نگاهی به شرابخواری در مسیحیّت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: انجیل یوحنا تبدیل شدن آب به شراب ناب را از نخستین معجزات مسیح معرفی می کند، آنجا که می گوید: «عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند و چون شراب تمام شد مادر عیسی بدو گفت شراب ندارند. [تا آنجا که می‌ گوید] عیسی به ایشان گفت: قدح‌ها را از آب پر کنید و آنها را لبریز کردند، پس به ایشان گفت: الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید پس بردند و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود بچشید و ندانست که از کجاست لیکن نوکران که آب را چشیده بودند می دانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته بدو گفت هر کسی شراب خوب را اول می آورد چون مست شدند بدتر از آن را، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی!! و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در «قانای جلیل» (۱) صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند».(۲)



همچنین در جمله هایی که در انجیل متی از مسیح در روز پیش از شهادتش (به عقیده مسیحیان) نقل شده، صریحا شراب را «خون مسیح» معرفی می کند، آنجا که می گوید: «و چون ایشان [یعنی شاگردانش] غذا می خوردند عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید این است بدن من! و پیاله را گرفته شکر نمود و بدیشان داد و گفت همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من! ... اما به شما می گویم که بعد از این از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم!».(۳)



مسیحیان امروز هم برای تجدید آن خاطره، مراسمی به نام‌ «عشای ربانی» برپا می سازند و نان و شراب را به نام جسم و خون مسیح! با آداب خاصی میان افراد خود تقسیم می کنند.

اکنون این پرسش پیش می آید مایعی که آثار سوء آن بر جسم و جان انسان محسوس است و زیان های بهداشتی آن در تمام کتاب های بهداشتی نوشته شده و از نظر مفاسد اخلاقی و اجتماعی نیز زیان هایی غیر قابل انکار دارد و حتی کسانی که به آن آلوده هستند مانند معتادان به مواد مخدر، در عین اینکه از اثر تخدیری آن لذتی زودگذر می برند به زیان آن معترفند، با این حال چگونه می توان پذیرفت پیامبری که راهنمای اخلاقی مردم است شراب سازی کند، و حتی نخستین معجزه ‌اش ساختن شراب باشد و او و شاگردانش در مجلس عمومی آنچنان میگساری کنند!؟ و شگفت آور اینکه شراب را خون خود معرفی کند؛ خونی که در عروق انسان جریان دارد و مایه حیات و ادامه زندگی اوست. (۴)



اینها از اموری است که واقعیت ندارد؛ چراکه بیشتر آموزه ها و تعلیمات دینی مسیح تحریف شده است. تاریخ اناجیل کنونی می گوید که تمام آنها سالیان دراز بعد از مسیح و بدست بعضی از مسیحیان نگاشته شده است و به همین دلیل دارای تناقضهای آشکاری است و این نشان می دهد که آنها قسمتهای قابل ملاحظه ای از آیات انجیل را به کلی فراموش کرده بودند؛ وجود خرافات آشکار در اناجیل کنونی مانند داستان شراب سازی مسیح و امثال آن نیز روشنگر این واقعیت است. (۵)



چگونه امکان دارد حضرت عیسی دست به چنین کاری زده باشد در حالیکه شراب ضررهای فراوانی دارد و در تورات و سایر کتب پیشینیان به صراحت از آن منع شده و در کتاب امثال سلیمان با لحن شدیدی شراب مذمت شده است. (۶)

به عنوان نمونه در تورات از طرف موسی نسبت به هارون چنین خطاب شده که: «تو و فرزندانت که وارد خیمه اجتماع گردیدید هرگز لب به شراب و هیچ مست کننده ای نزنید تا مرگ و نیستی شما را فرا نگیرد. این حکم دائمی که در تمام قرون و اعصار و در میان تمام انسانهای آینده شما حکومت دارد تا زشت وزیبا و پاک و ناپاک را از هم تشخیص دهید».(۷) و در جای دیگر می فرماید: «با میگساران معاشر و هم غذا نشوید».(۸)

و در کتاب هوشیع (از تورات) آمده است: «زنا و شراب و شیره انگور [به صورت مسکر] دل را می‌ گیرند».(۹) و ... و حضرت عیسی هم خود را پیرو تورات و کتب پیشینیان و کامل کننده آنها می دانست و هرگز خلاف آنها عمل نمی کرد؛ چنانکه در انجیل متی می خوانیم که حضرت عیسی(علیه السلام) فرمود: «گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صُحف انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هرآینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه‌ ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هرکه یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هرکه بعمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد».(۱۰)



حتی در انجیل که منسوب به حضرت عیسی می باشد هم از شراب نهی شده است؛ (۱۱) لذا امکان ندارد حضرت عیسی چیزی را که از آن نهی کرده و حرام می داند، خودش آن را ساخته باشد و ترویج کند.

ضمن اینکه در تفسیر شرابی که در انجیل آمده به مسکر اختلاف است؛ چنانکه صاحب قاموس کتاب مقدس می گوید:‌ «در لفظ عبرانی این کلمه اختلاف‌ کرده اند که آیا الفاظی که در کتاب مقّدس‌ وارد گشته است همان مایع و مسکر معروف‌ می باشد یا نه».(۱۲)



همچنین در نقل «شام آخر عیسی» در کتاب مقدس [در انجیل لوقی ومتی]، حرف از میوه انگور است و صراحتی ندارد که درون پیاله شراب بوده است یا آب انگور: «پس پیاله‌ ای گرفته شکر نمود و گفت: این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، زیرا به شما می‌ گویم تا ملکوت خدا نیاید، از میوه انگور دیگر نخواهم نوشید».(۱۳)



لذا این احتمال وجود دارد که مقصود از شراب، نوشیدنی پاک و طاهر باشد، همان گونه که در آیات قرآن از «شراب طهور» در بهشت نام برده شده است.



اما اگر شراب به معنای مایع مسکر باشد، آیا این باورکردنی است که عیسی برخلاف آموزه های کتاب مقدس، با شراب احکامش را تحقق می‌ بخشد؟



شک نیست که این یک افسانه ساختگی و دروغینی است که به این پیامبر بزرگ نسبت داده شده است، خصوصا وقتی زشتی شراب و زیان های بی شمار آن بر کسی پوشیده نیست، و در همه ادیان آسمانی حرام و ممنوع است.



نسبت دادن این اتهام ها به این پیامبر الهی در حالی است که قرآن مجید احترام فوق العاده ای برای حضرت مسیح(علیه السلام) قائل است؛ و در سوره های متعددی ـ مانند سوره بقره و آل عمران و مائده و بعضی دیگر از سوره ها ـ درباره او سخن گفته، و به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم (صاحب شریعت و کتاب آسمانی) که دارای معجزات فراوانی بوده، او را ستوده است.



از جمله در آیه ۴۸ و ۴۹ آل عمران می‌ خوانیم: «وَیُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ * وَرَسُولًا إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِّنْ رَبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِّنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِءُ الْأَکْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِ الْمَوْتَی‌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُکُمْ بِمَا تَأْکُلُونَ‌ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لَّکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنینَ»؛ (و به او کتاب و دانش و تورات و انجیل می آموزد * [و او را به عنوان] رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل [قرار ده که به آنها می گوید] من نشانه ای از طرف پروردگار شما برایتان آورده ام، من از گِل، چیزی به شکل پرنده می سازم، سپس در آن می دمم و به فرمان خدا پرنده ای می گردد و کور مادرزاد و مبتلایان به برص [پیسی] را بهبودی می بخشم و مردگان را به فرمان خدا زنده می کنم و از آنچه می خورید و در خانه خود ذخیره می کنید به شما خبر می دهم، مسلماً در اینها نشانه ای برای شما است اگر ایمان داشته باشید).



به این ترتیب خلق پرنده و شفای بیماران غیر قابل علاج و زنده کردن مردگان و خبر دادن از امور پنهانی- که به اذن الله صورت می گرفت- و... معجزات مسیح(علیه السلام) را طبق بیان قرآن تشکیل می دهد و اموری مانند شراب سازی که حرام است و برای بدن مضرّ می باشد درباره ایشان دروغ محض است و هرگز در شأن این پیامبر بزرگ الهی نمی باشد. (۱۴)

