عمر طولانی حضرت نوح(ع) چگونه ممکن است؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در تاریخ نام برخی افراد ذکر شده است که از عمر طولانی برخوردار بوده اند. آیا این مطلب صحیح است که حضرت نوح(علیه السلام) عمری طولانی داشت. چگونه یک انسان می تواند عمری چنین طولانی داشته باشد؟

در جواب باید گفت:



اوّلاً در آن عصر و زمان عمر همه مردم طولانی تر از امروز بود. و طول عمر اختصاص به حضرت نوح(علیه السلام) نداشت؛ همان گونه که قد و قواره و هیکل مردم آن زمان به مراتب درشت تر بود.



ثانیاً: دانشمندان معتقدند عمر انسان حدّ و مرز محدود و خاصّی ندارد. بنابراین، اگر شرایط تغییر کند عمر انسان ها هم تغییر کرده و طولانی می شود. آنها این مطلب را روی برخی حیوانات و گیاهان آزمایش کرده، و توانستند با تغییر شرایط، عمر آنها را تا ده برابر طولانی تر کنند. بنابراین، اگر شرایط زیستی انسانی که صد سال عمر می کند تغییر کند و طول عمر او ده برابر شود، می تواند هزار سال عمر کند.

حتّی برخی از دانشمندان مدّعی هستند که در برخی از موارد قادرند در شرایط ایده آل عمر آن موجود را تا نهصد برابر افزایش دهند، که در صورت تحقّق چنین شرایطی یک انسان صد ساله، ۹۰/۰۰۰ سال عمر خواهد کرد. نتیجه اینکه عمر حدّ و مرز معیّنی ندارد؛ بلکه تابع شرایط محیطی است که اگر اصلاح شود طولانی می گردد.

بنابراین، کسانی که به طول عمر مبارک حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه) ایراد می گیرند از این مسائل علمی بی اطّلاعند. خداوند برای آن حضرت شرایطی مهیّا ساخته که عمر آن حضرت به ده ها برابر افزایش یافته است.



ثالثاً: هرگاه خداوند اراده نماید مطلبی تحقّق پیدا کند بی درنگ واقع خواهد شد، هر چند رمز و رازش بر ما روشن نباشد، و عمر طولانی برخی از اولیای الهی از این طریق نیز قابل توجیه است، و معجزه امری است که در عصر پیامبران و امامان(علیهم السلام) هر دو رخ داده است.

پیامبر برای اثبات پیامبریش، و امام برای اثبات امامتش معجزه نشان می دادند. به عنوان نمونه به یکی از معجزات مشهور امام هادی(علیه السلام) توجّه فرمایید: «روزی حضرت هادی(ع) در مجلسی نشسته بود متوکّل و اطرافیانش نیز حضور داشتند، مرد ساحری نیز در آن مجلس بود. هنگامی که حضرت دست به سمت ظرف غذا دراز کرد ساحر با توسّل به سحر و جادو ظرف مذکور را به سمت دیگر منتقل کرد، تا از دسترس امام(ع) خارج شود و امام(ع) را مسخره کند.

امام(ع) دست به سمت ظرف دیگری دراز کرد و آن مرد هتّاک همان عمل زشت را تکرار نمود. امام(ع) به تصویر شیری که بر روی پرده صاحبخانه نقش بسته بود اشاره کرد و فرمود: ای حیوان این ساحر را بخور! متوکّل که با دقّت اوضاع را زیر نظر داشت به ناگاه مشاهده کرد شیر از پرده جدا شد و به سمت ساحر رفت و او را درید و خورد و به جای خود بازگشت».(۱)

بنابراین، امکان عمرِ طولانی هم از طریق علمی و عادی وجود دارد و هم از طریق اعجاز و به صورت غیر عادی، و عمر طولانی حضرت نوح(علیه السلام) و امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) امر غیر ممکنی نیست. جالب اینکه: مسیحیان که در مورد طول عمر امام زمان(عج) ایراد می کنند خودشان در مورد حضرت مسیح(ع) عمری به مراتب طولانی تر قائل هستند.

طبق آنچه در انجیل های فعلی نوشته شده، آنها معتقدند حضرت مسیح(ع) بعد از به دار آویخته شدن دفن شد و پس از سه روز دوباره زنده شد و به آسمان ها رفت و هنوز زنده است و از آن زمان تاکنون بیش از دو هزار سال می گذرد! آنها که برای حضرت عیسی(ع) چنین عمر طولانی قائل هستند چطور عمر طولانی امام زمان(عج) مایه شگفتی و تعجّب آنهاست. (۲)

پی نوشت: