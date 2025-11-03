چطور از قرآن کوچینگ زندگی بگیریم؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: ما بی‌وقفه در جستجوی تکنیک‌های جدیدی برای رشد شخصی، افزایش بهره‌وری و یافتن معنا در زندگی هستیم. اما اگر مؤثرترین استراتژی‌های رشد فردی، جدید نباشند، بلکه حکمت‌هایی ماورایی باشند که در برابر چشمان ما پنهان مانده است، چه؟



اینجا می‌خواهیم رمزگشایی کنیم که چگونه می‌توانیم از قرآن کریم، برای خودشناسی و مدیریت درونی، بهترین کوچینگ زندگی را دریافت کنیم و ابزارهای کوچینگ مدرن را در بستر معانی عمیق وحیانی به کار ببندیم.



برای دریافت کوچینگ از قرآن، باید از ابزارهای خاصی استفاده کرد که هم در کوچینگ مدرن و هم در سیرۀ وحیانی ریشه دارند؛ ابزارهایی مانند پرسشگری، شنیدن فعال، خودشناسی، تغییر از درون و رهبری دلسوزانه.



اصل اول: راهنمای نهایی، سؤال می‌پرسد، فرمان نمی‌دهد



بسیاری قرآن را کتابی از بایدها و نبایدها می‌دانند، اما در حقیقت، این کتاب سرشار از پرسش‌های قدرتمند و تامل‌برانگیز است. خداوند بیش از ۳۰۰ پرسش در قرآن مطرح کرده است. این روش، مخاطب را به تفکر عمیق و خودشناسی وامی‌دارد؛ یعنی دقیقا همان چیزی که سنگ بنای کوچینگ مدرن است.



یکی از کوبنده‌ترین این پرسش‌ها در عین سادگی، این آیه است:



«أینَ تَذهَبون؟» (تکویر:۲۶) «به کجا می‌روید؟»



قدرت این سؤال از منظر کوچینگ در این است که بدون ارائه پاسخ مستقیم، فرد را به بازنگری عمیق در مسیر زندگی خود وامی‌دارد. این پرسش، یک آینه است؛ آینه‌ای که ما را با مهم‌ترین تصمیمات و جهت‌گیری‌هایمان روبرو می‌کند.



مایکل بانکی استانیر، از نظریه‌پردازان برجسته مدیریت مدرن، گویی همین اصل را بازگو می‌کند:



«کمتر حرف بزنید! بیشتر بپرسید. و روش رهبری‌تان را برای همیشه تغییر دهید!»



این روش سقراط‌گونه برای هدایت خودشناسی، به‌طور طبیعی به یک اصل محوری دیگر منتهی می‌شود: درک این نکته که پاسخ‌های کشف‌شده باید به تغییری دامن بزنند که از درون آغاز می‌شود.



اصل دوم: تغییر پایدار، از درون آغاز می‌شود



این ایده که تحول واقعی باید از درون فرد آغاز شود، یکی از اصول کلیدی در کوچینگ است. جالب است بدانید این اصل، قبل از اینکه یک مبنای انگیزشی مدرن باشد، قانونی الهی است که در قرآن به صراحت بیان شده است: «إن الله لا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: ۱۱) «در حقیقت‌ خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.»



تأثیر این آیه در این است که مسئولیت و قدرت تغییر را مستقیماً در دستان خود فرد قرار می‌دهد. این اصل، هسته اصلی مفهومی روان‌شناختی به نام «مرکز کنترل درونی» (Internal Locus of Control) در کوچینگ است؛ یعنی تا زمانی که فرد خود را عامل تغییر نداند و اراده‌ای برای دگرگونی درونیات، باورها و نگرش‌های خود نداشته باشد، هیچ عامل بیرونی نمی‌تواند شرایط او را متحول کند.



و زمانی که فرد این قدرت درونی را به رسمیت شناخت، گام بعدی، اعتماد به خردی است که در وجودش نهفته است.



اصل سوم: شما بهترین متخصص زندگی خود هستید



یکی از پایه‌های کوچینگ مدرن، اصل «مُراجع‌محوری» (Client-Centeredness) یا همان محوریت دادن به نیازها، ارزش‌ها و تجربه‌های مراجع یا کوچی در فرآیند مشاوره است. یعنی کوچ به‌جای این‌که تصمیم‌گیری یا راهکار را تحمیل کند، فضای امنی می‌سازد تا مراجع بر اساس هویت، باورها و توانایی‌های خودش مسیرش را پیدا کند.



این باور که فرد، خود پاسخ تمام چالش‌هایش را در درون دارد. این مفهوم روان‌شناختی مدرن، به شکلی شگفت‌انگیز در آیه‌ای از قرآن درباره خودآگاهی انسان منعکس شده است: «بلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصیرةٌ» (قیامت:۱۴) «بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است.»



این آیه تأکید می‌کند که انسان به طور ذاتی نسبت به وضعیت، نیازها و اعمال خود بینش و آگاهی دارد. این اصل، باور بنیادین کوچینگ را تقویت می‌کند که مُراجع، فردی «ذاتاً خلاق، توانمند و کامل» است. نقش کوچ، «تعمیر کردن» یا نصیحت دادن نیست، بلکه کمک به فرد برای دسترسی به همین «بصیرت» (Insight) درونی است تا بتواند راهکارهای منحصربه‌فرد خود را بیابد.



این خودآگاهی عمیق، چارچوبی برای تعریف موفقیت فراهم می‌کند که فراتر از دستاوردهای صرفاً مادی است.



اصل چهارم: موفقیت حقیقی دو بال دارد؛ دنیوی و معنوی



بسیاری از رویکردهای خودسازی مدرن بر موفقیت‌های مادی یا شغلی متمرکز هستند. در مقابل، مدل قرآنی، یک نگاه جامع و یکپارچه به موفقیت دارد. این رویکرد که می‌توان آن را «هدف‌گذاری مبتنی بر ارزش‌ها» یا «طراحی زندگی یکپارچه» نامید، از فرسودگی جلوگیری کرده و به دستاوردها عمق و معنا می‌بخشد؛ چالشی که بسیاری از مراجعان موفق در دنیای امروز با آن روبرو هستند.



«وَابْتَغِ فیمَا آتاک اللَّهُ الدّارَ الآخِرَةَ وَ لا تَنسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا» (قصص:۷۷) «و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن.»



این آیه یک چارچوب قدرتمند برای زندگی متعادل ارائه می‌دهد. موفقیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که تلاش‌های ما در این دنیا، همسو با ارزش‌های عمیق‌تر و هدف غایی معنوی ما باشد. این نگاه، تضمین می‌کند که دستاوردها نه تنها به موفقیت ختم شوند، بلکه معنادار نیز باشند. چنین رویکرد متعادلی نیازمند رهبری‌ای است که الهام‌بخش باشد، نه کنترل‌گر.



اصل پنجم: مؤثرترین رهبری، رهبری همراه با نرمی است



تصور رایج از رهبری انبیا، چهره‌ای قاطع و سخت‌گیر است. اما قرآن الگوی دیگری از رهبری مؤثر را معرفی می‌کند که بر پایه‌ی ویژگی‌هایی کوچینگ‌مانند همچون سعه صدر، مدارا و تواضع بنا شده است. موفقیت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ نه در قدرت و سخت‌دلی، بلکه در رحمت و نرم‌خویی او ریشه داشت: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» (آل عمران: ۱۵۹) «پس به [برکت] رحمت الهی با آنان نرمخو [و مهربان] شدی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می ‌شدند.»



این آیه به وضوح نشان می‌دهد که نفوذ و تغییر مثبت، از طریق شفقت و ارتباط انسانی به دست می‌آید. این رویکرد، مدلی برای ایجاد «امنیت روانی» و «ارتباط مؤثر» است؛ دو عنصری که برای هر کوچ ضروری است تا فضایی امن برای مراجع خلق کند؛ فضایی که در آن فرد برای آسیب‌پذیر بودن و کشف مسیر تغییر، احساس راحتی کند.



مسیر پیشرفت، نگاهی به گذشته است

همان‌طور که دیدیم، اصول بنیادین کوچینگ مدرن، از قدرت پرسشگری و مسئولیت‌پذیری درونی گرفته تا خودآگاهی و رهبری دلسوزانه، در واقع حقایق معنوی جاودانه‌ای هستند که در یک مدل توسعه انسانی کامل در قرآن ارائه شده‌اند. این اصول نشان می‌دهند که علم امروز در حال بازکشف حکمت‌هایی است که نه کهنه، که کهن است.

منبع:

سایت تبیان