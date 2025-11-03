نمایش «از تبار باران» نماد پیوند هنر و ایمان در گیلان شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» روز یکشنبه، 11 آبان 1404 در آیین تجلیل از نقش‌آفرینان و یاوران نمایش بزرگ میدانی «از تبار باران» در محل باغ موزه دفاع مقدس گیلان ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: این نمایش میدانی یکی از بزرگترین رخداد فرهنگی در استان است.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: ظرفیت‌های هنری در گیلان قابل قیاس با سایر استان‌ها نیست اما متأسفانه شناخته شده نیست.

وی افزود: استعدادهای خوبی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که نیازمند بهره‌مندی از آنان هستیم.

سردار دامغانی ضمن تاکید بر توجه به فرهنگ غنی گیلان بیان کرد: بررسی و مطالعه تاریخ گیلان ما را با تاریخ غنی، حماسه، اتفاقات و شخصیت‌های بی‌نظیری مواجه کرد که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان اضافه کرد: نمایش هویت اصیل ایران راهبرد اصلی در بخش‌های مختلف کنگره قرار گرفت زیرا اکثر نسل جدید از این فرهنگ غنی بی‌اطلاع هستند.

وی خاطرنشان کرد: گیلان همواره پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت بوده و هست که نیازمند توجه به این مهم هستیم.

در ادامه این مراسم، «مجید رحمانی» کارگردان هنری نمایش میدانی «از تبار باران» اظهار کرد: تاریخ، هویت و فرهنگ این مرز و بوم باید به زبان هنر روایت و از آن دفاع شود.

وی گفت: در این نمایش بزرگ میدانی با ابزار هنر توانستیم در گیلان قصه‌گویی کنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم که این فرصت را مدیون عنایات شهدا هستیم.

رحمانی تصریح کرد: ملتی که تاریخ، هویت و گذشته خویش را بشناسد تاب‌آوری بیشتری در برهه‌های حساس خواهد داشت.

کارگردان هنری نمایش میدانی «از تبار باران» افزود: گیلان دارای فرهنگ غنی و سرشاری است اما متأسفانه استان ما با بیش از ۱۰ میلیون گردشگر تنها به شهر خلاق خوراک معروف است در حالی که هویت اصلی آن به درستی روایت نشده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه و حمایت از این جریان بیان کرد: این روند هنری، نهالی است که نیازمند صیانت و حمایت و تکرار است که این مسئله نشان‌دهنده وظیفه دولت و دستگاه‌های فرهنگی است.

رحمانی اضافه کرد: مردم تشنه حقیقت هستند و این حقیقت باید به نسل‌های آینده منتقل شود لذا به اندازه‌ای پیشرفت می‌کنیم که قدر داشته‌هایمان را بدانیم.

کارگردان هنری نمایش میدانی «از تبار باران» ضمن قدردانی از تمام دست‌اندرکاران این نمایش بزرگ خاطرنشان کرد: شبانه‌روز تلاش و کوشش شده است تا این نمایش به منصه ظهور برسد.

