خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)- ابنا: تواضع به معنای فروتنی و دوری از تکبر، یکی از صفات برجستهای است که در آموزههای دینی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. این ویژگی اخلاقی، نه تنها در کلام الهی قرآن کریم بلکه در رفتار و گفتار پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به زیبایی تجلی یافته است. فروتنی، پلی است که انسان را به سوی کمال انسانی رهنمون میسازد و او را به خالق خویش نزدیکتر میکند. در این نوشتار، با بررسی سیره اهلبیت (ع)، اهمیت و جایگاه تواضع و فروتنی را در زندگی فردی و اجتماعی مرور خواهیم کرد.
تواضع در قرآن کریم
قرآن کریم، کتاب هدایت انسانها، بارها به اهمیت تواضع پرداخته است. یکی از آیاتی که به صراحت به این موضوع اشاره دارد، آیه 63 سوره فرقان است: «وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا»؛ بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که بر زمین با فروتنی گام برمیدارند و هنگامی که جاهلان آنان را مخاطب قرار میدهند، با نرمی و آرامش پاسخ میدهند. این آیه، تصویری زیبا از بندگان صالح خداوند ارائه میدهد که تواضع در رفتار و گفتارشان به وضوح دیده میشود.
همچنین در آیه 37 سوره مریم آمده است: «وَخَفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ»؛ یعنی بالهای خود را برای مؤمنان پایین بیاور. این عبارت استعارهای از فروتنی و احترام به دیگران است که خداوند به پیامبر اکرم (ص) توصیه کرده است.
قرآن کریم با این آیات نشان میدهد که تواضع نه تنها یک ویژگی اخلاقی، بلکه یکی از معیارهای اصلی بندگی خداوند است. انسان متواضع، با دوری از غرور و تکبر، جایگاه خود را در نزد خداوند ارتقا میبخشد.
تواضع در سیره پیامبر اکرم (ص)
پیامبر اکرم (ص) نمونه کامل اخلاق الهی بود و تواضع یکی از برجستهترین صفات ایشان به شمار میرفت. ایشان همواره با مردم به گونهای رفتار میکردند که هیچکس احساس نمیکرد برتر یا پایینتر از دیگران است.
یکی از نمونههای بارز تواضع پیامبر (ص)، نحوه نشستن ایشان در جمع بود. ایشان هرگز جایگاه ویژهای برای خود انتخاب نمیکردند و همواره میان مردم مینشستند تا هیچ تفاوتی احساس نشود. امام علی (ع) درباره ایشان فرمودند: «رسول خدا (ص) بر روی زمین مینشست، غذا میخورد و با بندگان خدا همچون یکی از آنان رفتار میکرد.» (1)
همچنین پیامبر (ص) در برخورد با کودکان نیز نهایت تواضع را نشان میدادند. ایشان کودکان را بر دوش خود مینشاندند و با آنان بازی میکردند تا محبت و احترام را در دلهای آنان نهادینه کنند. این رفتارها نشاندهنده عمق فروتنی پیامبر اکرم (ص) بود.
فروتنی در سیره اهلبیت (ع)
اهلبیت پیامبر (ع) نیز تجسم عینی تواضع بودند. امام علی (ع)، با وجود مقام والای امامت و شجاعت بینظیرشان، همواره خود را در برابر خداوند و مردم متواضع نشان میدادند. ایشان در نامهای به مالک اشتر فرمودند: «با مردم چنان باش که گویی یکی از آنان هستی.» (2)
امام حسین (ع) نیز نمونه دیگری از فروتنی بود. ایشان حتی در اوج قدرت و محبوبیت، هیچگاه از مردم فاصله نگرفتند. نقل شده است که روزی امام حسین (ع) گروهی فقیر را دیدند که مشغول غذا خوردن بودند. ایشان نزد آنان رفتند و فرمودند: «خداوند متکبران را دوست ندارد.» سپس با آنان نشستند و غذا خوردند. (3)
امام رضا (ع) نیز در برخورد با افراد مختلف، نهایت فروتنی را نشان میدادند. ایشان حتی با خدمتکاران خود نیز مانند یک دوست رفتار میکردند و هرگز اجازه نمیدادند کسی احساس حقارت کند.
اهمیت تواضع در زندگی اجتماعی
تواضع نه تنها یک فضیلت فردی بلکه یک اصل اساسی برای ایجاد جامعهای سالم و پویاست. انسان متواضع با دیگران همدلانه برخورد میکند و از ایجاد تنشها و اختلافات جلوگیری میکند.
در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: «تواضع آن است که انسان با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد با او رفتار کنند.» (4) این روایت نشاندهنده آن است که فروتنی پایهای برای ایجاد روابط سالم انسانی است.
در زندگی اجتماعی امروز نیز، اگر افراد این اصل اخلاقی را رعایت کنند، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. تواضع باعث کاهش تکبر و خودخواهی شده و فضایی برای محبت و همدلی فراهم میآورد.
