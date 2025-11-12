عصمت انبیاء و حکمت استغفار آنها

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در قرآن مجید آیاتی را می بینیم که حکایت از این دارد که پیامبران الهی همچون حضرات داود، سلیمان و نوح(علیهم السلام) از خداوند متعال طلب استغفار می کنند. علاوه بر آن در آیه ای از سوره نصر از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) خواسته می شود که: «پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه».(۱)

با توجه به اینکه انسان های معمولی و غیرمعصوم فقط وقتی استغفار می کنند که مرتکب گناهی شده باشند، ممکن است این سؤال پدید آید که مگر پیامبران الهی نیز همچون انسان های معمولی - نعوذبالله - مرتکب گناهی می شوند که به خاطر آن از درگاه الهی استغفار کنند؟ در پاسخ این سؤال باید تک تک آیاتی را که در این بحث مورد مناقشه قرار می گیرند، به صورت جداگانه بررسی کرد.



استغفار داود(ع) و ماجراهای مربوط به آن

در آیاتی از سوره «ص» و در گزارش بخشی از داستان داود نبی(علیه السلام) می خوانیم: «آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب [داوود] بالا رفتند به تو رسیده است!؟ * در آن هنگام که [بی مقدمه] بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد.



گفتند: «نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن * این برادر من است و او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم، امّا او اصرار می کند که: این یکی را هم به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است!» * [داوود] گفت: «مسلّماً او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میش هایش، بر تو ستم نموده و بسیاری از شریکان [و دوستان] به یکدیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند امّا عدّه آنان کم است!»



داوود دانست که ما او را [با این ماجرا] آزموده ایم، از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد * ما این عمل را بر او بخشیدیم و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست».(۲)



با توجه به قرائن موجود در این آیات و روایات اسلامی که در تفسیر این آیات آمده، داود(علیه السلام) اطلاعات و مهارت فراوانی در امر قضاوت داشت و خدا می خواست او را آزمایش کند، لذا چنین شرایط غیر عادی ای (وارد شدن بر داود از طریق غیر معمول از بالای محراب) برای او پیش آورد.



او گرفتار دستپاچگی و عجله شد و پیش از آنکه از طرف مقابل توضیحی بخواهد داوری کرد، هر چند داوری عادلانه بود. گرچه او به زودی متوجه لغزش خود شد و پیش از گذشتن وقت جبران نمود، ولی هر چه بود کاری از او سر زد که شایسته مقام والای نبوت نبود، لذا از این «ترک اولی» استغفار کرد و خداوند هم او را مشمول عفو و بخشش قرار داد.



یکی از شواهد صحت چنین تفسیری آیه ۲۶ همین سوره «ص» است که در آن می خوانیم: (ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم پس در میان مردم بحق داوری کن)؛ «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق». این تعبیر نشان می دهد که لغزش داود در طرز قضاوت و داوری بوده است. به این ترتیب در آیات فوق چیزی که مخالف شأن و مقام این پیامبر بزرگ باشد وجود ندارد. (۳)



چرایی استغفار سلیمان(ع)



در موردی دیگر و در همین سوره «ص» و راجع به حضرت سلیمان(علیه السلام) می خوانیم: «وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمانَ وَ أَلْقَیْنا عَلی‌ کُرْسِیِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ * قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی‌ وَ هَبْ لی‌ مُلْکاً لا یَنْبَغی‌ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدی إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» (۴)؛ (ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم سپس او به درگاه خداوند توبه کرد* گفت: پروردگارا! مرا ببخش و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد که تو بسیار بخشنده ‌ای).



باید توجه داشت که این آیات درباره یکی از آزمایش هایی است که خدا در باره سلیمان(ع) کرد آزمایشی که با «ترک اولی» همراه بود و به دنبال آن سلیمان(ع) به درگاه خدا روی آورد و از این «ترک اولی» توبه کرد.



فشرده بودن محتوای این آیات به گروهی از خیال پردازان افسانه باف مجالی داده است که داستان های بی اساس و موهومی را در اینجا بسازند و اموری را به این پیامبر بزرگ نسبت دهند که یا مخالف اساس نبوت است، یا منافی مقام عصمت، و یا اصولا منافات با منطق عقل و خرد دارد. به هر حال مفسران و محدثان در این زمینه اخبار و تفسیرهایی نقل کرده اند که از همه موجه تر و روشن تر این است که بگوییم: سلیمان(ع) آرزو داشت فرزندان برومند شجاعی نصیبش شود که در اداره کشور و مخصوصا جهاد با دشمن به او کمک کنند. او دارای همسران متعدد بود.



با خود گفت: از آن زنان فرزندان متعددی نصیبم می گردند و به هدف های من کم می کنند. اما چون در اینجا غفلت کرد و «ان شاء اللّه» - جمله ای را که بیان گر اتکای انسان به خدا در همه حال است - را نگفت در آن زمان هیچ فرزندی از همسرانش تولد نیافت جز فرزندی ناقص الخلقه همچون جسدی بی روح که آن را آوردند و بر کرسی او افکندند! سلیمان سخت در فکر فرو رفت و ناراحت شد که چرا یک لحظه از خدا(۵) غفلت کرده و بر نیروی خودش تکیه کرده است پس توبه کرد و به درگاه خدا بازگشت. البته تفاسیر دیگری نیز راجع به این آیه از سوی برخی از مفسرین بیان شده است که هیچ کدام خالی از مناقشه و اشکال نیست و موجه تر از همه شان همین تفسیر شرح داده شده در بالاست. (۶)



نوح(ع) و استغفار به خاطر یک ترک اولی



در آیه مناقشه برانگیز دیگری از قرآن یعنی در آیه ۴۷ سوره هود و از زبان حضرت نوح(علیه السلام) نیز می خوانیم: «قالَ رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْئَلَکَ ما لَیْسَ لی‌ بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاَّ تَغْفِرْ لی‌ وَ تَرْحَمْنی‌ أَکُنْ مِنَ الْخاسِرین»؛ (عرض کرد: پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم! و اگر مرا نبخشی، و بر من رحم نکنی، از زیانکاران خواهم بود). کدام عمل سبب شده که حضرت نوح(علیه السلام) چنین اظهار استغفاری کند!؟



در پاسخ به این سؤال می گوییم همان طور که در داستان حضرت نوح(علیه السلام) در همین سوره هود نیز نقل شده و همه نیز کم و بیش از آن اطلاع دارند، فرزند نوح نصیحت و اندرز پدر را نشنید و تا آخرین نفس دست از لجاجت و خیره سری بر نداشت و سرانجام در میان امواج طوفان گرفتار و غرق شد.



وقتی نوح فرزند خود را در میان امواج دید، عاطفه پدری اش به جوش آمد و به یاد وعده الهی در باره نجات فرزندش افتاد رو به درگاه خدا کرد و گفت: (پروردگارا! فرزندم از اهل من و خاندان من است و تو وعده فرمودی که خاندان مرا از طوفان و هلاکت رهایی بخشی و تو از همه حکم کنندگان برتری و در وفای به عهد از همه ثابت تری)؛ «وَ نادی‌ نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ».(۷)



اما بلافاصله پاسخی تکان دهنده شنید که از واقعیتی بسیار مهم پرده برمی داشت و آن هم اینکه پیوند مکتبی پیوندی بالاتر از پیوند نسبی و خویشاوندی است: «ای نوح! او از اهل تو نیست بلکه او عملی است غیر صالح. [فرد ناشایسته ای است که بر اثر بریدن پیوند مکتبی اش از تو، پیوند خانوادگی اش به چیزی شمرده نمی شود. حال که چنین است] چیزی را که به آن علم نداری از من تقاضا مکن من به تو موعظه می کنم تا از جاهلان نباشی».(۸)



آنجا بود که نوح(ع) دریافت که این تقاضا از پیشگاه پروردگار درست نبوده است و هرگز نباید نجات چنین فرزندی را مشمول وعده الهی بر نجات خاندانش بداند، لذا رو به درگاه پروردگار کرد و گفت: «پروردگارا من به تو پناه می برم از اینکه چیزی از تو بخواهم که به آن آگاهی ندارم و اگر مرا نبخشی و مشمول رحمتت قرار ندهی از زیانکاران خواهم بود».(۹)



ذکر این نکته ضروری است که فرزند نوح (همان فرزندی که مشمول عذاب الهی واقع شد) وضع کاملا مشخصی نداشته. گاهی با مؤمنان و گاهی با کافران بود و چهره منافق گونه او هر کس را ظاهرا به اشتباه می انداخت. به علاوه احساس مسئولیت شدیدی که نوح(علیه السلام) در رابطه با فرزندش می کرد و عشق و علاقه طبیعی ای که هر پدری به فرزندش دارد (پیامبران نیز از این قانون مستثنی نیستند) سبب شد که چنین درخواستی را از خداوند بکند.



اما به محض اینکه از واقعیت امر آگاه شد، فورا در مقام عذرخواهی به درگاه خداوند و طلب عفو بر آمد. هر چند گناهی از او سر نزده بود اما مقام و موقعیت نبوت ایجاب می کند که بیش از این مراقب گفتار و رفتار خود باشد. همین «ترک اولی» برای او با آن شخصیت بزرگ بود و به همین دلیل از پیشگاه خدا تقاضای بخشش کرد. (۱۰)



سوره نصر و انتساب «استغفار» به پیامبر اسلام(ص)



آیه دیگری که در موضوع بحث ما محل مناقشه قرار گرفته، آیه ۳ سوره نصر است که در آن خداوند متعال پس از فتح مکه پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را مخاطب قرار داده می فرماید: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغْفِرْهُ»؛ (پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه). در توضیح فلسفه این استغفار می گوییم چنین دستوری سرمشقی است برای همه امت زیرا:



اولا در طول مبارزه طولانی بین پیامبر و مسلمانان از یک طرف و مشرکین قریش از طرف دیگر که سال های زیادی به طول انجامید (حدود بیست سال) و مسلمانان روزهای بسیار سخت و دردناکی را طی کردند گاهی آن چنان حوادث پیچیده می شد که جانها به لب می رسید و در افکار بعضی گمان های بدی در مورد وعده های الهی پیدا می شد. (۱۱) اما اکنون که پیروزی فرا رسیده، می فهمند که همه آن گمان ها و بی تابی ها غلط بوده و باید در مقام «استغفار» برآیند.



ثانیا انسان هر قدر حمد و ثنای الهی کند، باز حق شکر او را ادا نخواهد کرد و لذا در پایان این حمد و ثنا باید از تقصیر خویش روی به درگاه خدا آورد و استغفار کند.



ثالثا معمولا بعد از پیروزی ها وسوسه های شیطان شروع می شود و حالت «غرور» از یک سو و تندروی و انتقام جویی از سوی دیگر نزد اشخاص به وجود می آید. در اینجا باید به یاد خدا بود و پیوسته استغفار کرد تا هیچ یک از این حالات پیدا نشود یا اگر پیدا شده بر طرف گردد.



رابعا: اعلام پیروزی بر مشرکین در جریان فتح مکه تقریبا به معنای اعلام پایان مأموریت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اتمام عمر آن حضرت و شتافتن به لقای محبوب بود و این حالت مناسب «تسبیح» و «حمد» و «استغفار» است و لذا در روایات وارد شده است که بعد از نزول این سوره پیغمبر اکرم(ص) این جمله را بسیار تکرار می فرمود: «سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِی إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» (۱۲)؛ (خداوندا! منزهی و تو را حمد و ستایش می کنم. خداوندا! مرا ببخش که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی).(۱۳)



با این توضیحات دقیق و صحیح راجع به معنای استغفار مشخص می شود که اخبار آیات قرآن مجید درباره پیامبران به هیچ وجه تناقضی با عصمت انبیاء ندارد.

پی نوشت: