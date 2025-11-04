جایگاه شعرای شیعه در بین شعرای عالم اسلام

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: اگر موضوع «شعر و بهترین شعرای اسلام» مورد بررسی قرار گیرد، می بینیم شعرای شیعه از همه ماهرتر و معروفترند و آثار شعری آنها سرآمد آثار اسلامی محسوب می گردد. در حقیقت شعرای اسلام چند طبقه اند:
۱. طبقه صحابه: بزرگان این طبقه همه از شیعه هستند، در ردیف اوّل نام «نابغه جعدی» (۱) را باید برد که در جنگ صفین در رکاب امیر مؤمنان علی(علیه السلام) بود و در آن میدان، رجزها و حماسه های پرهیجانی از خود به یادگار گذارد. همچنین «عروة بن زید» که در رکاب آن حضرت در صفین بود(۲)، «لبید بن ربیعه عامری» که جمعی از بزرگان تصریح به شیعه بودن او کرده اند(۳)، «ابوالطفیل عامر بن وائله»، «ابوالاسود دوئلی»، «کعب بن زهیر» صاحب قصیده معروف «بانت سعاد» و بسیاری دیگر از آن جمله اند.
۲. طبقه معاصر تابعین: مانند «فرزدق» و «کمیت» و «کثیر» و «سیّد حمیری» و «قیس بن ذریح» و مانند آنان.
۳. طبقه بعد از آنان که در قرن دوم هجری زیست می کردند: مانند «دعبل خزاعی»، «ابونواس»، «ابوتمام»، «بحتری»، «عبدالسلام دیک الجن»، «ابوالشیص»، «حسین بن ضحاک»، «بحتری»، «ابن الرومی»، «منصور النمری»، «اشجع اسلمی»، «محمد بن وهیب» و «صریع الغوانی».
خلاصه اینکه غالب شعرای دولت عباسی در قرن دوم و سوم همه از شیعه بودند به جز «مروان بن ابی حفصه» و فرزندان او.
۴. طبقه ای که از آغاز قرن چهارم روی کار آمدند: مانند «متنبی غرب ابن هانی اندلسی»، «ابن تعاویذی»، «حسین بن حجاج» صاحب «المجنون»، «مهیار دیلمی»، «امیر الشعراء ابو فراس حمدانی» که درباره او گفته اند (شعر با او آغاز و با او پایان یافت)، «کشاجم»، «ناشیء صغیر»، «ناشیء کبیر»، «ابوبکر خوارزمی»، «بدیع همدانی»، «طغرائی»، «جعفر شمس الخلافه»، «سری الرفاء»، «عمارة الیمینی»، «وداعی»، «خبزارزی»، «زاهی»، «ابن بسام بغدادی»، «سبط ابن تعاویذی»، «سلامی» و «نامی». خلاصه اینکه اکثر شعرایی که در مجلدات چهارگانه کتاب «یتیمة الثعالبی» نام آنها آمده و آثاری از آنها ذکر شده از شیعه هستند.
شهرت و نبوغ شعرای شیعه به قدری هست که در میان اُدبا مشهور است که می گویند: آیا ادیب و شاعر غیر شیعه یافت می شود!؟ و هنگامی که می خواهند درباره لطافت و زیبایی شعری مبالغه کنند می گویند: یترفّض فی شعره! یعنی در اشعار خود روش شیعه را به کار می بندد! حتی بعضی از دانشمندان، «متنبی» و «ابوالعلاء» را جزو شیعه می دانند و شاید بعضی از اشعار آنها هم گواه بر این مطلب باشد.
علاوه بر اینها در میان شعرای شیعه جمعی دیگر را می بینیم که یا از «قریش» می باشند مانند: «فضل بن عباس بن عتبة بن ابی لهب» - که شرح حال او در «اغانی» آمده است - و «ابو دهبل جمحی» و «وهب بن ربیعه» و یا از «علویین» هستند مانند: «سیّد رضی» و «سیّد مرتضی» - که از بزرگان دانشمندان و ادبای شیعه محسوب می شوند - و «شریف ابو الحسن علی الحمانی» فرزند «محمّد بن جعفر بن محمّد شریف بن زید بن علی بن الحسین(علیه السلام)» - که همه خاندان آنها از شعرا بودند، به طوری که از «حمانی» نقل شده می گفت: من شاعرم، پدرم هم شاعر بود جدّم هم شاعر بود - و «محمد بن صالح العلوی» که شرح حال او به ضمیمه قسمتی از آثار نفیس شعری او در «اغانی» آمده است. همچنین «شریف ابن شجری» و بسیاری دیگر که همه از شعرای علویین بوده اند (برای اطلاع بیشتر در این قسمت به کتاب «نسمة السحر فیمن تشیّع و شعر» (۴) تألیف شریف یمانی مراجعه شود).
قابل توجه اینکه در میان شعرای «امویین» نیز عدّه ای شیعه یافت می شوند. مانند: «عبدالرحمن بن حکم» برادر مروان بن حکم، «خالد بن سعید بن عاص» و «مروان بن محمّد سروجی اموی» که به خاطر دارم زمخشری در کتاب «ربیع الابرار»، او را به عنوان «مروان بن محمّد سروجی اموی شیعه» ذکر کرده است، و از جمله اشعاری که از وی نقل شده اشعار زیر است:
«یَا بَنِی هَاشِمِ بنِ عَبْدِ مُنافِ إنَّنی مِنْکُمْ(۵) بِکُلِّ مَکانِ أنْتُم صَفْوَةُ الإلهِ وَ مِنْکُمْ جَعْفَرٌ ذُوالْجَنَاحِ وَ الطَّیَرانِ
وَ عَلِیٌّ وَ حَمْزَةٌ أسَدُ اللهِ وَ بِنْتُ النَّبِیِّ وَ الْحَسَنانِ وَ لَئِنْ کُنْتُ مِنْ اُمَیَّةَ أنّی لَبَرِیءٌ مِنْهُمْ إلَی الرَّحْمانِ»؛
(ای بنی هاشم! من در همه جا و در همه مورد از شما هستم، شما برگزیده خدایید و جعفر طیار از شماست، امیرمؤمنان علی(علیه السلام) و حمزه شیر خدا و [یگانه بانوی اسلام] دختر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) از شما هستند و اگر من از «بنی امیّه» هستم؛ ولی در پیشگاه خدا از آنها «بنی امیّه» بیزارم!).
همچنین ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب معروف «اغانی» و «مقاتل الطالبیین» و ابیوردی اموی شاعر مشهور صاحب «نجدیات و عراقیات» و افراد دیگری که الآن اسامی آنها را به خاطر ندارم. فراموش نمی کنم سابقاً هنگام تتبع در آثار اسلامی به عدّه قابل توجهی از شیعه که همه از خاندان «بنی امیّه» بودند برخورد کردم که الآن نظر به اینکه این کتاب را بدون مراجعه جدید و بر اساس همان مطالعات و محفوظ های سابق می نویسم، نمی توانم نام همه را ذکر نمایم. (۶)
پی نوشت:
