خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: دین اسلام بهترین برنامه‌ی تکامل انسان را ارائه داده است؛ از اساسی‌ترین عناصر این برنامه محبت است. در مورد اهمیت محبت در اسلام، امام محمد باقر (ع) فرمودند «هَلِ‏ الدِّینُ‏ إِلَّا الْحُب‏؛ آیا دین جز محبت است» (۱)؛ ازاین‌رو، بی‌شک در روایاتی مانند «حُبُ‏ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَیْفُ الشَّیْطَانِ؛ محبّت زنان (نامحرم) شمشیر شیطان است» (۲)، محبت به هر زنی و در هر عرصه‌ای، به طور مطلق، نهی نشده است. همچنان که در روایات، نگاه کردن، تیری از سوی شیطان شمرده شده است و با توجه به شواهد و قرائن، هر نگاهی مذمت نشده است (۳).

علاقه و محبت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) به حضرت زهرا (س) مثال زدنی است. پیامبر (ص) نیز نسبت به همسران خویش محبت داشتند و این علاقه‌ی خود را در کمال صراحت، اظهار و میل به رهبانیت را تقبیح می‏‌نمودند (۴). ام‌سلمه، مورد محبت اهل بیت بودند. همچنین بر اساس آیات قرآن، خداوند متعال، بین افراد خانواده محبت ایجاد می‌نماید (۵). با توجه به این شواهد و قرائن می‌توان دریافت که ناپسند شمردن محبت در روایت مذکور، به‌طور مطلق و نسبت به همه زنان نیست. آنچه مذموم است افراط در محبت است که منجر به فراموشی یاد خدا و انجام حرام می‌شود. رعایت این مهم در حقیقت به نفع زنان و احترام به عواطف آنان است؛ چراکه‏ به اعتراف روان‌‏شناسان، آنچه زن را اسیر می‏‌کند، شنیدن نغمه محبت‏ و عشق از سوی مرد است. از همین روست که دین اسلام به مرد توصیه کرده به زنِ خود محبت‏ و اظهار عشق و علاقه نماید و محبت‏ خود را کتمان نکند؛ با این تدبیر، علاقه و محبت‏ اصیل و پایدار زن‏ که عکس العملِ علاقه‌ی مرد است، مدیریت شده و کانون خانواده مصون و محفوظ می‌ماند (۶). بنابراین نهی در روایت مذکور، مربوط به مکان یا زمان خاصِ مفسده انگیز است. در این صورت، احتیاط، شرط عقل است و در واقع، خداوند حکیم با این هشدارها، نسبت به عدم اختلاط زن و مرد نامحرم؛ درصدد مصونیت، حفاظت و مدیریت جامعه اسلامی است.

پی‌نوشت

۱- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق) الکافی، ج۸، چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ص ۸۰.

۲- شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار، نجف: مطبعة حیدریة، ص ۱۵۳.

۳- «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ النَّظْرَةُ سَهْمٌ‏ مِنْ‏ سِهَامِ‏ إِبْلِیسَ‏ مَسْمُومٌ‏؛ امام جعفر صادق‌علیه‌السلام می فرماید : نظر و نگاه یکی از تیرهای زهر آگین شیطان است». ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۱۳ق) من لا یحضره الفقیه، ج۴، دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ص ۱۸.

۴- «مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ حُبُ‏ النِّسَاءِ» کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۴۰۷ق) الکافی، ج۵، چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ص ۳۲۰.

۵- «وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَة؛ و میانتان دوستی و رحمت نهاد» (روم/۲۱).

۶- مطهری، مرتضی (۱۳۸۴ش) مجموعه آثار، ج‏۱۹، هفتم، تهران: صدرا، ص۲۶۱.