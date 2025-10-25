به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - محمد فلاح علیدوست امروز شنبه، ۳ آبان ۱۴۰۴ در گفتوگویی در حاشیه برگزاری جلسه تخصصی مراسم سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت وتجلیل از مدیران دارالقرآنها و طرح ملی مسبحات ۲ و طرح ملی فجر و فعالان قرآنی بسیج، اظهار کرد: الحمدالله در سال جاری اتفاقهای خوبی در سطح دارالقرآن بسیج کشور رقم خورد که استان گیلان نیز سهم قابل توجهی با اجرای دو طرح قرآنی در آن داشت.
مدیر دارالقرآن کریم سپاه قدس گیلان با اشاره به جزئیات طرح ملی «فجر» گفت: در این طرح، شرکتکنندگان با حفظ سورههای فجر، شمس، لیل و بلد، طی یک ماه ونیم موفق به حفظ چهار سوره قرآن کریم شدند و گواهی خود را از طریق سامانه قرآن بسیج کشوری دریافت کردند.
وی افزود: در این طرح بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر مشارکت داشتند و برای آنان هدایای نقدی و سفر زیارتی مشهد مقدس در نظر گرفته شد که با ۶ مربی برتر این طرح از استان گیلان به مشهد اعزام خواهند شد.
سرهنگ علیدوست از اجرای طرح ملی «مسبحات» گفت و تصریح کرد: در این طرح، متربیان با حفظ پنج سوره قرآن در طول یک سال، به سطح حافظ پنج سوره ارتقا مییابند.
وی هدف این طرح را تربیت مربی حفظ قرآن در فضای بسیج در سطح حوزهها و پایگاهها بیان کرد.
مدیر دارالقرآن کریم سپاه قدس گیلان با اشاره به مشارکت شهرهای لاهیجان، آستانه اشرفیه، بندرانزلی، صومعهسرا و ماسال در اجرای این طرح اظهار کرد: در صورت حفظ موفق پنج سوره، متربیان در دورههای توانمندسازی مربی قرآن در سطح حوزه و پایگاه شرکت خواهند کرد.
وی با ابراز امیدواری از شرکت ۱۰۰ نفر دراین طرح گفت: امید است که تا پایان سال جاری، این افراد بهطور رسمی معرفی شوند.
سرهنگ فلاح علیدوست از برگزاری آیین تقدیر از فعالان قرآنی در رشت گفت و ادامه داد: این آیین برای تقدیر از مربیان طرح «مسبحات» و مدیران وداوران اجرای طرحهای قرآن که اهتمام فراوان در بسیج به ترویج فرهنگ قرآنی در سطح استان داشتند، صورت گرفته است.
