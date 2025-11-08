راهبری قیام آخرالزمان توسط حضرت مهدی(عج) با وجود حضرت عیسی(ع)!

حال سؤالی که ممکن است به ذهن برسد این که با وجود حضور حضرت عیسی(علیه السلام) به عنوان پیامبری از پیامبران اولوالعزم، چرا رهبری قیام آخرالزمان به عهده حضرت مهدی(عج) است!؟



امکان طرح چنین مقایسه ای درباره شخص پیامبر اکرم(ص)

اگر این ایراد مورد قبول باشد، باید این سوال قبل از ایراد شبهه گر مطرح باشد که چرا رسول خدا(ص) چون حضرت عیسی(ع) و به جای ایشان محفوظ و زنده نگاه داشته نشده که رهبر قیام آخرالزمان باشد!؟ اگر طول عمر حضرت عیسی(ع) به واسطه ایمان دینی مورد قبول است و از لحاظ علمی هم ممکن است، این طول عمر به طریق اولی برای رسول خدا(ص) شایسته و ممکن خواهد بود.

اما اراده و مصلحت الهی چنین اقتضا کرده که حضرت رسول(ص) از دنیا برود و حضرت عیسی(ع) زنده بماند. بنابر هین اقتضای حکمت الهی امام و رهبر قیام آخر الزمان از اولاد رسول خدا(ص) است که روایات فریقین نیز آن را تایید می کند؛ رسول خدا(ص) فرموده است: «کَیْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیکُمْ، وَإِمَامُکُمْ مِنْکُمْ»؛ (شما را چه خواهد شد زمانی که فرزند مریم در میان شما فرود خواهد آمد در حالی که امام شما از میان شماست؟).(۲)

یکی از دانشمندان بزرگ غرب می گوید: اگر علی(علیه السلام) به دست ابن ملجم شهید نمی شد ممکن بود برای همیشه در جهان زنده بماند زیرا اعتدال کامل در تمام جنبه های حیاتی بر وجود او حکومت می کرد! (۳) با تمسک به قوانین طبیعی و توجه به اموری هم چون محیط، تغذیه مناسب، فعالیت های روحی و بدنی سالم و... به عنوان عوامل مؤثر در سلامتی، می توان طول عمر را موجه دانست. (۴) این نشان می دهد که زمینه طول عمر برای همه معصومین(علیهم السلام) وجود داشته است.

بنابراین همان طور که خداوند عمری طولانی را به حضرت عیسی(علیه السلام) افاضه کرده، می توانست چنین طول عمری را به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نیز عطا فرماید تا ایشان انجام چنین مأموریتی را به عهده داشته باشند. با این حال حکمت ربوبی اش چنین اقتضایی نداشته است. اینکه در بین پیامبران و ائمه، امام مهدی(علیه السلام) وظیفه اش این است که بعداز عمری طولانی، ظهور یابند و چنین رسالتی را به انجام برسانند به خاطر نوعی از برتری و افضلیت ایشان است که برای توضیح آن ناگزیر از ارائه مقدماتی هستیم.



برتری پیامبر اکرم(ص) بر همه انبیاء الهی از جنبه های گوناگون

پیامبر اکرم در حدیثی می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَضَّلَ أَنْبِیَاءَهُ الْمُرْسَلِینَ عَلَی مَلَائِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ فَضَّلَنِی عَلَی جَمِیعِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ» (۵)؛ (خدای متعال، پیامبران مرسل خویش را بر فرشتگان مقرّبش برتری داد و مرا بر تمامی پیامبران و مرسلان). یکی از مهم ترین جنبه های افضلیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) بر انبیاء دیگر، خاتمیت آن حضرت و جهان شمولی رسالتش است. آن حضرت اگرچه در حجاز مبعوث شدند اما مأموریت ایشان محصور در مرزهای آن سرزمین نبوده مخاطبش آدمیان پهنای جغرافیا و طول تاریخ بوده است.

در آیه ۱۵۸ سوره اعراف می خوانیم: «قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ»؛ (بگو: ای مردم! یقیناً من فرستاده خدا به سوی همه شمایم؛ خدایی که مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست، جز او معبودی نیست، زنده می کند و می میراند، پس به خدا و رسول او پیامبر ناخوانده درس که به خدا و تمام سخنان او ایمان دارد، ایمان بیاورید، و از او پیروی کنید تا هدایت یابید).

از این اوصاف پیامبر به دست می آید که آن دین کامل که حیات طیب بشری را در هر مکان‌ و زمانی تضمین می کند نزد وی است. (۶)

مؤلفه دیگری که باعث این برتری می شود، کتاب آسمانی این پیامبر یعنی قرآن کریم است. حضرت علی(علیه السلام) درباره مقام بی بدیل و والای قرآن می فرماید: «خدای سبحان، کتابی آسمانی بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرو فرستاد و آن، نوری است که خاموشی ندارد و چراغی است که افروختگی آن زوال ناپذیر است و دریایی ژرف است که قعر آن به چنگ ادراک آدمی (بشر عادی) نمی افتد و راهی است که در آن گمراهی نیست و شعاعی است که روشنی آن تیرگی نگیرد... خداوند آن را فرونشاننده تشنگی علمی دانشمندان و خرّمی دل های فقیهان و راه روشن سالکانِ صالح قرار داد. قرآن کریم دارویی است که پس از آن بیماری نمی ماند... و پناهگاهی است که قلّه بلند آن مانع دشمن است».(۷)

خود پیامبر اکرم(ص) نیز در توصیف قرآن می فرماید: «فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَی سَائِرِ الْکَلَامِ کَفَضْلِ اللَّهِ عَلَی خَلْقِه»؛ (برتری قرآن نسبت به دیگر سخنان، مانند برتری خداوند جلّ جلاله بر خلق اوست).(۸)

دیگر جنبه برتری بخش پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بر دیگر انبیاء الهی به مسأله دسترسی هر کدام به علوم و دانش های مختلف برمی گرد. روشن است که انسان ها به لحاظ علم و معرفت و جهات دیگری که دارند دارای مراتب متفاوتی از حیث برتری هستند و هر چه علم و تقوا و عمل صالح بیشتر باشد مقام انسان نیز بالاتر می رود.

اختلاف سلسله مراتب انبیاء با هم حقیقتی مصرّح در قرآن است. در آیه ۲۵۳ سوره بقره می خوانیم: «تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ»؛ ‌(بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم؛ برخی از آنها، خدا با او سخن می‌گفت؛ و بعضی را درجاتی برتر داد). در جایی دیگر و در آیه ۵۵ سوره اسراء نیز می بینیم که این حقیقت به گونه ای دیگر بیان شده است: «وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلی بَعْض»؛ (و به تحقیق ما بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم).

بر همین اساس در روایات به برتری پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) بر سایر پیامبران به این واسطه تصریح شده است.

به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که: «إِنَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ أُعْطِیَ حَرْفَیْنِ کَانَ یَعْمَلُ بِهِمَا وَ أُعْطِیَ مُوسَی أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ وَ أُعْطِیَ إِبْرَاهِیمُ ثَمَانِیَةَ أَحْرُفٍ وَ أُعْطِیَ نُوحٌ خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ أُعْطِیَ آدَمُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ حَرْفاً وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَمَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ لِمُحَمَّدٍ(ص) وَ إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً أُعْطِیَ مُحَمَّدٌ(ص) اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ حَرْفاً وَ حُجِبَ عَنْهُ حَرْفٌ وَاحِدٌ» (۹)؛

(به عیسی‌ بن مریم دو حرف از اسم اعظم داده شد که با آنها کار می کرد و به موسی چهار حرف و به ابراهیم هشت حرف و به نوح پانزده حرف و به آدم‌ بیست و پنج حرف داده شد و خدای تعالی تمام این حروف را برای محمد(ص) جمع فرمود، همانا اسم‌ اعظم‌ خدا هفتاد و سه حرف است و هفتاد و دو حرف آن به محمد(ص) داده شد و یک حرف از او پنهان شد). و در روایتی از امام باقر(علیه السلام) نیز آمده است که همه هفتاد و دو حرف از اسم اعظم که به حضرت محمد(ص) داده شده است به ائمه معصومین نیز داده شد: «نَحْنُ عِنْدَنَا مِنَ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ حَرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی اسْتَأْثَرَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَهُ...»(۱۰)؛ (ما [اهل بیت] هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را داریم و یک حرف هم نزد خداست که آن را در علم غیب برای خود مخصوص ساخته‌ است).

جهت دیگری که می توان بر اساس آن به افضلیت پیامبر(صلی الله علیه وآله) در مقایسه با دیگر انبیای الهی استدلال کرد، موضوع «عصمت» است. در قرآن مجید موارد بسیاری از ترک اولی به انبیاء الهی، حتی انبیاء اولوالعزم نسبت داده می شود. (۱۱) این در حالی است که هیچ مورد از ترک اولی از پیامبر اسلام(ص) صادر نشده است که اگر می شد، دشمنان اسلام(علیهم السلام) از آن سوء استفاده کرده داستان ها از آن می ساختند.



شأن ویژه امام و امامت

فرستادگان الهی در مقام و مرتبت دارای درجاتی هستند و بر یکدیگر برتری دارند. برخی از ایشان نبی هستند؛ و برخی رسول؛ و برخی دیگر نیز به مقام امامت نائل می گردند. مقام «نبوت»، به معنای مقام دریافت وحی از خداوند است. بنابراین «نبی» کسی است که وحی بر او نازل می ‌شود و آنچه را به وسیله وحی دریافت می ‌دارد چنان که مردم از او بخواهند در اختیار آنها می گذارد. (۱۲)

مقام «رسالت»، به معنای مقام ابلاغ وحی و تبلیغ و نشر احکام خداوند و تربیت نفوس از طریق تعلیم و آگاهی بخشیدن است؛ بنابراین، رسول کسی است که موظف است در حوزه ماموریت خویش به تلاش و کوشش برخیزد و از هر وسیله‌ ای برای دعوت مردم به سوی خدا و ابلاغ فرمان او استفاده کند، و برای یک انقلاب فرهنگی و فکری و عقیدتی تلاش نماید. (۱۳) اما مقام «امامت» مقام تحقّق بخشیدن به برنامه ‌های دینی اعم از تشکیل حکومت به معنای وسیع کلمه، و اجرای حدود و احکام خدا و اجرای عدالت اجتماعی و همچنین تربیت و پرورش نفوس در «ظاهر» و «باطن» است.

طبق این تعریف، مقام امامت از مقام رسالت و نبوت بالاتر است.

در حقیقت مقام «امامت»، مقام تحقّق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت به معنی ایصال (رساندن) به مطلوب است؛ نه فقط ارائه طریق. علاوه بر آن، مقام امامت، «هدایت تکوینی» را نیز شامل می شود؛ یعنی تاثیر باطنی و نفوذ روحانی امام و تابش شعاع وجودش در قلب انسان های آماده و هدایت معنوی آنها! (۱۴) شیخ مفید در کتاب «اوائل المقالات» امامت را به معنای جانشینی پیامبر(صلی الله علیه وآله) در اجرای احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و تربیت مردم می داند. (۱۵)

مطابق این تعریف که با اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت هماهنگ است امامت چیزی فراتر از ریاست و حکومت بر مردم می باشد. بلکه تمام وظایف انبیاء - به جز دریافت وحی و آنچه شبیه آن است - برای امامان ثابت است. (۱۶)

امام رضا(علیه السلام) درباره مقام امامت می فرماید: «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ صَلَاحُ الدُّنْیَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ الْإِمَامَةَ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِی وَ فَرْعُهُ السَّامِی بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ تَوْفِیرُ الْفَیْ‌ءِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْکَامِ وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطْرَافِ الْإِمَامُ یُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ یَذُبُّ عَنْ دِینِ اللَّهِ وَ یَدْعُو إِلَی سَبِیلِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَة»؛ («امامت» زمام دین و نظام مسلمین، و صلاح دنیا و عزّت مؤمنان است؛ امامت اساس اسلام بارور، و شاخه بلند آن است؛ با امام، نماز و زکات و روزه و حج و جهاد کامل می شود، و اموال بیت المال و انفاق به نیازمندان فراوان می گردد؛ و اجرای حدود و احکام، و حفظ مرزها و جوانب کشور اسلام به وسیله امام صورت می گیرد. امام، حلال خدا را حلال، و حرام خدا را حرام می شمرد [و تحقق می بخشد] و حدود الهی را برپا می دارد و از دین خدا دفاع می کند، وبه سوی پروردگارش به وسیله دانش و اندرز نیکو و دلیل رسا و محکم دعوت می کند).(۱۷)

تفاوت مقام امامت با مقام نبوت را به خوبی می توان در آیه ۱۲۴ سوره بقره مشاهده کرد، در این آیه می خوانیم: «وَإِذِ ابْتَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»؛ ([به خاطر بیاورید] هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسائل گوناگونی آزمود، و او بخوبی از عهده آزمایش بر آمد، خداوند به او فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم).

از این آیه اجمالا استفاده می شود که مقام امامتی که به ابراهیم(علیه السلام) بعد از پیروزی در آزمون های سخت و دشوار بخشیده شد، فوق مقام نبوت و رسالت بود؛ زیرا ابراهیم‌ پیش از ابتلا به امتحانات الهی، به مقام نبوّت نائل گردیده بود و وحی الهی ـ که نشانه نبوّت است ـ بر او فرود می ‌آمد و پس از آن به مقام امامت نائل گردید. (۱۸) علامه طباطبایی درباره این آیه تصریح می کند که حضرت ابراهیم(ع) پیش از ابتلا و موفقیت در آن امتحانات الهی ظرفیت پذیرش مقام امامت را نداشت. (۱۹)



جمع بندی

بر اساس این دو مقدمه طولانی می گوییم سپرده شدن مأموریت نهضت جهانی آخرالزمان به حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه) اولا به این دلیل است که ایشان به اقتضای وحدت نور وجودشان با پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) (۲۰) به نوعی امتداد شعاع نور وجودی آن حضرت هستند و قیام ایشان گویی قیام خود پیامبر(ص) با همه برتری ها و فضائل شان در مقایسه با انبیاء دیگر است. ثانیا مقام «امامت» حضرت مهدی(عج) اقتضای برتری ایشان بر انبیایی مثل حضرت عیسی(علیه السلام) را دارد.