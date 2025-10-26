هیزمی برای آتش ایمان [شرح حدیث]

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین امین، نویسنده و پژوهشگر دینی، در نوشتاری اختصاصی برای ابنا، به شرح این حدیث زیبا و گرانسنگ پرداخته اند.
حسد، یکی از صفات ناپسندی است که در وجود انسانها ریشه دارد و اگر کنترل نشود، به آتشی تبدیل میشود که نه تنها فرد حسود، بلکه اطرافیان او را نیز در آتش خود میسوزاند. امام صادق(ع) در کلامی کوتاه اما پرمعنا، این حقیقت را با تشبیهی زیبا بیان کردهاند: همانطور که آتش هیزمها را میخورد، حسد نیز ایمانها را نابود میکند. این بیان عمیق، ما را به اندیشه درباره خطرات حسد و تأثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی فرا میخواند.
حسد؛ ریشهای برای نابودی ایمان
حسد، حالتی است که در آن فرد آرزو میکند نعمتی که در دست دیگری است از او گرفته شود، حتی اگر خودش به آن نعمت دست نیابد. این صفت، نه تنها آرامش روحی انسان را از بین میبرد، بلکه او را از مسیر ایمان و تقوا دور میکند. قرآن کریم نیز به خطرات حسد اشاره کرده است. خداوند در سوره فلق میفرماید:
«وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ» (1)
ترجمه: «و از شر حسود هنگامی که حسد ورزد [به خدا پناه میبرم].»
و پیام این آیه یعنی حسد، شرّی بزرگ است که میتواند زندگی فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
داستان پیامبران؛ عبرتی برای ما
یکی از نمونههای تاریخی حسد، داستان فرزندان حضرت آدم(ع) است. قابیل، برادر خود هابیل را تنها به دلیل حسادت به قربانی پذیرفتهشدهاش کشت. قرآن کریم این حادثه را چنین نقل میکند:
«فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ» (2)
ترجمه: «پس نفس [سرکش] او کشتن برادرش را برایش آسان نمود؛ پس او را کشت و از زیانکاران شد.»
این داستان، نمونهای آشکار از تأثیر مخرب حسد بر فرد و جامعه است. حسد قابیل نه تنها برادرش را نابود کرد، بلکه خود او را نیز به قعر سیاهی کشاند.
تأثیرات روانشناختی حسد
روانشناسان معتقدند حسد یکی از عوامل اصلی اضطراب و افسردگی در انسانهاست. تحقیقات علمی نشان دادهاند که افراد حسود بیشتر از دیگران در معرض استرس و بیماریهای روانی قرار دارند. زیرا آنها دائماً خود را با دیگران مقایسه کرده و احساس نارضایتی و ناکامی میکنند. این حالت میتواند آرامش روحی و روانی آنها را از بین ببرد. یکی از پژوهشهای دانشگاه هاروارد نشان داده است که حسادت مداوم باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی میشود (3).
چگونه از شر حسد رها شویم؟
برای رهایی از حسد، باید ابتدا آن را در خود شناسایی کنیم و سپس با تمرینهایی مانند شکرگزاری و تقویت ایمان، آن را کنترل کنیم. قرآن کریم بارها انسانها را به شکرگزاری دعوت کرده است:
«لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ» (4)
ترجمه: «اگر شکر کنید، [نعمت] شما را افزون خواهم کرد.»
شکرگزاری، نگاه انسان را از داشتههای دیگران به داشتههای خود معطوف کرده و آرامش بیشتری به او هدیه میدهد. همچنین دعا کردن برای دیگران و آرزوی خیر برای آنها، یکی از راههای مؤثر برای کاهش حسد است.
نتیجهگیری
حسد، آتشی است که نه تنها ایمان انسان را نابود میکند، بلکه زندگی او را نیز به تباهی میکشاند. با تقویت ایمان، شکرگزاری و دوری از مقایسههای بیجا، میتوانیم این آتش خطرناک را خاموش کنیم و به سوی زندگیای سرشار از آرامش و معنویت قدم برداریم.
