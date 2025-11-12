آیا تسلط شیطان بر افراد بی ایمان با عدالت خدا سازگار است؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پاسخ این سؤال در آیه ۲۷ سوره «اعراف» بیان شده است، این آیه در حقیقت پاسخی است به یک ایراد مهم و آن اینکه: اگر کسی بگوید: چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنی را با این قدرت بر انسان مسلط ساخته دشمنی که هیچ گونه موازنه قوا با او ندارد به هر کجا بخواهد می رود بدون این که کسی حضورش را احساس کند، حتی طبق بعضی روایات در درون وجود انسان همچون جریان خون در رگ ها حرکت می کند(۱)



آیا این با عدالت پروردگار سازگار است!؟



آیه در پاسخ این سؤال احتمالی می فرماید: (ما شیاطین را اولیاء و سرپرستان افراد بی ایمان قرار دادیم)؛ «إِنّا جَعَلْنَا الشَّیاطینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذینَ لایُؤْمِنُون».



یعنی آنها هرگز اجازه ورود به منطقه روح و قلب افرادی که آمادگی خود را برای پذیرش آنان اعلام نداشته اند، ندارند، و به تعبیر دیگر گام های نخستین از طرف خود انسان برداشته می شود، و اجازه ورود به کشور تن از طرف او داده می شود، و تنها پس از موافقت خود انسان است که شیطان می تواند از مرزهای روح او بگذرد.



بنابراین، کسانی که دریچه های روح خود را به روی شیاطین ببندند، آنها قدرت عبور از آن را نخواهند داشت.



آیات دیگر قرآن نیز شاهد این حقیقت است، در سوره «نحل» آیه ۱۰۰ می خوانیم: «إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَی الَّذینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُون».



(تسلط شیطان بر آنها است که به او عشق میورزند و او را سرپرست خود انتخاب کرده اند و کسانی که او را پرستش می کنند).



و در آیه ۴۲ سوره «حجر» می خوانیم: «إِنَّ عِبادی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغاوینَ».



(تو بر بندگان من تسلط نخواهی داشت، مگر بر گمراهانی که از تو پیروی می کنند).



به تعبیر دیگر: درست است که ما شیطان و همکارانش را نمی بینیم، ولی به اصطلاح ردّ پای آنها را می توانیم مشاهده کنیم.



هر جا مجلس گناه است، در هر نقطه ای وسائل معصیت، آماده است، در هر موقع پای زرق و برق دنیا و تجمل پرستی به میان می آید، به هنگام طغیان غرائز، و در موقع برافروخته شدن آتش خشم و غضب، حضور شیطان قطعی است، و گویا در چنین مواردی، انسان صدای وسوسه او را با گوش دل می شنود و ردپای او را با چشم خود می بیند.



در این زمینه حدیث جالبی از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که فرمود:



«هنگامی که نوح به قوم خود نفرین کرد (و هلاکت آنها را از خدا خواست و طوفان همه را در هم کوبید) ابلیس نزد او آمده گفت: تو حقی بر گردن من داری که من می خواهم آن را تلافی کنم!



نوح (در تعجب فرو رفت) گفت: بسیار بر من گران است که حقی بر تو داشته باشم، چه حقی!؟



گفت: همان نفرینی که درباره قومت کردی و آنها را غرق نمودی، و احدی باقی نماند که من او را گمراه سازم، بنابراین من تا مدتی راحتم، تا زمانی که نسل دیگری به پاخیزند و من به گمراه ساختن آنها مشغول شوم.



نوح (با این که حداکثر کوشش را برای هدایت قوم خود کرده بود، در عین حال ناراحت شد و) به ابلیس گفت: حالا می خواهی چه جبرانی بکنی؟



گفت: در سه موقع به یاد من باش(۲) که من نزدیک ترین فاصله را به بندگان در این سه موقع دارم:



هنگامی که خشم، تو را فرا می گیرد به یاد من باش!



هنگامی که میان دو نفر قضاوت می کنی به یاد من باش!



و هنگامی که با زن بیگانه ای تنها هستی و هیچ کس در آنجا نیست باز به یاد من باش»! (۳)

