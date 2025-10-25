خبرنگار زن شهید فلسطنیی، یکی از ۷ قهرمان آزادی مطبوعات جهان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان کنگره جهانی هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس موسسه بینالمللی مطبوعات که روز جمعه در وین برگزار شد، این موسسه هفت خبرنگار و روزنامه نگار از جمله داگا را به عنوان قهرمانان آزادی مطبوعات جهان معرفی کرد.
قهرمانان آزادی مطبوعات امسال عبارتند از: مزیا آماگلوبلی (گرجستان)، مارتین بارون (ایالات متحده)، مریم ابودقه (فلسطین)، گوستاوو گوریتی (پرو)، جیمی لای (هنگ کنگ)، ویکتوریا روشچینا (اوکراین) و تسفالم والدیز (اتیوپی).
این افتخارآفرینان به خاطر شجاعتشان در مقاومت در برابر سانسور، تبلیغات و ماشین جنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.
اسکات گریفن، مدیر اجرایی موسسه گفت: همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد دفاع از آزادی مطبوعات، تصمیم گرفتیم از هفت خبرنگار که واقعاً مظهر معنای قهرمان آزادی مطبوعات هستند و جامعهای از روزنامهنگاران که در مواجهه با فشار، نبوغ و عزم قابل توجهی از خود نشان دادهاند، تجلیل کنیم.» «این گروه از روزنامهنگاران و رسانههای خارقالعاده، چیزهای زیادی برای آموختن به ما در مورد چگونگی برآورده کردن خواستههای این برهه جهانی فعلی و ایجاد چشماندازی برای آینده روزنامهنگاری مستقل دارند.
لوسی نیکلسون، مدیر عکاسی آسوشیتدپرس، و هادی طُرفی، دستیار سردبیر ایندیپندنت عربی، این جایزه را از طرف مریم ابودقه دریافت کردند. داگا در حالی که از جنگ غزه گزارش میداد، برای هر دو رسانه به صورت آزاد کار میکرد.
مریم ابودقه در مورد تخریب غزه برای رسانههای بینالمللی مانند آسوشیتدپرس و ایندیپندنت عربی گزارش تهیه کرده بود. او در ۲۵ آگوست هنگام مستندسازی اثرات حملات هوایی اسرائیل بر غیرنظامیان به شهادت رسید.
او یکی از پنج روزنامهنگاری بود که در حمله دوباره اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس، واقع در جنوب غزه، جان باختند.
جنگ غزه منجر به شهادت بیش از ۶۲۸۰۰ فلسطینی شده است که اکثر آنها زن و کودک بودهاند و جان صدها روزنامهنگار را گرفته است.
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما