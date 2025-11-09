توصیفات قرآن و تورات درباره شخصیت «حضرت یعقوب(ع)»؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: یهود در توهین به پیامبران(علیهم السلام) هیچ کوتاهی نکرده اند. حتّی دست به زندگی پدر خود یعقوب(علیه السلام) نیز برده او را چنان تزویرگر معرفی کرده اند که امر را بر پدرش اسحاق مشتبه کرد تا پیامبری را از برادرش «عیسو» که قبلاً از سوی پدر کاندیدای این مسؤولیت شده بود برباید. او با اغفال پدر و سوء استفاده از نابینایی وی خود را «عیسو» جا زد تا پیامبری را اشتباهاً به او برکت دهد! با این بازی کودکانه ـ براساس نقل تورات ـ داستان انتقال پیامبری از اسحاق به یعقوب تحقق یافت! چه یاوه احمقانه و چه سخن گستاخانه ای در حق پیامبران بزرگ الهی!؟

در باب ۲۷ سفر پیدایش آمده:

«و چون اسحاق پیر شد و چشمانش از دیدن تار گشته بود پسر بزرگ خود عیسو را طلبیده به وی گفت... به صحرا برو و نخجیری برای من بگیر. و خورشی برای من چنان که دوست می دارم ساخته نزد من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را برکت دهد. و چون اسحاق به پسر خود عیسو سخن می گفت رفقه (همسر اسحاق و مادر یعقوب) بشنید و... پسر خود یعقوب را خوانده گفت اینک پدرت را شنیدم که... پس ای پسر من... به سوی گله بشتاب و دو بزغاله خوب از بزها نزد من بیاور تا از آنها غذایی برای پدرت به طوری که دوست می دارد بسازم. و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد و تو را قبل از وفاتش برکت دهد...

پس رفت و گرفته نزد مادر خود آورد و مادرش خورشی ساخت به طوری که پدرش دوست می داشت. و رفقه جامه فاخر پسر بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه بود گرفته به پسر کهتر خود یعقوب پوشاند. و پوست بزغاله ها را بر دستها و نرمه گردن او بست ـ

چون عیسو پر موی بود ولی یعقوب بی مو بود ـ و خورش و نانی که ساخته بود به دست پسر خود یقعوب سپرد. پس نزد پدر خود آمده گفت ای پدر من. گفت لبیک تو کیستی ای پسر من. یعقوب به پدر خود گفت من نخست زاده تو عیسو هستم. آنچه به من فرمودی کردم. الان برخیز بنشین و از شکار من بخور تا جانت مرا برکت دهد.

اسحاق به پسر خود گفت ای پسر من چگونه بدین زودی یافتی، گفت یهوه خدای تو به من رسانید. اسحاق به یعقوب گفت ای پسر من نزدیک بیا تا تو را لمس کنم که آیا تو پسر من عیسو هستی. پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرده گفت آواز، آواز یعقوب است لیکن دستها دست های عیسو است.

او را نشناخت زیرا که دست هایش مثل دست های برادرش عیسو موی دار بود پس او را برکت داد. و گفت: آیا تو همان پسر من عیسو هستی؟ گفت من هستم... پس... گفت... خدا تو را از شبنم آسمان و از فربهی زمین و از فراوانی غلّه و شیره عطا فرماید. قومها تو را بندگی نمایند و طوایف تو را تعظیم کنند بر برادران خود سرور شوی و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند... د.

و واقع شد؛ چون اسحاق از برکت دادن به یعقوب فارغ شد به مجرد بیرون رفتن یعقوب از حضور پدر خود اسحاق، که برادرش عیسو از شکار باز آمد. و او نیز خورشی ساخت و نزد پدر خود آورده... تا... برکت دهد... آن گاه لرزه ای شدید بر اسحاق مستولی شده... عیسو چون سخنان پدر خود را شنید نعره ای عظیم و بی نهایت تلخ برآورده به پدر خود گفت ای پدرم به من نیز برکت بده.

گفت برادرت به حیله آمد و برکت تو را گرفت... و عیسو به آواز بلند بگریست... گفت... ت. دو مرتبه مرا از پا در آورد؛ اول نخست زادگی مرا گرفت و اکنون برکت مرا گرفته است... و عیسو... بر او بغض ورزید و عیسو در دل خود گفت... برادر خود یعقوب را خواهم کُشت! اگر فرار نکرده بود و از دید او به راهنمایی مادرش نزد دایی هایش پنهان نشده بود. و بدین گونه یعقوب پیامبر شد و برادرانش غلامان او گردیدند»!



کُشتی یعقوب با خداوند!

نسبت ناروای دیگرشان به یعقوب پیامبر(علیه السلام) این است که تمام شب را با خدا کشتی گرفت و او را رها نکرد تا آن که خدا بر کف ران او زد و به او برکت داد تا سرانجام رهایش کرد. در باب ۳۲ سفر پیدایش شماره ۲۴ تا ۳۰ می خوانیم:

«و شبانگاه خودش برخاست و دو زوجه و دو کنیز و یازده پسر خویش را برداشته ایشان را از معبد یبوّق عبور داد. ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام مایملک خود را نیز عبور داد. و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کُشتی می گرفت. و چون او دید که بر وی غلبه نمی یابد کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کُشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم.

به وی گفت نام تو چیست گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سؤال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز گفت چرا اسم مرا می پرسی و او را در آنجا برکت داد. و یقعوب آن مکان را فنیئیل نامیده (گفت) زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد»!

اما قرآن، اسحاق و یعقوب را با زیباترین عبارات توصیف می کند و می گوید که آنها از بندگان شایسته اند: «وَ اذْکُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ أُوْلِی الاَیْدِی وَ الاَبْصَارِ. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَة ذِکْرَی الدَّارِ. وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الاَخْیَارِ»؛ (۱) (و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده‌ور بودند به یاد آور. ما آنان را با موهبت ویژه ـ که یادآور آن سرای بود ـ خالص گردانیدیم، و آنان در پیشگاه ما جداً از برگزیدگان نیکانند).

و در جای دیگر می فرماید: «وَ تِلْکَ حُجَّتُنا آتَیْناها إِبْراهیمَ عَلی‌ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّکَ حَکیمٌ عَلیمٌ. وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ کُلاًّ هَدَیْنا وَ نُوحاً هَدَیْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ وَ أَیُّوبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسی‌ وَ هارُونَ وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَ. وَ زَکَرِیَّا وَ یَحْیی‌ وَ عیسی‌ وَ إِلْیاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحینَ. وَ إِسْماعیلَ وَ الْیَسَعَ وَ یُونُسَ وَ لُوطاً وَ کلاًّ فَضَّلْنا عَلَی الْعالَمینَ. وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَیْناهُمْ وَ هَدَیْناهُمْ إِلی‌ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ. ذلِکَ هُدَی اللَّهِ یَهْدی بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ أَشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما کانُوا یَعْمَلُونَ»؛ (۲)

(اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم! درجات هر کس را بخواهیم [و شایسته بدانیم] بالا می بریم پروردگار تو حکیم و داناست. و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم، و نوح را از پیش هدایت کردیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم و این گونه، نیکوکاران را پاداش می دهیم، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند، و اسماعیل و یَسَع و یونس و لوط، که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم؛ و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را و آنان را برگزیدیم و به راه راست راهنمایی کردیم. این هدایت خداست که هرکس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت می کند).

آیات فراوانی در بیان جایگاه بلند ابراهیم و فرزندانش اسماعیل و اسحاق و یعقوب در قرآن وجود دارد، به عکس تورات یهودی که همه توهین به شأن پیامبران است. (۳)

پی نوشت: