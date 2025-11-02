قاریان و حافظان گیلان در مسابقات کشوری قرآن درخشیدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور بیانیه‌ای، موفقیت قاریان و حافظان استان در چهل و نهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه را تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است: با نهایت افتخار و سپاس، موفقیت درخشان قاریان و حافظان ارجمند استان گیلان را به حضور این عزیزان، خانواده‌های محترم و جامعه قرآنی استان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان همچنین مراتب قدردانی خود را از اساتید گران‌قدری که با تعهد، دلسوزی و همت والا، نقش مؤثری در رشد علمی و قرآنی این نخبگان ایفا کرده‌اند، اعلام کرد.

در این دوره از مسابقات، محمدرضا جعفرپور موفق به کسب رتبه اول حفظ کل قرآن کریم (بالای ۱۸ سال)، عاطفه ناصح رتبه اول ترتیل کشور، سید ابوالفضل اقدسی رتبه سوم حفظ کل قرآن (زیر ۱۸ سال)، مجتبی خوش‌رفتار رتبه سوم اذان، فاطمه پوردهنده رتبه چهارم حفظ کل قرآن (زیر ۱۸ سال) و محمدطه شافعی رتبه پنجم حفظ کل قرآن (زیر ۱۸ سال) شدند.

در بیانیه تأکید شده است: این موفقیت‌ها نتیجه سال‌ها انس با کلام وحی، تلاش علمی و تربیتی و حمایت خانواده‌ها و اساتید دلسوز استان است و برگ زرین تازه‌ای بر دفتر افتخارات قرآنی دیار همیشه سبز گیلان افزوده است.

اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان در پایان بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است که در پرتو الطاف الهی و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، شاهد استمرار این درخشش‌ها در ساحت ملی و بین‌المللی باشیم.

