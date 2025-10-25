هفدهمین همایش مبلغان در کابل؛ عالمی بلخی: شیعه قائل به تحریف قرآن نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین عالمی بلخی، رییس مجمع محبان اهل‌بیت(ع) افغانستان در خصوص نسبت دادن تحریف قرآن به شیعیان می‌گوید که این امر تهمت است و شیعه قائل به تحریف آن نیست.

هفدهمین همایش مبلغان از سوی مجمع محبان اهل‌بیت(ع) روز جمعه(2 آبان) تحت عنوان «مصونیت قرآن از تحریف؛ اجماع امت و موضع تشیع» در کابل برگزار شد.

حجت‌الاسلام عالمی بلخی طی سخنانی در این همایش به معانی تحریف پرداخت و گفت: اگر زیادتی در قرآن به وجود آید، طوری‌که حقیقت، ماهیت و واقعیت قرآن را تغییر دهد و گفته شود که قسمتی از قرآن موجود کلام خدا نیست، این‌گونه تغییر و زیادت نیز تحریف نامیده می‌شود که مورد بحث ما است. تحریف به این معنا به هیچ عنوان در قرآن نیامده است و بطلان آن در میان تمام مسلمانان مسلم و از ضروریات و بدیهیات می‌باشد.

رییس مجمع محبان اهل‌بیت افغانستان اضافه کرد: یکی دیگر از معانی تحریف تنقیص و کم کردن است، به این معنی که بگوییم قرآن موجود شامل تمام آن‌چه از طرف خداوند نازل شده، نیست و قسمتی از آن در موقع تدوین قرآن و یا در دوران‌های بعدی از بین رفته است. تحریف به این معنی نیز موضوع بحث ما می‌باشد. راه یافتن این‌گونه تحریف به قرآن مجید را نیز اکثریت قاطع نزدیک به اتفاق علمای سنی و شیعه مردود می‌دانند.

نسبت تحریف به شیعه تهمت محض

حجت‌الاسلام عالمی بلخی در بخش دیگر سخنانش اشاره نمود که علمای شیعه در طول تاریخ به بحث تحریف قرآن پرداخته و اشکالات آن را بیان کردند و با دفاع از محفوظ بودن قرآن، افزون بر رد شبهات، به صورت مطلق تحریف در قرآن را رد کرده‌اند.

او تصریح کرد: امام خمینی(ره) نیز در برابر کسانی‌که تمسک به ظواهر قرآن را به دلیل تحریف آن جایز نمی‌دانند، معتقد است که این نظر از لحاظ صغری و کبری در معرض سقوط است، اما صغری باطل است، زیرا آگاه به عنایت و توجه مسلمانان بر جمع کتاب و حفظ و ضبط قرائت و کتابت آن، می‌داند که این سخن گمان باطلی است و هرکسی ذره‌ای عقل داشته باشد، نباید به این حرف اعتماد کند و اخبار وارده یا ضعیف‌اند که قابل استدلال نیستند و یا جعلی و ساختگی‌اند؛ یا روایاتی که تعجب انسان را بر می‌انگیزاند و یا در این میان روایات صحیحی است که از جهت سند مشکلی ندارند، اما از جهت استدلال ناظر به بحث تحریف نیستند، بلکه در مورد تاویل و تفسیر قرآن وارد شده‌اند.

به گفته عالمی بلخی، بسیاری از بزرگان، مجتهدین و مراجع عظام تقلید شیعه در طول تاریخ شیعه در کتب مختلف علمی، بحث تحریف قرآن، زیادت و یا نقصان آن را مطرح و با رد چنین نظری به پاسداری از اعتقاد شیعه پرداخته‌اند.

رییس مجمع محبان اهل‌بیت افغانستان خاطرنشان ساخت که رسالت امروز علمای شیعه، انتقال این پیام به اهل سنت و متقاعد کردن آن‌ها است، به این‌که شیعه قائل به تحریف قرآن نیست تا از این طریق بتوان زمینه وحدت میان شیعه و سنی را فراهم نموده و دیوار جدایی امت مسلمه از میان برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین عالمی بلخی در بخش پایان سخنانش با اشاره به نزدیکی ایام فاطمیه توصیه کرد که علما و مبلغان در صحبت‌های‌شان شرایط روز افغانستان و جهان اسلام را در نظر بگیرند.

