنها باید بر اساس شاخصهایی مشخص ارزیابی شود.
برخی از این شاخصهای محتوایی عبارتاند از:
الف. سازگاری با قرآن کریم
قرآن بهعنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآله و اصلیترین مرجع سنجش حق و باطل، معیار نخست ارزیابی صحت یک روایت است. پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآله میفرماید:
«هر آنچه از من به شما رسید و با قرآن سازگار بود، از من است؛ و آنچه مخالف قرآن بود، از من نیست.» (۲)
بنابراین، هرگونه گزارش از ملاقات با امام که مفاد آن در تعارض با آیات قرآن باشد، فاقد اعتبار است.
ب. هماهنگی با سنت معصومان علیهمالسلام
پس از قرآن، سنت پیامبر و اهلبیت علیهمالسلام دومین منبع معتبر در شناخت دین و تشخیص صحت یک روایت است. بر اساس حدیث مشهور ثقلین، (۳) قرآن و عترت باید همواره در کنار هم باشند. امام صادق علیهالسلام دراینباره میفرماید:
«هرکس با کتاب خدا و سنت پیامبر مخالفت کند، کافر است.»(۴)
درنتیجه، هر گزارشی که خلاف سنت معصومان علیهمالسلام باشد، پذیرفته نیست.
ج. عدم تعارض با عقل قطعی
عقل یکی از حجتهای الهی است. امام کاظم علیهالسلام میفرمایند:
«خداوند دو حجت بر مردم قرار داده است: حجت بیرونی (پیامبران و امامان) و حجت درونی (عقل) .» (۵)
البته عقل، گاه به بدیهیات دست مییابد و گاه به نظریاتی که نیاز به استدلال دارند. در این میان، فقط یافتههای قطعی عقل (بدیهیات و نظریات قطعی) حجیت دارند؛ بنابراین، اگر محتوای یک روایت در تضاد با عقل قطعی باشد، نمیتوان آن را پذیرفت.
د. پرهیز از ادعاهایی که در دوران غیبت ممنوع شدهاند
غیبت کبرا شرایط و احکام خاصی دارد که در روایات بهروشنی بیان شدهاند؛ ازجمله ممنوعیت ادعای نیابت خاص، (۶) یا تعیین زمان ظهور. (۷) اگر کسی در نقل دیدار خود با امام عجلاللهتعالیفرجه، مدعی اموری ازایندست باشد، گفتار او مطابق با هشدارهای موجود در منابع دینی نیست و باید آن را رد کرد.
بر این اساس، اگر ماجرایی از ملاقات با امام زمان عجلاللهتعالیفرجه نقل شود و محتوای آن با اصول یادشده در تضاد باشد، چنین گزارشی ازنظر دینی پذیرفتنی نخواهد بود. صحت هر روایت، پیش از هر چیز، درگرو سنجش محتوای آن با مبانی قطعی دین است.
نکته دوم: بررسی سندی
یکی دیگر از معیارهای اساسی در سنجش اعتبار گزارشها - بهویژه در حوزه حدیث و تاریخ - اعتبار راویان و ناقلان آنهاست. امیرالمؤمنین علیهالسلام در روایتی مشهور، راویان اخبار را به چهار دسته تقسیم میکنند:
۱. منافقی که بهدروغ حدیث جعل میکند،
۲. فرد متوهّمی که مطالبی را خیالپردازی میکند،
۳. فردی که حافظه و دقت کافی در نقل ندارد،
۴. و درنهایت، راوی راستگو و مورد اعتماد که دارای حافظهای دقیق و قدرت ضبط مطالب است. (۸)
بدیهی است که تنها دسته چهارم، صلاحیت نقل روایت معتبر را دارد؛ بنابراین اگر گزارشی از ملاقات با امام زمان عجلاللهتعالیفرجه مطرح شود تا زمانی که راوی آن فردی صادق، مورد اعتماد و دارای دقت در نقل نباشد، نمیتوان به آن اعتماد کرد.
نکته سوم: تطبیق شاخصها بر مصداقها
اگرچه دو معیار «بررسی محتوا» و «بررسی سند» چارچوبهای قابل قبولی برای ارزیابی گزارشهای ملاقات هستند، اما تطبیق دقیق این شاخصها بر مصداقها مختلف، نیازمند تخصص علمی و مهارت اجتهادی است. تحلیل محتوای روایات، سنجش سند و درک دقیق زمینههای تاریخی و اعتقادی، در توان هرکسی نیست. ازاینرو بهترین و مطمئنترین روش آن است که چنین گزارشهایی را به علمای دیندار، آگاه و عادل ارجاع دهیم. همانطور که امام هادی علیهالسلام فرمودند:
«اگر پس از غیبت قائم ما علیهالسلام، علمای دین نبودند که مردم را بهسوی او دعوت کرده و از دین او دفاع کنند و بندگان ناتوان خدا را از دامهای شیطان نجات دهند، بیتردید همه مردم از دین خدا رویگردان میشدند.» (۹)
نتیجهگیری:
بررسی درستیِ اخبار مربوط به ملاقات با حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجه، برای منتظران و دوستداران آن حضرت، ضرورتی انکارناپذیر است. اینگونه نقلها باید در ترازوی قرآن کریم، سنت اهلبیت علیهمالسلام، براهین عقلی و ضوابط مشخص دوران غیبت کبرا سنجیده شوند. افزون بر این، بررسی سند و راویان روایتشده نیز جایگاهی مهم دارد؛ اما همه این سنجشها نیازمند دانشی عمیق و اشرافی کامل بر معارف دینی است؛ و به همین دلیل است که در دوران غیبت، ما را به رجوع به فقها و علمای عادل توصیه کردهاند.
پینوشتها:
۱. رک: صافی گلپایگانی، لطفالله، منتخب الاثر، قم، موسسه السیده المعصومه سلامالله علیها، ۱۳۷۷ ش، ج ۲، ص ۵۴۷-۵۶۳
۲. «فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، الاسلامیه، چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۶۹
۳. شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، تحقیق علیاکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ ش، ج ۱، ص ۶۶
۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، الاسلامیه، چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۷۰
۵. «یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّهً ظَاهِرَهً وَ حُجَّهً بَاطِنَهً فَأَمَّا الظَّاهِرَهُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّهُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَهُ فَالْعُقُول»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، الاسلامیه، چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۱۶
۶. «فقد وقعت الغیبه التّامّه فلا ظهور الاّ بعد اذن الله تعالی ذکرُهُ و ذلک بعد طول الأمد و قسوه القلوب و امتلاءِ الأرضِ جوراً و سیأتی شیعتی مَن یدّعی المشاهده، ألا فمن ادّعی المشاهده قبل خروج السّفیانی والصّیحه فهو کذّابٌ مُفترٍ»؛ شیخ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علیاکبر غفاری، تهران، الاسلامیه، دوم، ۱۳۹۵ ق، ج ۲، ص ۵۱۶
۷. ابو بصیر گوید: به امام صادق علیهالسلام گفتم: فدایت شوم خروج امام زمان علیهالسلام چه وقت است؟ امام صادق علیهالسلام فرمود: «تعیینکنندگان وقت (ظهور) دروغگویند. ما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمیکنیم»؛ کلینی، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، الاسلامیه، چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۳۶۸
۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، الاسلامیه، چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۶۲-۶۳
۹. «لَوْ لَا مَنْ یَبْقَی بَعْدَ غَیْبَهِ قَائِمِکُمْ علیهالسلام مِنَ الْعُلَمَاءِ الدَّاعِینَ إِلَیْهِ وَ الدَّالِّینَ عَلَیْهِ وَ الذَّابِّینَ عَنْ دِینِهِ بِحُجَجِ اللَّهِ وَ الْمُنْقِذِینَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ شِبَاکِ إِبْلِیسَ وَ مَرَدَتِهِ وَ مِنْ فِخَاخِ النَّوَاصِبِ لَمَا بَقِیَ أَحَدٌ إِلَّا ارْتَدَّ عَنْ دِینِ اللَّه»؛ طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، تحقیق محمدباقر خراسانی، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۱۸.
