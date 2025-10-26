آیا مشورت با زنان در اسلام نهی شده است؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: بی‌شک روایات معصومین (ع) نقش راهبردی و ویژه‌ای در تبیین معارف اسلامی دارد؛ اما برای فهمِ دقیقِ روایاتی مانند «إِیَّاکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ جَرَّبْتَ بِکَمَالِ عَقْلٍ؛ برحذر باش از مشورت با زنان مگر آنکه کمال عقل او را آزموده‌ای» و نیز «لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَی مَالٍ وَ لَا تَثِقُوا بِهِنَّ فِی الْفِعَالِ؛ بر مالی امینشان نکنید و در هر کار بدانها اعتماد نکنید» (۱)، باید به علومی مانند لغت، درایه، تاریخ و ... آشنایی داشت؛ چراکه گاهی برخی از دوستان اهل بیت، در نقل دقیق روایات توجه نداشتند و نیز گاهی دشمنان ائمه در احادیث، دست بردند؛ ازاین‌رو، جهت فهم حدیث و استناد به روایات توجه به نکات زیر ضروری است.

الف. سند روایات مورد توجه قرار گیرند.

ب. روایات به صورت مجموعه‌ای و با هم بررسی شوند تا در صورت مشاهده تعارض، براساس قواعد و اصول، رفع تعارض گردد.

ج. روایات، با قرآن سنجیده شوند و در صورت مخالفت با آیات، کنار گذاشته شوند.

د. شأن صدور روایات بررسی شود؛ زیرا برخی روایات در مورد فرد یا مسأله خاصی از سوی معصومین بیان شده است و تعمیم آن به سایر موارد صحیح نیست.

دین اسلام به مشورت و اعتماد به یکدیگر، امر و از خودرأیی و بدگمانی، نهی کرده است. شخص پیامبر (ص) نیز در برخی کارها با مردم مشورت می‌کردند (۲). همچنین قرآن کریم مواردی ذکر کرده که لازم است مردان با زنان مشورت کنند (۳). بر این اساس می‌توان دریافت که نهی از مشورت در روایت مذکور، به‌طور مطلق نیست. به این معناکه، مشورت و اعتماد به هر زنی و در هر عرصه‌ای، نهی نشده است بلکه نهی، مربوط به مکان یا زمان خاصِ مفسده انگیز و نیز ناظر به کسانی است که نسبت به صحت و سلامت نفس و عدم انحراف خود یا طرف مقابل، مطمئن نباشند. در این صورت، احتیاط، شرط عقل است و در واقع، خداوند حکیم با این هشدارها در صدد مصونیت، حفاظت و مدیریت جامعه اسلامی است.

بسیاری از زنان با عملکرد خوب خود نشان دادند که زن، می‌تواند به عنوان الگو مطرح باشد؛ مانند زنِ زهیر در کربلا زیباترین مشورت را ارائه داد و دختران حضرت شعیب که مورد اعتماد پدر بودند. امام حسن‌عسکری (ع) نیز برای حفظ جان فرزندش، به مادرش اعتماد کرد و امام زمان را همراه ایشان به حج فرستاد (۴). همچنین در طول تاریخ بانوانی داریم که راوی احادیث ائمه بودند و در علم الرجال از آنان با عنوان اَعلام‌النساء نام برده‌اند؛ مانند ام کلثوم دختر محمد بن عثمان، دومین نایب امام زمان که بانویی عالم، فاضل، جلیل‌القدر، اهل علم و عمل و زهد و تقوا و همچنین راوی احادیث و مرجع دینی زنان مؤمن بود. پدرش اموالی را به او سپرد تا به حسین بن روح نوبختی، نایب سوم امام، تحویل دهد. شیخ طوسی در کتاب الغیبة، بسیاری از اخبار و روایات، از جمله خبر نصب پدرش به جانشینی حسین بن روح و اخبار دوره نیابت پدرش را از او نقل می‌کند (۵).

می‌توان گفت روایاتِ نهی از مشورت با زنان، تحلیلی اجتماعی است از آنچه در جهان می‌گذرد و همچنین گزارشی کاربردی و آسیب‌شناسانه، از صنف زنان، ارائه می‌دهد؛ چراکه مشرکان جاهل و پس از آن، استعمارگران، زنان را از حقوق اولیه‌شان محروم کرده و با اَغراض مختلف از شخصیت حقیقی و حقوقی زن، جهت پیشبرد اغراض مادی بهره می‌بردند. به این ترتیب استعداد و توانایی‌های بانوان، شکوفا نشد. اما از نظر اسلام زن می‌تواند به عنوان الگو مطرح باشد و بر عهده دولت اسلامی است که با نظام عادلانه آموزشی و پرورشی و کنار زدن موانع، جهت شکوفایی استعدادها و اوج کمال عقلی و علمی بانوان همت گمارد.

بنابراین مردان، همواره از همفکری و اعتماد، نسبت به همه زنان منع نشده‌اند بلکه نهی، مربوط به مکان یا زمان خاصِ مفسده انگیز و نیز ناظر به کسانی است که نسبت به صحت و سلامت نفس و عدم انحراف مطمئن نباشند. البته بسیاری از زنان با عملکرد خوب خود نشان دادند که زن، می‌تواند به عنوان الگو و مشاور مطرح باشد.

پی‌نوشت

۱- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق) بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج۱۰۰، دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ص ۲۵۳.

۲- «شَاوِرْهُمْ فیِ الْأَمْرِ؛ مشورت کن با ایشان در کار» (آل‌عمران/۱۵۷).

۳- همسران، پس از مشورت با یکدیگر می‌توانند کودک را زودتر از شیر بگیرند. «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهْمَا؛ اگر پدر و مادر بخواهند روی توافق و مشورت (فرزند را قبل از موعد مقرر) از شیر بگیرند بر آنها گناهی نیست» (بقره/۲۳۳).

۴- جاسم، حسین (۱۳۹۲ش) تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم (عج)، ترجمه: محمدتقی آیت‌اللهی، پنجم، تهران: امیرکبیر، ص ۱۲۴.

۵- امین، محسن (۱۴۰۳ ق) أعیان الشیعة، ج ۳، بیروت؛ دار التعارف للمطبوعات، ص ۴۷۸-۴۸۷؛ همچنین از زنان متعددی نام می‌برد که مدبر و عاقل‌اند؛ مانند السیدة أم رستم، «أنها کانت مدبرة عاقلة زمانها و حکمت العراق عدة سنین بالاستقلال فأمنت البلاد و أرسلت نوابا إلی کل واحد من السلاطین، و کانت تجیب أجوبة شافیة بدون مشورة أحد».

