دیدگاه قرآن و انجیل درباره «بشارت پیامبری حضرت محمّد (ص)»؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «وَ إِذْ قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُول یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ»؛ (۱) (و [یاد آور] هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت:‌ ای فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم. تورات را که پیش از من بوده تصدیق می کنم و به فرستاده‌ای که پس از من می آید و نام او احمد است بشارت‌گرم).

وجود چنین بشارتی در میان بشارت‌های مسیح را به استناد اینکه در انجیل‌ها نیست انکار کرده اند!! اما این مژده در میان بشارت‌های مسیح(علیه السلام) هست، جز آن که اینان در ترجمه‌ها به گونه‌ای آن را تحریف کرده اند. بشارتِ آمدن سرور ما حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) در وصایای مسیح(علیه السلام) به حواریّین و پیروانش با تعبیری آمده که به معنای «بسیار ستاینده» است که با واژه «احمد» که کلمه وصف تفضیلی است تطبیق می کند.

زبانی که مسیح با آن این بشارت را داده زبان عبری است و زبان انجیل یوحنّا که این بشارت را نقل کرده نیز عبری است، اما پس از آن به زبان یونانی ترجمه شده -که مشخص نیست توسط چه کسی و برای چه به یونانی؟ - سپس اصل آن گم شده و اثری از آن تاکنون دیده نشده.



ترجمه‌های موجود انجیل یوحنا نیز از نسخه‌های یونانی ترجمه شده و بشارتی که در آن است با تعبیر «بیرکلوطوس» است که معنای آن «کسی که بسیار ستوده است» می باشد. اما مسیحیان کلمه را به صورت «بارا کلی طوس» تغییر داده اند تا به معنای بشارت داده شده یا تسلیت داده شده باشد(۲) چنان که این واژه با تعریب به شکل کلمه معروف «فارقلیطا» درآمده است.

استاد نجّار می نویسد: در سال‌های ۱۸۹۳ و ۱۸۹۴ میلادی دانشجوی سال اول دارالعلوم بودم، در کنار من ـ در کلاس درس زبان عربی ـ دانشمند بزرگ دکتر «کارلو نلینو» مستشرق ایتالیایی می نشست که به سفارش دولت ایتالیا در آن درس شرکت می کرد، در آنجا دوستی عمیقی میان ما برقرار شد.

مرحوم «احمد بیک نجیب» در آمفی تئاتر و سالن اجتماعات کنفرانس می داد که ما شرکت می کردیم و جزوه هایی از کتاب «الأثر الجلیل فی قدماء وادی النیل» او را ارائه می دادیم.

در شب ۲۷ رجب ۱۳۱۱ بعد از کنفرانس با هم به «درب الجمامیز» رفتیم. دکتر نلینو به من گفت: امشب، شب معراج است؟ گفتم: بلی. گفت: سه روز دیگر تولد حضرت زینب است؟ گفتم: آری. سپس ـ با توجه به مدرک دکترای او در رشته آداب و سنن یهودی یونان باستان ـ گفتم: معنای کلمه «بیریکلتوس» چیست؟ پاسخ داد: کشیشها می گویند این کلمه به معنای «تسلیت داده شده» است. گفتم: من از دکتر کارلونینو دارای دکترای آداب زبان یونان باستان سؤال می کنم؛ نه از یک کشیش! گفت معنای آن «کسی که بسیار ستوده است» می باشد. گفتم: آیا این با وصف تفضیلی ریشه حمد (احمد) به یک معنی نیست، گفت: چرا. گفتم: رسول خدا(صلی الله علیه وآله) یکی از نام‌های او «احمد» است. گفت: برادر، محفوظات تو زیاد است. با این آیه که از قول مسیح می گوید: «و بشارت دهنده هستم به پیامبری که پس از من خواهد آمد و نام او احمد است» اطمینان من بیشتر شد. (۳)



علامه بلاغی می گوید: اصل یونانی این کلمه «بیرکلوطوس» است که معرّب آن «فیرقلوط» است به معنای «بسیار ستوده» که با نام «احمد» و «محمّد» به یک معنی است. اما آنان ـ به زعم خود ـ آن را تصحیح کرده به «بیراکلی طوس» تبدیل کرده اند و «فارقلیط» تعبیر می کنند؛ چنان که از ترجمه‌های چاپ لندن سال ۱۸۲۱ و ۱۸۳۱ و ۱۸۴۱ میلادی و چاپ ولیم لندن (۱۸۵۷ میلادی) براساس نسخه چاپ رُم در سال ۱۶۶۴ میلادی و نیز از ترجمه عبری چاپ ۱۹۰۱ میلادی استفاده می شود. اما برخی مترجمان، آن را به صورت تسلیت داده شد تغییر داده اند و همین واژه نیز رایج شده است. (۴)

محمّدبن اسحاق تاریخ نگار مسلمان و نویسنده سیره نبویه (م ۱۵۱ هـ) نیز به نقل از انجیل یوحنّا می نویسد: معادل واژه بشارت در زبان سریانی «مُنْحَمنّا» و در زبان رومی «برقلیطس» (۵) است که به همان معنای کلمه محمّد است.

از توصیفاتی که عیسی بن مریم برای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در کتاب آسمانی خود انجیل به اهل انجیل فرموده و به ثبت و نقل «یحنّس» (۶) ـ یکی از حواریین عیسی(علیه السلام) که انجیل را در زمان عیسی(علیه السلام) برای مردم نوشته است(۷) ـ به ما رسیده این عبارت است: «هرکه مرا دشمن دارد پروردگار را نیز دشمن داشته و اگر نبود که من در میان ایشان کارهایی کرده ام که پیش از من کسی هرگز نکرده بود گناه نبود برای ایشان ولیکن اکنون سرمست شده و گمان کرده اند غالب خواهند شد مرا و پدر مرا نیز.

امّا باید که تمام شود کلامی که در شریعت ایشان مکتوب است که مرا بی سبب دشمن شدند. و چون «منحمّنا» را که فرستاده خدا بسوی شماست روح القدس از جانب پروردگار؛ او که از نزد پروردگار درآید؛ پس او بر من شهادت خواهد داد و شما نیز، زیرا که از دیر زمان با من بوده اید. اینک گفتم به شما تا شک نکنید».(۸)

این عبارت اخیر در انجیل یوحنا نیز بدین گونه آمده: «لیکن چون تسلّی دهنده (تسلیت داده شد) که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا که از ابتدا با من بوده اید».(۹)



ابن اسحاق می گوید: منحمنّا در زبان سریانی محمّد است و به زبان رومی، بَرَقْلیطس(صلی الله علیه وآله). بنگرید که چگونه گزارش ابن اسحاق در ۱۲۰۰ سال قبل با گزارش انجیل یوحنّا تطابق داشته و چگونه بعدها با تحریف به صورت «تسلیت داده شده» یا «تسلیت دهنده» درآمده است. (۱۰)

