دیدگاه قرآن و تورات درباره «حضرت داوود(ع)»؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در باب یازدهم از کتاب دوم سموئیل می خوانیم: «اما داود در اورشلیم ماند. و واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می کند و آن زن بسیار نیکو منظر بود.

پس داود فرستاد درباره زن استفسار نمود و او را گفتند که آیا این بَتْشَبَع دختر اَلیعام زن اوریای حتّی نیست؟ و داود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده داود با او هم بستر شد و او از نجاست خود طاهر شده به خانه خود برگشت. و آن زن حامله شد و فرستاده داود را مخبر ساخت و گفت که من حامله هستم.

پس داود نزد یوآب فرستاد که اوریای حتّی را نزد من بفرست و یوآب اوریا را نزد داود فرستاد... و بامدادان داود مکتوبی برای یوآب نوشته به دست اوریا فرستاد. و در مکتوب به این مضمون نوشت که اوریا را در مقدمه جنگ سخت بگذارید و از عقبش پس بروید تا زده شده بمیرد... و چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است برای شوهر خود ماتم گرفت. و چون ایام ماتم گذشت داود فرستاده او را به خانه خود آورد و او زن وی شد و برایش پسری زایید. اما کاری که داود کرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد».

در باب دوازدهم نیز آمده است که: «و داود زن خود بَتْشَبَع را تسلّی داد و نزد وی در آمده با او خوابید و او پسری زاییده او را سلیمان نام نهاد». بنابر آنچه خواندیم سلیمان از زنی که داود او را از شوهرش غصب کرده و برای کشته شدنش توطئه کرده بود به دنیا آمد. و در باب های بعدی همین کتاب (باب ۱۳ تا ۱۶) آمده است که پس از این واقعه ابشالوم پسر داود، خواهر زیبایی به نام تامار داشت که برادرش امنون که از مادر دیگری بود به او عشق ورزید و برای رسیدن به او حیله کرد، پس خود را به مریضی زد و از او خواست که پرستاری اش را به عهده گیرد، سپس چون بر او وارد شد با او همخوابی کرد. سپس برادرش اَبشالوم بعد از دو سال توانست که بر برادرش اَمْنون دست یابد و او را بکشد و پس از مدتی بر پدرش داود شورید و او را با لشکری عظیم فراری داد. و از جمله اعمال شنیعی که مرتکب شده بود این بود که «در نظر تمامی اسرائیل نزد متعه های پدرش درآمد».



قوم یهود این گونه با قداست داود پیامبر بازی کرده با تهمت بی عفتی زشت ترین وصله‌ها را بر او و خاندانش بسته اند و ایشان را خانواده ای وانمود کرده اند که در گرداب انواع زشتی‌ها و پلشتی‌ها در افتاده بوده اند. اما قرآن آمده تا ساحت پیامبران را پیراسته از داود چهره ای قدّیس و بنده ای سر بر آستان خداوند ترسیم کند: آیات زیر را بنگرید:

«وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الاَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِیِّ وَ الاِشْرَاقِ. وَ الطَّیْرَ مَحْشُورَةً کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. وَ شَدَدْنَا مُلْکَهُ وَ آتَیْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ»؛ (۱) (و داود بنده ما را که دارای امکانات چندی بود به یاد آور؛ آری او بسیار بازگشت کننده [به سوی خدا] بود.

ما کوه‌ها را با او مسخّر ساختیم که شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایش می کردند. و پرندگان را از هر سو [بر او] گرد آوردیم همگی به سوی او بازگشت کننده بودند. و پادشاهی اش را استوار کردیم و او را حکمت و کلام فیصله دهنده عطا کردیم). «وَ وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (۲)، «اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُکْراً وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبَادِی الشَّکُورُ».(۳)

داستان آزمون داود را که نشان از پیراستگی دامان پاک او از این خرافه های اسرائیلی دارد در جای دیگر به تفصیل آورده ایم. (۴)(۵)

