نا آگاهی حضرت یعقوب(ع) از سرنوشت حضرت یوسف(ع)!

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در سوره یوسف و در گزارش داستان به آن پیامبر الهی می بینیم که بعداز اینکه برادرانش او را ته چاه انداختند و به دروغ نزد پدرشان حضرت یعقوب(علیه السلام) ادعا کردند که یوسف را گرگ ها دریده و خورده اند، در اینجا می بینیم که حضرت یعقوب(ع) – به عنوان پیامبری الهی و مطلع از حوادث با علم غیب – هیچ واکنشی که نشان دهنده اطلاع جناب شان از سرنوشت یوسف باشد از خود نشان ندادند گویی که ادعای پسران شان را پذیرفته اند.

اما همین پیامبر الهی در اواخر سوره یوسف یعنی در آیه ۹۴ این سوره و هنگامی که هنوز پسرانش از مصر بازنگشته اند می فرماید: (و چون کاروان رهسپار شد پدرشان گفت: اگر مرا به خرفتی متّهم نکنید بی گمان بوی یوسف را می یابم)؛ «وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعیرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ ریحَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ».

با توجه به این گزاره ها ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اگر ما قائل به اطلاع انبیای الهی به علم غیب باشیم، چگونه می توانیم این آیات سوره یوسف را جمع بندی کنیم. اطلاع انبیای الهی از علم غیب چه خصوصیتی دارد که گاهی اوقات – مثلا در همین مقاطعی که از سوره یوسف و داستان آن حضرت نقل کردیم – بروز نمی یابد و اوقاتی دیگر به منصه ظهور می رسد؟

در پاسخ این ابهام می گوییم که ما در عین پذیرش موضوع علم غیب برای انبیاء و اولیای الهی، بر این نکته نیز تأکید می کنیم که علم غیب انبیاء و اولیاء اگرچه نامحدود است ولی باید توجه داشت که اولا چنین علمی از خودشان نیست، بلکه همچون وجود آن ها وابسته به علم خدا است و ثانیاً بالقوه است نه بالفعل. یعنی اگر بخواهند و اراده کنند که از چنین علمی برخوردار باشند می توانند بدانند. و خواست و اراده آنها نیز منوط به اذن الهی است که اگر مصلحت باشد انبیاء و اولیاء الهی با خواست خود، آگاه از علم غیب خواهند شد. (۱)



این از آن روست که علم غیب ذاتی و استقلالی و فعلی فقط مال خداست و آنچه به عنوان علم غیب به انبیاء و اولیاء داده می شود، علم غیبی بالقوه و غیرمستقل و منوط به عطای الهی است. در بعضی از روایات از این موضوع با تعبیر «قبض و بسط علمی» یاد شده است. مثلا در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: «یُبْسَطُ لَنَا الْعِلْمُ فَنَعْلَمُ وَ یُقْبَضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَم» (۲)؛ (آن گاه که بساط دانش گسترده می شود می دانیم و هنگامی که برچیده می شود، نمی دانیم).

بدین سان دانش غیبی همچون نامه ای دربسته است که برای آگاهی از محتوای آن باید در نامه را گشود. این خواستن و اراده وابسته به وجود مصلحت و گره خورده با حکمت است و چه بسا امام یا پیامبر نخواهد و یا مصلحت نباشد که نامه را باز کند و بخواند اما همواره آنچه حجت پروردگار را از دیگران جدا می سازد و او را در جایگاهی برتر از همه می نشاند این است که اگر او بخواهد از چیزی آگاه شود، به اذن خدا می تواند.



پیامبران را از این نظر می توان به مسافرانی تشبیه کرد که در یک شب تاریک و ظلمانی از بیابانی که ابرهای آسمان آن را فرا گرفته است می گذرند. لحظه ای برق در آسمان می زند و تا اعماق بیابان را روشن می سازد و همه چیز در برابر چشم این مسافران روشن می شود اما لحظه ای دیگر خاموش می شود و تاریکی همه جا را فرا می گیرد به طوری که هیچ چیز به چشم نمی خورد.

شاید بتوان گفت حدیثی که از امام صادق در مورد علم ائمه(علیهم السلام) نقل شده نیز اشاره به همین معنی باشد آنجا که می فرماید: «جَعَلَ الّلهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الامامِ عَمُوداً مِنْ نُور یَنْظُرُ الّلهُ بِهِ الَی الامامُ وَ یَنْظُرُ الامامِ بِهِ الَیْهِ فَاذا ارادَ عِلْمَ شَیْ ء نَظَرَ فِی ذلِکَ النُّورِ فَعَرَفَهُ» (۳)؛ (خداوند در میان خودش و امام و پیشوای خلق، ستونی از نور قرار داده که خداوند از این طریق به امام می نگرد و امام نیز از این طریق به پروردگارش. و هنگامی که بخواهد چیزی را بداند در آن ستون نور نظر می افکند و از آن آگاه می شود).

با توجه به این واقعیت ها و توضیحات می گوییم درباره ابهام که در سوره یوسف از آن بحث شد جای تعجب نیست که روزی بنابه مشیت الهی برای آزمودن حضرت یعقوب(علیه السلام)، ایشان از حوادث کنعان که در نزدیکی اش می گذرد بی خبر باشد، اما روزی دیگر که دوران محنت و آزمون به پایان می رسد بوی پیراهنش را از «مصر» احساس کند. (۴)

چنین موضوعی بی سابقه و مختص به حضرت یعقوب(علیه السلام) نیست.



از سیره عملی پیامبر اکرم(صلوات الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز می توان شواهدی در این باره گرد آورد، چنان که از مجموع آن چه شیعه و سنی در ماجرای مشهور گم شدن شتر پیامبر روایت کرده اند چنین به دست می آید که رسول خدا(ص) نخست از محل شتر اظهار بی اطلاعی کرد و بر این پای فشرد که دایره آگاهی هایش از آن چه خدا به وی خبر داده است فراتر نمی رود اما با اوج گیری طعنه های منافقان که بیم آن می رفت در ایمان مردم سستی پدید آورد و ارتباط پیامبر(ص) را با جهان دیگر بی پایه قلمداد کنند، فرشته الهی نازل شد و پیامبر(ص) را از جایگاه شتر آگاه ساخت. (۵)

پی نوشت: